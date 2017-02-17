Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Общественная палата подвела итоги

17.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

В Пушкино состоялось расширенное заседание Общественной палаты Пушкинского района. От предыдущих заседаний оно отличалось особой эмоциональностью. Возможность высказаться получили все желающие.

Первым вопросом обсуждался годовой доклад о работе Общественной палаты. А сделано было немало: члены комиссий и мониторинги проводили, и проверки, и отчеты писали, на основании которых потом письма уходили во все инстанции, потому что в них озвучивались реальные проблемы нашего района, без прикрас.

Писали о том, в каком состоянии находится Пушкинская районная больница; что происходит с врачами, с другими медицинскими кадрами; рассказывали о положении в городских школах, где сегодня обучается в два-три раза больше детей, чем предусмотрено проектами этих уже давно устаревших морально и физически зданий; сообщали о содержании дорог, которые плохо убирают и не торопятся ремонтировать.

К сожалению, ответов от многочисленных министерств и ведомств, в которые уходили эти письма, пока не поступило. На это заместитель председателя Общественной палаты Пушкинского муниципального района С.Г. Липшиц отреагировал жестко: «К следующему заседанию не дождёмся, обратимся к губернатору!» А это уже не шутки. Какие шутки могут быть с таким председателем ОП, как Евгений Алексеевич Пархаев? Он, как справедливо заметил эксперт Общественной палаты А. Ноздровский, «наш локомотив, который может пробить любую проблему».

Утвердив отчёт о работе за прошлый год, перешли к обсуждению ежегодного Обращения губернатора Московской области к жителям Подмосковья, с которым Андрей Воробьев выступил 31 января. В нём было отмечено много характерных для региона ситуаций, которые необходимо взять под общественный контроль. И эти вопросы станут главными для работы комиссий Общественной палаты на 2017 год, которые тут же и наметили их себе в планы на ближайшее будущее.

Заседание продолжилось обсуждением доклада о работе мониторинговой группы палаты по исполнению поручений губернатора, данных администрации района по итогам визита А.Ю. Воробьева в Пушкино в июле прошлого года. Часть из них не исполнена по сей день. Однако следует заметить, что многие – по объективным причинам. Об этом доложила председатель Комиссии ОП по образованию и культуре Г.В. Кулиненко.

Ну а напоследок приняли к сведению информацию о том, что с конца февраля должно начаться формирование нового состава Общественной палаты Пушкинского муниципального района. Полномочия старого состава заканчиваются в июле текущего года. Кто войдёт в новый состав? Поживем – увидим.

Галина БОРИСОВА

Государство и общество, Новые публикации

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