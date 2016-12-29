Общее мнение: проект генплана отклонить!

В среду, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы пушкинского Совета депутатов, посвященное обсуждению проекта Генплана города. Председательствовал глава города Сергей Гулин. В обсуждении участвовали депутаты – Виктор Лисин, Юрий Кузьмин, Сергей Гуржин, Александр Чижик, Елена Некрасова и др. Присутствовали несколько горожан-активистов, среди которых я узнал «яблочника» Александра Иванова и Галину Отто.

Около часа собравшиеся ждали чиновника районной администрации, непосредственно курирующего разработку проекта генплана, – заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Алексея Хвощинского. Сергею Гулину даже пришлось позвонить главе района и попросить, чтобы Хвощинского отпустили с какого-то заседания в администрации.

За этот час депутаты вкратце объяснили городским активистам ситуацию с проектом Генплана.

«В институте, которому было поручено готовить наш Генеральный план, практически все работы были выполнены к 2013 году, — рассказал Сергей Гулин. – Проект Генплана уже прислали на согласование, была назначена дата защиты. Но в администрации губернатора поменялась команда, и было принято решение, что генпланы будут готовить не муниципалитеты, а непосредственно областные структуры. Старую команду, которая занималась разработкой нашего генплана, мягко выражаясь, отодвинули в сторону. И возможно от обиды, покидая рабочие места, команда «сожгла за собой все мосты», не оставила документы. Новой команде пришлось начинать с нуля».

Затем депутат Сергей Гуржин перечислил несколько бросающихся в глаза странностей в проекте.

«Генплан – это документ политического, экономического, градостроительного и социального развития территорий, — сказал он. – На сегодняшний день в проекте генплана нет не только ответов на самые насущные проблемы города, там еще и масса ошибок. Памятник Домбровскому расположен почему-то в Морозовском лесу. На месте привокзального сквера в плане – торговый центр. На территории города вырезаны какие-то «бублики», являющиеся якобы сельхозугодьями. Например сельхозугодья в пойме реки Учи между Мамонтовкой и Западом. Каким образом там будет развиваться сельхозпроизводство? Там же болото! Рослесфонд не поставил свои территории на кадастровый учет, произошло наложение границ Рослесфонда и города. В результате ряд территорий, на которых живут люди, в проекте генплана оказываются за пределами города. Эти якобы живущие в лесу люди – они лешие что ли? Взяли, зачем-то вырезали из территории города лесопарк Северный, все 55 га. А мы разрабатывали концепцию развития этого лесопарка. Вырезали территорию сельхозпредприятия «Цветы Подмосковья». В городе большие проблемы с транспортом. И в прежнем проекте генплана правильно или неправильно, но предлагались определенные варианты решения этих проблем, — это и выход улицы Грибоедова на улицу Советскую в Кудринку, и связка мкр. Заветы Ильича с Западом. В новом проекте ничего этого нет! Масса вопросов осталась без ответа. Текст нового проекта не структурирован. Не понятно, какую цель преследовал разработчик».

Тут, наконец, появился долгожданный Алексей Хвощинский и сообщил неожиданную весть: «Администрация района настроена проект генплана отклонить».

«Генплан разрабатывается не по заказу администрации районе, а по поручению Главархитектуры Московской области, — в частности сказал Хвощинский. – Соответственно подрядчик, который генплан разрабатывает, очень тяжело идет на контакт, и работа движется не совсем так, как бы нам хотелось. На днях нам прислали проект генплана, проект абсолютно сырой. Он не отвечает никаким нормам и требованиям. Наше предложение такое: проект отклонить и отправить на доработку с множеством замечаний. Я в прошлую пятницу съездил познакомился с руководителями организации, которая разрабатывает генплан (потому что перед этим нас вообще не хотели принимать). Сегодня здесь должен был присутствовать представитель разработчика. Но разработчик понял, какого качества документ он нам представил, и видимо…»

«Решил не позориться», — подсказали из зала.

«В общем, не смог к нам сегодня приехать разработчик из-за сильной занятости, — кивнул Алексей Хвощинский. – Поэтому районная администрация предлагает данный проект генплана отклонить и разработать новый при активном участии депутатов и представителей общественности. Потому что пока имеющийся проект генплана не предполагает никакого развития города Пушкино».

Таким образом, мы видим полное совпадение мнений администрации, депутатов и горожан-активистов в отношение проекта генплана.

«Мы передадим в районную администрацию все замечания и предложения по проекту генплана от депутатов и жителей, которые к нам поступили, — подвел итог Сергей Гулин. – Это не последнее рабочее совещание, мы периодически будем добавлять предложения к проекту».

«Важно отметить, что администрация принимает все меры для того, чтобы отклонить предложенный проект генплана, — внес уточнение депутат Виктор Лисин. – И мы должны оказать в этом полное содействие администрации».

Андрей Воронин.

Фото Николая Ильницкого.