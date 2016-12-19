«Не шмогла я, не шмогла»

Все четыре вопроса, вынесенные 15 декабря на внеочередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино, оказались достаточно актуальными.

Первым был вопрос

о переселении граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 гг. Докладчиком выступал заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Вячеслав Жуковец.

«На следующий год на данную программу запланировано порядка 91 млн. рублей, — сказал он. – Однако вносятся изменения в инвестиционную программу Московской области, где софинансирование города Пушкино будет уменьшено до 14 процентов. В результате появится возможность обеспечить жильем еще часть жителей города, проживающих в аварийных домах. Либо перераспределить эти деньги на иные цели. Изменения должны быть внесены до конца года. На 2017 год у нас предусмотрено четыре объекта: мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д.76 Б, 2-й Некрасовский, д.3, ул. Некрасова, д.12 и ул. Маяковского, д. 19. По количеству квадратных метров, планируемых к переселению, это составляет 3344 метра. Возможно, цифра будет корректироваться в большую или меньшую сторону, потому что имеются разногласия по предоставлению данных (кадастровых паспортов, технических планов). Кроме того, в рамках пилотного проекта в Московской области на 2017 год планируется обследовать практически все дома, обладающие признаками ветхого или аварийного жилого фонда. Эта программа начинает действовать с нынешнего декабря. В ближайшее время Минстрой Московской области запланировал приобретение для этих целей специализированного автомобиля. В феврале-марте будущего года будет подготовлено заключение по результатам обследования. На основании заключения принимаем решение: либо проводить капитальный ремонт этих объектов, либо реконструкцию, либо сносить».

«Что вы собираетесь опять обследовать? – спросил докладчика депутат Михаил Зимин. – У нас списки переселения из ветхого и аварийного жилья давно сформированы, по годам распределены. До людей эта информация доведена. Например, «Зеленую Рощу» должны были расселить уже в этом году. Где эти списки? Когда конкретно «Зеленую Рощу» расселят?»

«В программу вошел 21 объект (в том числе и «Зеленая Роща»), которые не обеспечены денежными средствами на следующий год, — ответил докладчик. – В результате изменения процента софинансирования будет предложено эти дома расселить в 2017 году».

«Мы много раз просили провести сравнительный анализ старой и новой программ, чтобы мы могли до избирателей донести ситуацию», — напомнил депутат Александр Бушев.

Далее последовали разбирательства по поводу непредоставления затребованных Советом депутатов документов. Ничего интересного в ходе этих препирательств я не услышал, за исключением одной фразы Вячеслава Жуковца:

«С ветхими домами вопрос вообще как бы подвис, — сказал он. – Мы ведь переселяем только аварийные. И хотим рассмотреть возможность перевода объектов из категории «ветхое» в «аварийное» (по результатам обследования специализированной организации)».

Депутаты решили этот вопрос обсудить повторно в январе, по получении всех запрашиваемых документов.

Второй вопрос –

техническое состояние Пушкинской школы № 14. Суть проблемы в том, что недавно построенная школа уже начала разваливаться – вот так халтурно ее построили.

Заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Вячеслав Жуковец подробно рассказал депутатам, как он пытается поймать скрывающихся строителей-халтурщиков:

«Нами были направлены два обращения в адрес подрядной организации, осуществлявшей непосредственно строительство данного объекта – это ООО «149 УНР», — сказал он. – Судя по информации «Почты России», обращения дошли до адресата. Я лично звонил в эту подрядную организацию. На контакт руководитель организации не идет. Звонок принимает секретарь, просит оставить свой телефон, по которому якобы они перезвонят. Две недели звонков – без результата. Я также обращался в саморегулирующую организацию, которая выдавала свидетельство для «149 УНР» с вопросом: существует ли вообще такая компания? И получил ответ: у «149 УНР» отозвано свидетельство СРО. Но есть аффилированная компания с почти таким же названием – «149-УНР», между цифрой и буквами добавлено тире…»

Я не хочу сейчас подробно описывать всю историю поиска строителей, построивших школу, поскольку история эта слишком длинная и запутанная.

«Без судебного разбирательства решить вопрос явно не получится, — заключил Жуковец. – При том, что уставный капитал у этой фирмы вероятней всего не более 10 тыс. рублей. В связи с предстоящим судом нам необходимо провести обследование школы, стоимость обследования – порядка 200 тыс. рублей».

Он попросил депутатов одобрить эту статью расходов. Однако городские депутаты предложили перенести этот вопрос на районный Совет депутатов.

Третий вопрос –

обсуждение проблемы котельной ПЭМЗ. На днях произошел очередной сбой в теплоподаче – в 15 домах и детском саду «Ручеек» температура опустилась до 8 градусов Цельсия. В котельной то ли мазут был плохого качества, то ли какие-то перебои в снабжении мазутом. А суть проблемы в том, что сбои в теплоподаче из этой котельной продолжаются уже много лет. Котельная нуждается в модернизации, в переходе с мазута на газ, однако собственник котельной никаких мер к улучшению ее технического состояния не принимает.

«Мы в очередной раз переговорили с руководством котельной, — сказал депутатам начальник управления ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского района Петр Евсеев. – Мы договорились о том, что этот сезон котельная доработает, а в следующем году мы рассмотрим альтернативные варианты переключения обслуживаемых котельной домов на другой источник теплоснабжения».

Депутаты отреагировали на это заявление достаточно резко. Дескать, мы думали, что администрация выносит на Совет депутатов какое-то решение. А вместо решения видим очередную туфту. Прозвучала даже идея пригласить на ПЭМЗ министра ЖКХ Хромушина. Дескать, софринцам с котельной помог, может и жителям западного Пушкино поможет?

«Вопрос практически тупиковой, — констатировал депутат Виктор Лисин. – У этой котельной газа нет. Газопровод туда надо тащить километров пятнадцать. Альтернативное решение – это строительство новой котельной. Вы понимаете, что это такое?»

Депутаты приняли решение в очередной раз указать администрации на недопустимые параметры теплоснабжения домов от котельной ПЭМЗ. И попросить администрацию изложить меры, которые в этой ситуации необходимо предпринять. С учетом того, что собственник котельной улучшать ситуацию не намерен.

Четвертый вопрос –

о дворовых территория, запланированных для комплексного благоустройства в 2017 году.

«В соответствие с рекомендациями Совета депутатов, мы проработали адресный перечень дворовых территорий, которые были запланированы к комплексному благоустройству в 2016 году, но в силу определенных причин и погодных условий завершены не были, — доложил начальник управления ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского района Петр Евсеев. – Соответственно мы эти дворовые территории включили в программу 2017 года».

«То есть всего надо было благоустроить в нынешнем году 32 двора, из них сделано только 7 дворов, — уточнил депутат Сергей Гуржин. – И вся программа по благоустройству «переезжает» в 2017 год. В 2017 году мы сделаем еще 3 двора, а остальное снова «переедет» уже на 2018 год».

«Не шмогла я, не шмогла», — резюмируя, процитировал депутат Гуржин фразу из известного анекдота.

На что докладчик Петр Евсеев возразил, что кое-что все-таки сделано: вот и малые архитектурные формы (детские игровые площадки) уже куплены, и даже частично установлены.

На это депутат Гуржин рассказал еще один анекдот – о том, что бьют по морде, а не по паспорту. «Не дай бог, если какой-нибудь ребенок на этой «частично установленной» детской площадке упадет, — пояснил Гуржин. – Сейчас стойки примерзли, а когда потеплеет? Паспортов у этих площадок нет. Никаких ленточек о том, что площадками пока пользоваться нельзя, нет. В эксплуатацию площадки не приняты. О принятии должен свидетельствовать акт, подписанный Госадмтехнадзором и представителем администрации. А сейчас, если, не дай бог, что случится, с кого будет спрос?»

«Все браво рапортуют: мы детские площадки ставим! А зачем ставим – никто ответить не может. Ну, закупили вы детские площадки, и пускай они у вас лежат на складе до весны, когда вы их нормально поставите», — посоветовали депутаты Пушкинской администрации.

И на этом внеочередное заседание депутатской комиссии завершилось.

Андрей Воронин.

Фото автора.