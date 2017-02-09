Новые оригинальные проекты задуманы вокруг и внутри Музея Маяковского

Устроители музея прорабатывают, например, идею устроить здесь музей легендарной группы Битлз. Экспозиция может быть размещена на втором этаже, где раньше был чердак.

– Да, есть такая задумка, – подтвердил отец Андрей Дударев. – Предложили мне её ребята из Москвы и Санкт-Петербурга, один из них — он из «Митков», группы питерских художников-неформалов. Кстати сказать, к нам приезжал и сам Дмитрий Шагин, чьим именем названо это творческое сообщество. Так вот, у одного из митьков-битломанов есть архив, лежащий мертвым грузом. Посмотрим, что там, а затем уже будем решать. Мне лично интересна не столько тема самих Битлз, сколько некое противодействие цензуре. Битломаны — это же символ непокорности, и, думаю, время 1960-х перекликается в этом смысле с темой Маяковского.

Отец Андрей продолжает работу над восстановлением фактов биографии Михаила Шарикова, много работает в архиве. Ему теперь уже известна дата дня рождения Шарикова, найдены сведения о церкви, где пушкинский меценат-лесопромышленник венчался с Александрой Васильевной. Таким образом, на основе фактических материалов некоторые предположения подкрепляются документально.

Отец Андрей намерен провести также дальнейшие исследования Боголюбского кладбища, обнаруженного в лесу по дневникам М.С. Шарикова, и восстановить храм Святого Духа.

Галина Ратавнина