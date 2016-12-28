Новогодняя афиша

Зима в музеях Подмосковья

Набраться незабываемых впечатлений в эти длинные зимние выходные можно будет, посетив музеи и усадьбы Подмосковья, библиотеки и дома культуры своего района. Гостей порадуют яркие праздники и события!

На празднование Нового года и Рождества приглашает Музей-усадьба «Мураново». Здесь по 15 января будет проходить интерактивная программа «Зимние праздники – 2017». Заходите на сайт музея: http://muranovo-museum.ru/ru

В «Абрамцево» продажа билетов на новогодние программы открылась ещё в ноябре. Школьники организованными группами вместе со сказочными персонажами совершат увлекательные путешествия по усадьбе, посмотрят кукольные спектакли, побывают на выставках, поиграют на свежем воздухе.

Всей семьёй можно также посетить выставки «Цвет ликующий» (станковая графика, предметы декоративно-прикладного искусства); «Русский стиль Сергея Малютина»; «Резьба по дереву» и другие. Сайт Музея-заповедника «Абрамцево»: http://www.abramtsevo.net/forvisitors/vistavki.html

Новогодние программы для посетителей пройдут во всех библиотеках района: http://www.bibliopushkino.ru

Узнавайте о новогодних программах на сайте «Афиша Подмосковья»: http://afisha.mosreg.ru

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева проводит интерактивную программу «Зимние праздники – 2017»

28, 29 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 января, начало в 14:30

28 декабря, 4 и 5 января дополнительно в 11:00

Участвуйте в театрализованной экскурсии «Новый год в старом доме» и интерактивной выставке «Сказки старого Эльзаса» с мастер-классом!

— Интерактивная выставка «Сказки старого Эльзаса» погружает в рождественскую атмосферу французских улочек XIX века. А письма супруги Фёдора Тютчева Эрнестины рассказывают о новогодних приготовлениях в семье поэта.

— На мастер-классе «Открытое письмо» вы освоите приёмы чистописания гусиными перьями.

— В Главном усадебном доме станете участниками встречи Нового года и Рождества по семейным традициям Баратынских.

— На Усадебной кухне познакомитесь с её хозяевами – кухаркой Матрёной Карповной или поваром Дормидонтом Викентьевичем.

Стоимость – 600 руб. (с памятными сувенирами).

Длительность программы – 1 час 40 мин.

Группа до 34 человек, по предварительной записи.

Если группа более 34 человек, рекомендуется заказать программу из трёх блоков с обедом в кафе.

Только в праздничные дни у вас есть уникальная возможность отведать блюда эльзасской кухни в музейном кафе!

Стоимость обеда – от 320 руб.; стоимость чаепития – 150 руб. (по предварительной записи).

Контакты: 8 (985) 317-38-98, Татьяна Владимировна; 8 (903) 258-33-63, Наталья Юрьевна (кафе «В Амбаре»).

Ёлка для малышей

РДК «Строитель» (г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 15)

5 января, с 12:00 до 14:00 0+

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ ДЕДУШКИ МОРОЗА»

Эстрадно-цирковое шоу с участием животных.

Московский муниципальный театр «Каскадёр».

Весёлые конкурсы и розыгрыш призов.

Билеты: 600–800 руб.

Дом культуры «Пушкино»

30 декабря и 5 января, в 12:00; 3 и 4 января, в 17:00

ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Игровая программа в фойе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок.

3 января, в 12:00 3+

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»

Музыкальная сказка.

4 января, в 12:00 3+

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО В СТРАНЕ ИГРУШЕК»

Мюзикл.

6 января, в 12:00 и 16:00 0+

«КАК ИВАН ДЕДА МОРОЗА ИСКАЛ»

Спектакль Московского театра кукол и хоровод у Ёлки.

Билеты онлайн: www.dkpushkino.ru

Справки: 8-985-224-31-95; бронь: 8 (496) 586-70-13.

Касса: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3 (с 11 до 19 часов)

Билеты – от 500 руб., подарок – 500 руб.

«Новогодняя карусель»

Московская областная государственная детская библиотека приглашает

28 декабря, в 14:00

«Заходите к нам на огонёк»

Вечер отдыха для ветеранов микрорайона Мамонтовка.

29 декабря, в 13:00 +6

«Новогодняя угадайка»

Чтение вслух произведений про Новый год, конкурс юных чтецов с вручением призов, игровая программа.

«Новогодние истории»

Мультзал.

2 января, в 12:00 +6

«Петух – символ 2017 года»

Конкурс детских поделок с вручением призов.

Читаем вслух про Новый год.

Детское чаепитие «В гостях у Алисы» с демонстрацией фильма «Алиса в Стране чудес».

3 января, в 12:00 +6

Читаем сказки про Новый год.

Новогодний детский кинозал с демонстрацией фильма «Морозко».

Конкурсно-игровая программа с вручением новогодних призов.

4 января, в 13:00 +6

Новогодний карнавал «Сказочный снегопад»

Конкурс детского новогоднего костюма с вручением призов.

Игровая программа с фольклорными элементами «С Новым годом!».

Интерактивная викторина «Новогодний серпантин».

5 января, в 13:00 +6

«Рождественские подарки своими руками»

Творческая лаборатория «Мастерилка».

«Новогодние истории»

Мультзал.

6 января, в 13:00 +6

«Рождественский сочельник»

Семейный праздник в преддверии Великого праздника Рождества Христова совместно с Пушкинским благочинием Московской области.

8 января, в 12:00 +6

«День весёлых зимних затей»

Фольклорно-игровая программа на открытом воздухе, творческая мастерская «Лепим снеговиков» с вручением призов.

в 15:00 +18

«Святочные встречи»

Клуб интересных встреч «Мамонтовские посиделки».

Конкурсы с вручением призов, гадания, чаепитие.

9–13 января, в 13:00 +6

«Пришла коляда, отворяй ворота». Колядочная неделя

Фольклорные игры, громкие чтения, конкурсы стихов на зимнюю тематику, конкурс рисунков и поделок, мультзал.

13 января, в 14:00 +6

«Старый Новый год»

Церемония награждения победителей конкурса «Новогодняя фантазия», развлекательно-игровая программа.

Адрес МОГДБ: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 (здание школы № 14).

Тел. 8 (496) 539-13-86; http://www.bibl-mobl.ru