Новогодний «подарок» от МосОблЕИРЦ

Своеобразно поздравила пушкинцев с наступающим Новым годом МосОблЕИРЦ. На днях эта организация уведомила нас о том, что платежные документы за декабрь будут доставлены жителям раньше обычного (из-за предстоящих праздников).

И вот эти декабрьские платежки появились в наших почтовых ящиках. Суммы в них просто фантастические – потому что то, что мы уже оплатили за ноябрь, в декабрьских платежках плюсуется как задолженность.

Следует уточнить, что платежки с ошибками получили не все пушкинцы: кому-то повезло, а кому-то не повезло. И невезение это в платежках периодически, так или иначе, настигает каждого пушкинца с момента появления в нашем городе МосОблЕИРЦ.

В понедельник, 26 декабря, я с утра заходил в офис МосОблЕИРЦ на ул. Тургенева. Хотел поблагодарить за Новогодний «подарочек». К сожалению, клерки (из скромности) отказывались от ответственности за столь неожиданно появившуюся у меня в конце года задолженность. А с руководителем офиса мне встретиться не удалось: приходите завтра, — посоветовали мне клерки.

И я обязательно приду завтра. Благо офис МосОблЕИРЦ находится по соседству с нашей редакцией.

Андрей Воронин.