…Что касается главного новогоднего символа – ёлки, то у нас все началось с указа Петра I от 20 декабря 1699 г. вести летоисчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, день же «новолетия» перенести с 1 сентября на 1 января. И велено было «по большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых». Но после Петра предписания остались лишь в убранстве… питейных заведений, которые продолжали украшать ёлками. По деревцам, воткнутым на крыше либо у ворот, кабаки и опознавались. И стали их прозывать «ёлками», «ёлкиными»: «Пойдём-ка к ёлкину, для праздника выпьем!» Потом и все соответствующие «мероприятия» приобрели своеобразный «хвойный» оттенок: «идти под ёлку» – идти в кабак, «ёлку поднять» — пьянствовать, «ёлкин» – хорошо принявший и т.п.

Любопытно: с началом Первой мировой войны, в 1914 г., на установку новогодних елей как… вражеского немецкого символа ввели запрет.

А после революции устройство ёлки простым гражданам и коммунистам дозволялось лишь при условии, чтобы серебряную вифлеемскую многолучевую звезду меняли на пятиконечную красную, советскую. Официально же советский Новый год впервые отпраздновали лишь в конце 1936 г., после статьи в газете «Правда», где говорилось: «Давайте организуем весёлую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во всех городах и колхозах». За границей недоумевали: «Впервые за 18 лет по предписанию власти всюду устраивались ёлки на Новый год. Улицы Москвы были полны народа. Гастрономические магазины выставили фрукты, кондитерские товары и т.д. В 11 часов вечера пошёл снег, Красная площадь была пуста. В больших отелях города собралась пёстрая толпа. Русские пиджаки и блузы смешивались с дамскими платьями всех видов». В январе 1937-го на ёлке впервые появился Дед Мороз. В Кремле партийные вожди и передовые пролетарии во главе со Сталиным пили советское (!) шампанское, которое только-только начали выпускать…

А вот как встречали Новый год наши именитые земляки.

…В 1907 г. арестовали Инессу Арманд. Но в канун Новогодья Александр, ее муж, добился разрешения на свидание с их дочкой Варей, девочку разрешили привести в тюрьму. По этому поводу революционные «сиделки» в узилище соорудили ёлку, украсив ее своими нательными крестиками. На прощанье Инесса сказала дочери: «Расскажи всем нашим, что в тюрьме сидят не только воры и бандиты. Ты видишь – эти женщины, они добрые и хорошие».

А в 1917 г., по задумке «нашего» В.В. Маяковского, в московском «Кафе поэтов» футуристы устроили свою ёлку, украсив её своеобразными «вызовами общественному вкусу». Очевидец живописал: «На дворе морозило, а здесь было жарко, как в бане. Первое, на что обращалось жадное внимание гостей, была, разумеется, ёлка, свежая и душистая, она была убрана одними картонными шишами: выглядывая из здоровенных розовых кулаков, они весьма красноречиво говорили о новой затее футуристов, инициатором которой и ближайшим участником выполнения этой идеи был сам Маяковский: нужно было видеть, с каким злорадным удовольствием в глазах он вырезал и развешивал эти символические картонажи с фигами»…

* * *

И вот – примечательные дни.

28 декабря: Стефан. На Стефана студено, птица на лету замерзает. Солнце в тучу садится – к метели; деревья в лесу трещат – к стуже. В этот день угольями отпугивают нечисть: «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати. Золотое уголье сияет, нечисть стращает».

29 декабря: Аггей зимоуказник. «Аггей иней сеет». Коли много инея на деревьях – на Рождество будет тепло, если мороз – то до самого Крещенья. Если на Аггея холодно – зима будет студеная, с метелями и сильными морозами.

30 декабря: Ананий, Азарий, Мисаил. День в честь трех отроков-христиан, в свое время не пожелавших поклониться золотому тельцу. За это вавилонский царь Навуходоносор приказал их бросить в печь; однако огонь не коснулся юных тел. Потрясённый чудом владыка приказал возвести отроков на высшие государственные должности и под страхом смерти запретил хулить христианство. В честь этого события в течение веков разыгрывалось на площадях в Москве незадолго до Рождества «Пещное действо». Приметы: ляжет иней – Святки (7–19 января) будут тёплые.

31 декабря: Модест, покровитель скота. В старину отмечался мужскими братчинами (опять Братовщина!), с пивом и мясом. Сорока летает близ жилья, лезет под крышу – быть вьюге.

* * *

Наступает январь-просинец, году начало, зиме серёдка. Январь – весне дедушка. В январе снегопады и метели – в июле частые дожди; месяц холодный – в июле жара и сушь. Кошка лезет греться – к холоду.

1 января: Илья Муромец Печерский. Новый год – на весну поворот. На Новогодье ясно – год будет прекрасный. Девки ходили под окна подслушивать: если в избе Богу молятся – к скорому замужеству. Переодевались сколько можно – чтоб всегда обновы были. Купцы в этот день сбывали товар за любую цену, даже бесценок: «Почин дорог!»

2 января: Игнатий. Оберегали дом от всяческих напастей, для чего селения обносили иконами. С Игнатия особенно строгий Рождественский пост.

3 января: Петр Полукорм. Скот съедал половину корма. Надо беречь припасы, даже если и нет скотины. Девушки должны тщательно вымести дом (впрочем, это надо делать всегда). Степенные хозяева, отгуляв, отдохнув и выспавшись, принимались за дела: «Мужик-проказник работает и в праздник», хоть и «Сердце поёт – голова спать не дает».

4 января: Анастасия узоразрешительница, покровительница беременных. Сильно трещит сверчок – быть теплу и снегу.

5 января: Федул. «Пришел Федул, ветер подул» – к урожаю. Вороны и галки вьются в воздухе – будет снег, садятся на землю – оттепель, садятся на верхушки деревьев – мороз. Изгоняли из людей и скотины злых духов, привлекали добрых: пекли «колядки» – обрядовое печенье в форме овец и коров.

Новогодние именины у нас такие:

28 декабря – Павел, Степан, Трифон.

29 декабря – Марина, Николай, Семён, Софья.

30 декабря – Даниил, Денис, Иван, Никита, Степан.

31 декабря – Георгий, Елизавета, Зоя, Михаил, Модест, Семён, Софья, Фёдор.

1 января – Григорий, Илья, Тимофей, Трифон.

2 января – Даниил, Иван, Игнатий (Игнат).

3 января – Альфред, Пётр, Прокоп, Ульяна.

4 января – Анастасия.

5 января – Василий, Геннадий, Нифонт, Павел.

За календарём следил Игорь ПРОКУРОНОВ