Никола зимний

Николай Чудотворец, Никола Угодник – пожалуй, один из самых почитаемых на Руси святых. Вот и у нас, в старинном селе Пушкино, на круче, что над рекой Учой, еще в 1585 г. значилась деревянная Никольская церковь, а в ней «образы, и книги (вот откуда берут начало наши библиотеки! – И.П.), и свечи, и на колокольнице колоколы – все строенье патриаршее». В 1643 г. церковь «по случаю ветхости была построена вновь и освящена патриархом», на что решено было «по уговору и по записи стрельцам… Федьке Михайлову со товарищи… дать 50 рублей», а «торговому человеку Михаилу Михайлову Кадашевцу за деисусные образы за 11 икон… – 12 рублей 16 алтын 4 деньги». И через четыре года патриарх Иосиф по дороге в Юрьев-Польский «в патриаршем селе Пушкино в [новой] церкви Николы Чудотворца… после обедни слушал молебен».

Апрельским днем 1692 г. в Пушкино «для досмотру и благословления места, где строить новую каменную церковь» приходит патриарх Кир Адриан. Через два года нововыстроенный кирпичный храм был освящен. В 1702 г. в церковной библиотеке среди «книг печатных» значились «Евангелие толковое», «Устав», «Апостол», «Минеи», «Псалтырь со восследованием», «Книга о священстве», прочие издания и, конечно же, житие Николая Чудотворца.

Прошло много лет, и вот, уже в 1874 г., по проекту пушкинского дачевладельца Н.П. Милюкова перестроили старую церковную трапезную; еще через двадцать лет обрела нынешнее шатровое завершение колокольня (архитектор Н.В. Никитин), была возведена каменная ограда с воротами.

До сих пор радует душу и глаз старая Никольская церковь…

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А в нашем календаре с 14 по 20 декабря значатся такие дни.

14 декабря – Наум-грамотник. По селам и деревням детишек начинали учить грамоте: «Батюшка Наум, наведи мое дитя на ум» (Наум – от слова «ум»). И вот присказка про старую азбуку: «Аз, буки, верендеи – мухи в квас залетели; ер, еры – упал дедушка с горы; ер, юс – сам подымусь; ижица – плетка к гузну движется».

15 декабря – пророк Аввакум. День без веселья. Женщины делают работу по дому, девицы собираются на посиделки за рукодельем. Если плохая погода, то – до конца января; если в мороз начнет петь петух – скоро потепление; если кошка все время спит – вскоре стужа.

16 декабря – Иоанн Молчальник. «Молчание – золото»; кто будет немногословным – в ближайшее время встретит удачу. Также старались избегать всякой писанины. В печке трещат дрова – к морозам.

17 декабря – Варвара, Варюха. По народным приметам, приходит сильный мороз, зима начинает мостить мосты: «На Варвару зима дорогу заварит (заварварит)». Днем ясно – к вечеру жди мороза.

18 декабря – Савва. Продолжает Варварину работу: «Варвара мостит, Савва стелет».

19 декабря – Николай Чудотворец. Никола зимний, холодный (он же прообраз русского Деда Мороза). Никольские морозы: «Хвали зиму после Николина дня». С этого дня начиналось зимнее сватовство: «Хорошую невесту и на печи найдут». Вскладчину справляли «никольщину» («братчину», откуда наша Братовщина!) с пивом или брагой из зерна нового урожая. Молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам, разучивали пьесы и сцены из репертуара традиционного народного театра.

20 декабря – Амвросий. Этот день как бы подводил черту праздникам уходящего года: «Амвросий праздники отбросил»…

Что же до именин, то вот они:

14 декабря: Антон, Дмитрий, Наум, Филарет.

15 декабря: Аввакум, Андрей, Афанасий, Иван, Кирилл, Степан.

16 декабря: Алиса, Гавриил, Иван, Мамант (помните Мамонтовых?), Савва, Фёдор.

17 декабря: Варвара, Геннадий, Иван, Серафим.

18 декабря: Гурий, Захар, Савва.

19 декабря: Максим, Николай.

20 декабря: Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Павел.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ