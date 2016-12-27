Во вторник, 27 декабря, мне все-таки удалось встретиться с руководителем офиса МосОблЕИРЦ на ул. Тургенева и задать вопросы по поводу декабрьских платежек с требованием оплатить несуществующую задолженность. И вот какой разговор у меня состоялся с исполняющей обязанности начальника Управления МосОблЕИРЦ «Пушкино» Ольгой Свиридовой.

— В вашем холле сейчас стоит множество людей, пришедших разбираться с ошибками в платежках…

— Что вы имеете в виду под «ошибками»?

— Ну, например, мне поступило требования оплатить счет за ноябрь, который уже оплачен.

— Это означает, что вы оплатили за ноябрь позже даты, когда делалось начисление за декабрь.

— Понимаете ли, оплатой счетов за коммуналку занимается моя мама-пенсионер. Он всегда оплачивает на следующий день после получения платежки, максимум – через день. Квитанция оплачена 16 декабря, то есть она была доставлена почтальоном 14 или 15 декабря. Пожилые люди вообще очень щепетильны в вопросах оплаты коммунальных счетов.

— Месяц декабрь – последний в году и начисления за декабрь были сформированы раньше, чем в другие месяцы. Все начисления были сформированы 20 декабря. Поскольку вы оплатили 16-го… учитывая два выходных дня и то, что денежные средства поступают к нам на счет три банковских дня… Поэтому оплаченная сумма могла не войти в текущие начисления.

— А кто отвечает за эту ошибку?

— Какую ошибку?

— Вот эту вот – требование повторной оплаты.

— Это не ошибка. Просто деньги не поступили на наш расчетный счет на момент формирования начислений за декабрь. Деньги идут три банковских (рабочих) дня.

— А что делать людям, получившим квитанцию с ошибкой, включающую несуществующую задолженность?

— Оплатить. Перерасчет будет в следующем месяце произведен. А почему ошибка-то? Я не понимаю.

— То есть это не ошибка?

— Нет.

— Вы знаете, у моей мамы целый день болело сердце от этой вот вашей «не ошибки». И другие пожилые люди, я уверен, очень болезненно воспринимают платежки с непривычно высокими начислениями… Вы не возражаете, если я сфотографирую людей толпящихся у вас в холле, поинтересуюсь, что люди думают по поводу «не ошибок»?

— Возражаю.

Вот, собственно, и все. Фотографий заполненного людьми холла не будет. Потому что Ольга Свиридова возражает.

Интервью подготовил Андрей Воронин.