На радость детворе

Деревянная горка для катания на «ватрушках» и «ледянках» появилась на Кудринке

Таких горок, с которых можно съехать на «ватрушке», «ледянке» или картонке и при этом не вылететь «за борт», не врезаться в дерево или не оказаться на дороге, сбивая с ног прохожих, в нашем городе еще не было.

Были другие: «стихийные», как, например, у моста на Серебрянке, или сделанные из снега заботливыми родителями, как во дворах. А вот такой – деревянной, четырехметровой высоты и полутораметровой ширины, с бортиками, восьмиметровым желобом, по которому можно «лететь», зная, что никому не помешаешь, не было. Теперь есть, на Кудринке. И разновозрастная детвора ей очень рада. Так же, как рады родители, бабушки и дедушки, которые могут спокойно отпускать своих чад покататься на горке.

Этот отличный новогодний подарок кудринцам преподнесли городские депутаты Дмитрий Шляпин, Дмитрий Потехин и Сергей Гуржин при участии Пушкинского фонда местного развития и гипермаркета «Глобус».

И это только начало. Ведь в следующем году расположенный буквально в двух шагах от новой горки парк «Берёзовая роща» будет благоустроена по программе губернатора «Парки Подмосковья». И у жителей Кудринки, наконец, появится место для цивилизованного отдыха всей семьей.

КОММЕНТАРИИ

Анатолий КРАВЧЕНКО, главный инженер гипермаркета «Глобус»:

– Такая горка была выбрана, чтобы не только малыши на «ледянках» могли на ней кататься, но и дети постарше, на «ватрушках». «Глобус» с самого открытия плотно работает с Пушкинским фондом местного развития, выделяет средства, которые идут на благоустройство городских территорий, на социальные проекты. Дерево – самый безопасный, экологичный материал, специально обработанный, поэтому заноз не будет.

Дмитрий ШЛЯПИН, депутат Совета депутатов г. Пушкино:

– В Совет депутатов города обратилась инициативная группа жителей Кудринки с просьбой оказать содействие в строительстве горки, такой, чтобы на ней могли кататься на тюбингах, «ледянках». В городе нет ни одной такой горки, поэтому часть депутатов откликнулась на эту просьбу. Мы обратились в Пушкинский фонд местного развития и с его помощью, а также благодаря средствам, выделенным «Глобусом» и депутатами, собрали необходимую сумму, заключили договор и поставили горку. На нее есть сертификат, фирма-производитель дала гарантию на год. Надеемся, что в новогодние каникулы детям будет чем заняться. В перспективе парк «Березовая роща» по губернаторской программе «Парки Подмосковья» будет реконструирован, здесь появится хорошая рекреационная зона, огороженная, охраняемая, для цивилизованного отдыха.

Анастасия КРУГЛОВА

Фото Николая Ильницкого