Мужчины – мужество и честь!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. И в нашем Пушкинском районе хватает мужчин, наделенных этими достоинствами. Они не прячутся от армии, а честно несут службу во всех регионах нашей огромной страны, в самых разных родах войск. Ну а пушкинцам повезло особенно, у них есть собственные защитники: легендарная Софринская бригада, подразделение Военно-космических сил, Батальон тропосферной и радиорелейной связи и другие. И мы всерьез рассчитываем на их защиту… в случае чего.

Редакция «Маяка» поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества! Мы гордимся своими земляками, среди которых много достойных людей. Оставайтесь всегда благородными рыцарями, добрыми наставниками и верными защитниками!

Фото Галины БОРИСОВОЙ