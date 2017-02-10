Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

«МосОблЕИРЦ» задумалось об улучшении своей работы

10.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

В среду, 8 февраля, в актовом зале районной администрации состоялось расширенное совещание по вопросу взаимоотношений населения района и «МосОблЕИРЦ». Председательствовал начальник Управления ЖКХ Администрации Пушкинского района Петр Евсеев. Присутствовали депутат МосОблДумы Ирина Слуцкая, начальник Управления «Пушкино» Ольга Свиридова, директор по работе с клиентами «МосОблЕИРЦ» Евгений Филиппенко, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий, председатели Советов домов.

Сначала Ольга Свиридова озвучила рекламную презентацию «МосОблЕИРЦ». Затем слово предоставили председателям Советов домов. Судя по тональности их выступлений, у многих накипело. Кто-то обвинял «МосОблЕИРЦ» в мошенничестве, а кто-то вообще предлагал отправить все руководство этого платежного агента в наручниках в Магадан.

Позволю себе процитировать некоторые тезисы из выступления председателя Совета дома «Надсоновская, 26» и члена Общественной палаты района Игоря Голуба. Оно показалось мне наиболее лексически корректным и логически выстроенным.

«В данный момент деятельность «МосОблЕИРЦ» не отвечает запросам населения, — сказал Игорь Голуб. – Третий год этот центр функционирует в нашем районе. За это время его работа в лучшую сторону не изменилась… Я не против, чтобы «МосОблЕИРЦ» у нас работало, но при одном условии: пусть они прекратят заниматься расщеплением, расчетами, пусть выполняют, в соответствие с законом о платежных агентах, исключительно транзитную функцию. То есть перечисленные деньги должны в течение 2-3 часов переводиться поставщикам ресурсов – и всё! Потому что с расчетами у «МосОблЕИРЦ» дела обстоят неважно… Когда у нас раньше расчётами занималась «ОД ЖКХ», туда можно было прийти, указать на ошибку, вам распечатают новый документ и вы его оплачиваете. А что происходит в офисе «МосОблЕИРЦ»? Там сидят 9-12 менеджеров. Их функция – уговаривать людей оплачивать платежки с ошибками, обещая в будущем сделать перерасчет… Я теперь каждую платежку от «МосОблЕИРЦ» рассматриваю чуть ли не под микроскопом. Жители напрямую с этой организацией договорными отношениями не связаны. Но у жителей есть договорные отношения со своими управляющими компаниями, которые в свою очередь имеют договоры с «МосОблЕИРЦ». Поэтому я предсказываю волну судебных претензий жителей в адрес своих УК, особенно со второй половины года. Я, например, точно буду «долбить» свою УК через суд за неправильные начисления – в расчете на то, что моя УК начнет выдвигать аналогичные претензии к «МосОблЕИРЦ».

Следует отметить, что председатели Советов домов в своих выступления часто не разделяли зоны ответственности между управляющей компанией и платежным агентом.

Например, председатель Совета дома на 2-м Некрасовском проезде рассказала прелюбопытную историю о том, как она дважды, в начале и конце месяца, спускалась в подвал и снимала показания общедомового электросчетчика. Оказалось, что расход электроэнергии по этому счетчику вдвое ниже, чем было начислено жильцам дома за месяц. В управляющей компании объяснить сию странность не смогли, сказали, что хорошо бы еще разок через месяц снять показания общедомового счетчика. Однако через месяц председатель Совета дома спуститься в подвал не смогла. Потому что ключ от двери в подвал управляющая компания потеряла. И до сих пор найти не может.

«Ну, это же опять вопрос вашего взаимодействия с управляющей компанией, — ответил начальник Управления ЖКХ районной администрации Петр Евсеев. – При чем здесь МосОблЕИРЦ?»

И формально он был, конечно, прав.

Выступивший в самом конце совещания директор по работе с клиентами «МосОблЕИРЦ» Евгений Филиппенко обещал все озвученные претензии «взять на контроль». И напомнил собравшимся, что «губернатор выдвинул условие коренного улучшения работы «МосОблЕИРЦ» в 2017 году».

 

Андрей Воронин.

Фото автора.

ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации, Фото-слайдер

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

С 1 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МАЯК» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Стоимость подписки для льготной категории граждан составляет 320 руб. 88 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан, предприятий и организаций – 393 руб. 60 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.
Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).
Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.

Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино