«МосОблЕИРЦ» задумалось об улучшении своей работы

В среду, 8 февраля, в актовом зале районной администрации состоялось расширенное совещание по вопросу взаимоотношений населения района и «МосОблЕИРЦ». Председательствовал начальник Управления ЖКХ Администрации Пушкинского района Петр Евсеев. Присутствовали депутат МосОблДумы Ирина Слуцкая, начальник Управления «Пушкино» Ольга Свиридова, директор по работе с клиентами «МосОблЕИРЦ» Евгений Филиппенко, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий, председатели Советов домов.

Сначала Ольга Свиридова озвучила рекламную презентацию «МосОблЕИРЦ». Затем слово предоставили председателям Советов домов. Судя по тональности их выступлений, у многих накипело. Кто-то обвинял «МосОблЕИРЦ» в мошенничестве, а кто-то вообще предлагал отправить все руководство этого платежного агента в наручниках в Магадан.

Позволю себе процитировать некоторые тезисы из выступления председателя Совета дома «Надсоновская, 26» и члена Общественной палаты района Игоря Голуба. Оно показалось мне наиболее лексически корректным и логически выстроенным.

«В данный момент деятельность «МосОблЕИРЦ» не отвечает запросам населения, — сказал Игорь Голуб. – Третий год этот центр функционирует в нашем районе. За это время его работа в лучшую сторону не изменилась… Я не против, чтобы «МосОблЕИРЦ» у нас работало, но при одном условии: пусть они прекратят заниматься расщеплением, расчетами, пусть выполняют, в соответствие с законом о платежных агентах, исключительно транзитную функцию. То есть перечисленные деньги должны в течение 2-3 часов переводиться поставщикам ресурсов – и всё! Потому что с расчетами у «МосОблЕИРЦ» дела обстоят неважно… Когда у нас раньше расчётами занималась «ОД ЖКХ», туда можно было прийти, указать на ошибку, вам распечатают новый документ и вы его оплачиваете. А что происходит в офисе «МосОблЕИРЦ»? Там сидят 9-12 менеджеров. Их функция – уговаривать людей оплачивать платежки с ошибками, обещая в будущем сделать перерасчет… Я теперь каждую платежку от «МосОблЕИРЦ» рассматриваю чуть ли не под микроскопом. Жители напрямую с этой организацией договорными отношениями не связаны. Но у жителей есть договорные отношения со своими управляющими компаниями, которые в свою очередь имеют договоры с «МосОблЕИРЦ». Поэтому я предсказываю волну судебных претензий жителей в адрес своих УК, особенно со второй половины года. Я, например, точно буду «долбить» свою УК через суд за неправильные начисления – в расчете на то, что моя УК начнет выдвигать аналогичные претензии к «МосОблЕИРЦ».

Следует отметить, что председатели Советов домов в своих выступления часто не разделяли зоны ответственности между управляющей компанией и платежным агентом.

Например, председатель Совета дома на 2-м Некрасовском проезде рассказала прелюбопытную историю о том, как она дважды, в начале и конце месяца, спускалась в подвал и снимала показания общедомового электросчетчика. Оказалось, что расход электроэнергии по этому счетчику вдвое ниже, чем было начислено жильцам дома за месяц. В управляющей компании объяснить сию странность не смогли, сказали, что хорошо бы еще разок через месяц снять показания общедомового счетчика. Однако через месяц председатель Совета дома спуститься в подвал не смогла. Потому что ключ от двери в подвал управляющая компания потеряла. И до сих пор найти не может.

«Ну, это же опять вопрос вашего взаимодействия с управляющей компанией, — ответил начальник Управления ЖКХ районной администрации Петр Евсеев. – При чем здесь МосОблЕИРЦ?»

И формально он был, конечно, прав.

Выступивший в самом конце совещания директор по работе с клиентами «МосОблЕИРЦ» Евгений Филиппенко обещал все озвученные претензии «взять на контроль». И напомнил собравшимся, что «губернатор выдвинул условие коренного улучшения работы «МосОблЕИРЦ» в 2017 году».

Андрей Воронин.

Фото автора.