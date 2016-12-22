Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Московская областная государственная детская библиотека приглашает на программу «Новогодняя карусель»

22.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox

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Московская областная государственная детская библиотека

поздравляет всех читателей с Новым 2017 годом и Рождеством!

Приглашаем на программу

НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ

 

23 декабря    13:00                                                                    6+

 «Волшебная шкатулка зимы». Творческая лаборатория «Мастерилка»

   24 декабря    13:00                                                                    6+

«Я рисую Новый год!». Изостудия

 

26 и 27 декабря    14:00                                                                   6+

«Необыкновенные подарки от Дедушки Мороза». Эстрадно – цирковое шоу с участием дрессированных животных под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Михаила Юсупова.

                                                                              Вход платный. Билеты продаются в библиотеке

         28 декабря     14:00

«Заходите к нам на огонёк». Вечер отдыха для ветеранов микрорайона Мамонтовка

 

29 декабря     13:00                                                                   6+

«Новогодняя угадайка». Чтение вслух произведений про Новый год,  конкурс юных чтецов с вручением призов, игровая программа

 «Новогодние истории».   Мультзал

 

02 января    12:00                                                                     6+                                                                      

«Петух – символ 2017 года». Конкурс детских поделок с вручением призов

Читаем вслух про Новый год

Детское чаепитие «В гостях у Алисы» с демонстрацией фильма «Алиса в стране чудес»

 

03 января     12:00                                                                     6+                                                                      

Читаем сказки про Новый год

Новогодний детский кинозал с демонстрацией фильма «МОРОЗКО»

Конкурсно-игровая программа с вручением новогодних призов

 

04 января      13:00                                                                     6+                                                                      

Новогодний карнавал «Сказочный снегопад»

Конкурс детского новогоднего костюма  с вручением призов

Игровая программа с фольклорными элементами «С Новым годом!»

Интерактивная викторина «Новогодний серпантин»

 

05 января     13:00                                                                    6+                                                                      

«Рождественские подарки своими руками». Творческая лаборатория «Мастерилка»

«Новогодние истории». Мультзал

 

06 января     13:00                                                                    6+                                                                      

 «Рождественский сочельник». Семейный праздник с в преддверии Великого праздника Рождества Христова совместно с Пушкинским благочинием Московской области

 

08 января      12:00                                                                   6+                                                                       

«День весёлых зимних затей». Фольклорно – игровая программа на открытом воздухе, творческая мастерская «Лепим снеговиков» с вручением призов

                                                                             15:00                                                                 18+

«Святочные встречи». Клуб интересных встреч «Мамонтовские посиделки»

Конкурсы с вручением призов, гадания, чаепитие

 

09 — 13 января      13:00                                                                   6+                                                                      

«Пришла коляда, отворяй ворота». Колядочная неделя

Фольклорные игры, громкие чтения, конкурсы стихов на зимнюю тематику,

конкурс рисунков и поделок, мультзал

13 января      14:00                                                                   6+                                                                      

«Старый Новый год»

Церемония награждения победителей конкурса «Новогодняя фантазия», развлекательно-игровая программа

Ждем Вас! Будет интересно и весело!

Наш адрес:

г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5

(в здании школы №14), тел. 8(496)539-13-86

www.biblmobl.ru

Новые публикации, Отдых и развлечения, Фото-слайдер

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