Московская областная государственная детская библиотека приглашает на программу «Новогодняя карусель»

Московская областная государственная детская библиотека
поздравляет всех читателей с Новым 2017 годом и Рождеством!
Приглашаем на программу
НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ
23 декабря 13:00 6+
«Волшебная шкатулка зимы». Творческая лаборатория «Мастерилка»
24 декабря 13:00 6+
«Я рисую Новый год!». Изостудия
26 и 27 декабря 14:00 6+
«Необыкновенные подарки от Дедушки Мороза». Эстрадно – цирковое шоу с участием дрессированных животных под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Михаила Юсупова.
Вход платный. Билеты продаются в библиотеке
28 декабря 14:00
«Заходите к нам на огонёк». Вечер отдыха для ветеранов микрорайона Мамонтовка
29 декабря 13:00 6+
«Новогодняя угадайка». Чтение вслух произведений про Новый год, конкурс юных чтецов с вручением призов, игровая программа
«Новогодние истории». Мультзал
02 января 12:00 6+
«Петух – символ 2017 года». Конкурс детских поделок с вручением призов
Читаем вслух про Новый год
Детское чаепитие «В гостях у Алисы» с демонстрацией фильма «Алиса в стране чудес»
03 января 12:00 6+
Читаем сказки про Новый год
Новогодний детский кинозал с демонстрацией фильма «МОРОЗКО»
Конкурсно-игровая программа с вручением новогодних призов
04 января 13:00 6+
Новогодний карнавал «Сказочный снегопад»
Конкурс детского новогоднего костюма с вручением призов
Игровая программа с фольклорными элементами «С Новым годом!»
Интерактивная викторина «Новогодний серпантин»
05 января 13:00 6+
«Рождественские подарки своими руками». Творческая лаборатория «Мастерилка»
«Новогодние истории». Мультзал
06 января 13:00 6+
«Рождественский сочельник». Семейный праздник с в преддверии Великого праздника Рождества Христова совместно с Пушкинским благочинием Московской области
08 января 12:00 6+
«День весёлых зимних затей». Фольклорно – игровая программа на открытом воздухе, творческая мастерская «Лепим снеговиков» с вручением призов
15:00 18+
«Святочные встречи». Клуб интересных встреч «Мамонтовские посиделки»
Конкурсы с вручением призов, гадания, чаепитие
09 — 13 января 13:00 6+
«Пришла коляда, отворяй ворота». Колядочная неделя
Фольклорные игры, громкие чтения, конкурсы стихов на зимнюю тематику,
конкурс рисунков и поделок, мультзал
13 января 14:00 6+
«Старый Новый год»
Церемония награждения победителей конкурса «Новогодняя фантазия», развлекательно-игровая программа
Ждем Вас! Будет интересно и весело!
Наш адрес:
г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5
(в здании школы №14), тел. 8(496)539-13-86
www.bibl—mobl.ru
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