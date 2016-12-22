Московская областная государственная детская библиотека приглашает на программу «Новогодняя карусель»

ПОДПИСКА

Во всех почтовых отделениях проводится ПОДПИСКА на нашу газету на 2017 год Стоимость её составляет: на 1 месяц – 65 руб. 60 коп., на 6 месяцев – 393 руб. 60 коп., на год – 817 руб. 44 коп. Льготной категории граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы по общему заболеванию) на 1 месяц – 53 руб. 48 коп., на полгода – 320 руб. 88 коп., на год – 665 руб. 95 коп. Подписной индекс на 6 месяцев – 24394; подписной индекс на 12 месяцев – 00616. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции): на 6 месяцев – 150 руб., на 1 месяц – 25 руб. Электронная подписка (электронная версия газеты в формате PDF): полугодие – 250 руб., годовая – 500 руб. Дорогие наши читатели, мы очень ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19. Для оперативного решения возникающих вопросов по доставке газеты «Маяк» вы можете обращаться на горячую линию Пушкинского почтамта (496) 532-24-53, а также по электронной почте: kss.pushkino@ufps-mo.ru