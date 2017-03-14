«Мортадель» взбунтовался против ретейлера

Мяспереработчик «Мортадель» требует от «Дикси», четвертого по величине ретейлера России, вернуть свыше 100 млн руб. за неоказанные маркетинговые услуги. Об этом говорится в письме, отправленном на имя генерального директора «Дикси» Сергея Белякова и подписанном вице-президентом компании «Мортадель» Эльвирой Агурбаш.

Если верить этому письму, то сеть вела себя по отношению к поставщику совершенно беспардонно. Например, 35,4 млн руб. «Дикси» потребовала за услугу «соблюдение стандартов продаж», а еще 21 млн руб. — за «проведение дегустации» в магазинах. При этом в обоих случаях сначала эти же суммы выставлялись в счет оплаты уже состоявшейся акции, проведение которой не было подтверждено кассовой отчетностью, говорится в письме. Оставшиеся 47,4 млн руб. стоила «фактически не оказанная услуга» по предоставлению данных о динамике продаж.

При этом поставщику сообщили, что без этой услуги поставщик будет «выведен с торговой полки сети», утверждает Эльвира Агурбаш в письме. В итоге «Мортадель» заплатить 81% от своего месячного оборота в сети. Сейчас поставки в «Дикси» занимают 40% в структуре продаж мясоперерабатывающей компании.

Всего, согласно письму, за три года (с 2014 по 2017 год) «Мортадель» заплатил «Дикси» около 579 млн руб. за маркетинг, премии, акции и прочие услуги. До 90% своих поставок «Мортадель» совершал в «Дикси» по акции — со скидкой в 30–50%.

Между тем торговая наценка на продукцию достигает от 180 до 220%, отмечается в письме, так что скидка производителя так и не дошла до потребителя.

Эльвира Агурбаш, являющаяся женой владельца «Мортаделя» Николая Агурбаша, подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, «Дикси» — не единственный ретейлер, с которыми у поставщиков возникают подобные проблемы.

Представитель «Дикси» подтвердил получение письма. По его словам, изложенная в письме информация о торговой наценке не соответствует действительности. А длительные отношения сети с ООО «Фирма «Мортадель» всегда строились строго в рамках закона, на договорной основе, причем в документах стороны неоднократно подтверждали отсутствие претензий друг к другу.

«Мортадель» — средняя компания, она владеет свиноводческим комплексом на 50 тыс. голов и убойным заводом во Владимирской области, а также мясоперерабатывающим предприятием в Пушкинском районе Подмосковья. Его потенциальная мощность составляет 2,5 тыс. т продукции в месяц. Однако в настоящее время из-за отсутствия рынка сбыта предприятие загружено только на 20%.

С 2017 года в силу вступили поправки в закон «О торговле», которые ограничили размер вознаграждения торговых сетей (ретро-бонуса) — теперь оно не может превышать 5% от стоимости поставленного товара. Но по словам опрошенных РБК производителей, ретейлеры юыстро научились обходить новые правила. Причем скидки, которые они требуют сегодня от производителей, превышают сумму запрещенных ретро-бонусов.

На лицо тотальный диктат продавца: сегодня 90% маржи, получаемой с продажи молока, приходится на торговые сети и лишь 10% — на переработчика молока. Производитель сырого молока не получает ничего, говорится в докладе компании «Агробизнес» для комитета АПК Госдумы. Производство сырого молока падает на 2% в год, поскольку «рост себестоимости на действующих комплексах не перекрывается ростом цены». Сети, напротив, демонстрируют рост на 20–30% в год, что дает им возможность «захватывать» рынок.

Проблемы с соблюдением закона «О торговле» подтверждают и данные «Опоры России», которая опросила 1,5 тыс. поставщиков. Около 90% из них заявили, что в ходе переговоров торговые сети требуют предоставить им скидки на продукцию, мотивируя это отказом от ретро-бонуса.

Торговые наценки ретейлеров не регулируются», — сообщила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Екатерина Урюкина в ответ на запрос РБК. Однако в случае получения жалоб на действия торговых сетей служба рассмотрит «возможность проведения проверки законности» их действий. В настоящий момент жалоб не поступало, заявила Урюкина.

Источник