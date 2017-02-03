Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Маслиничная афиша

03.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

Джаз-клуб «Арт-Ликор» (г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 1)

5 февраля, 19:00

Amsterdam-St.Peterburg JUNCTION

Джазовый концерт группы из Амстердама – выдающихся музыкантов Европы.

Контакты: 8 (926) 960-92-52.

 

ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3)

11 февраля, 18:00

«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Спектакль театра «ТОМАС» (акция под знаком «Плати, сколько сможешь»).

Контакты: 8 (916) 225-45-41.

Г.п. Софрино, посёлок Дальний

25 февраля

«КАБАНЬИ БЕГА»

IV этап Кубка главы Пушкинского района по автомотоспорту-2017

Джип-кросс, джип-спринт, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества.

 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «УСАДЬБА «МУРАНОВО»

имени Ф.И. Тютчева приглашает на традиционный праздник

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ

 

25 февраля

12:00 – взятие снежного городка.

12:30–13:00 – праздничная программа на Барском лугу с фольклорным ансамблем «Веснянка».

13:00–14:00 – продолжение праздничной программы. Анимационная программа «Эх, широкая ты, Масленица!». В программе – конкурсы, игры и забавы.

14:00–15:00 – выступление фольклорного ансамбля «Веснянка».

15:00–16:00 – выступление фольк-группы «Ярилов зной».

16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.

 

26 февраля

12:00–13:00 – приветствие гостей праздника. На Барском лугу – музыка, аттракционы, ярмарочная торговля.

13:00–14:00 – выступление фольклорного коллектива «Московия».

14:00–15:00 – выступление фольклорного коллектива «Подсеваха».

15:00–16:00 – игры и выступление фольклорного коллектива «Первоцвет».

16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.

 

Два дня – мастер-классы по изготовлению глиняных свистулек, куклы-козы и по росписи имбирных пряников.

В Главном усадебном доме: экскурсии «Усадебная кухня», «Культура и быт» и «Литературное Мураново».

На Барском лугу – ледяные горки, катание на лошадях.

Мастер-классы – 300 руб.; аттракционы – 100 руб.; прокат ледянок – 50 руб. Вход на территорию усадьбы – 50/30 руб.

Новые публикации, Отдых и развлечения

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