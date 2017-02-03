Маслиничная афиша

Джаз-клуб «Арт-Ликор» (г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 1)
5 февраля, 19:00
Amsterdam-St.Peterburg JUNCTION
Джазовый концерт группы из Амстердама – выдающихся музыкантов Европы.
Контакты: 8 (926) 960-92-52.
ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3)
11 февраля, 18:00
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
Спектакль театра «ТОМАС» (акция под знаком «Плати, сколько сможешь»).
Контакты: 8 (916) 225-45-41.
Г.п. Софрино, посёлок Дальний
25 февраля
«КАБАНЬИ БЕГА»
IV этап Кубка главы Пушкинского района по автомотоспорту-2017
Джип-кросс, джип-спринт, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «УСАДЬБА «МУРАНОВО»
имени Ф.И. Тютчева приглашает на традиционный праздник
ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
25 февраля
12:00 – взятие снежного городка.
12:30–13:00 – праздничная программа на Барском лугу с фольклорным ансамблем «Веснянка».
13:00–14:00 – продолжение праздничной программы. Анимационная программа «Эх, широкая ты, Масленица!». В программе – конкурсы, игры и забавы.
14:00–15:00 – выступление фольклорного ансамбля «Веснянка».
15:00–16:00 – выступление фольк-группы «Ярилов зной».
16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.
26 февраля
12:00–13:00 – приветствие гостей праздника. На Барском лугу – музыка, аттракционы, ярмарочная торговля.
13:00–14:00 – выступление фольклорного коллектива «Московия».
14:00–15:00 – выступление фольклорного коллектива «Подсеваха».
15:00–16:00 – игры и выступление фольклорного коллектива «Первоцвет».
16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.
Два дня – мастер-классы по изготовлению глиняных свистулек, куклы-козы и по росписи имбирных пряников.
В Главном усадебном доме: экскурсии «Усадебная кухня», «Культура и быт» и «Литературное Мураново».
На Барском лугу – ледяные горки, катание на лошадях.
Мастер-классы – 300 руб.; аттракционы – 100 руб.; прокат ледянок – 50 руб. Вход на территорию усадьбы – 50/30 руб.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.