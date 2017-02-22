Всю неделю у нас – широкая Масленица. Всем праздникам праздник. Раздолье русской душе!..

Вот, к примеру, как описывал масленичные празднества конца XIX столетия знаменитый писатель Иван Сергеевич Шмелев.

«Масленица в развале. Такое солнце, что разогрело лужи. Сараи блестят сосульками. Идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки. Фабричные, внавалку, катаются на извозчиках с гармоньей. Мальчишки «в блина играют»: руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать – не выронить, весело бьются мордами. Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ведерки с краской, блестит столами: столы поструганы, для блинов. Плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ездоки – в рубахах распояской, с намасленными головами, едят блины. Широкая печь пылает. Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с тарелку, «черные» блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник Прошин, с серьгой в ухе, шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно – ляпп! Всем по череду: ляп… ляп… ляпп!.. Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов. Дымится от красных чашек со щами с головизной, от баб-стряпух, со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масленых красных рук, по которым, сияя, бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком. Стоит благодатный гул: довольны. <…>

В субботу, после блинов, едем кататься с гор. <…> Высоченные горы на прудах. Над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. Рухаются с рычаньем высокие «дилижаны» с гор, мчатся по ледяным дорожкам, между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом. Василь-Василич распоряжается, хрипло кричит с верхушки; видно его высокую фигуру, в котиковой, отцовской, шапке. Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билетики, на которых написано – «с обеих концов по разу». Народ длинным хвостом у кассы. Масленица погожая, сегодня немножко закрепило, а после блинов – катается. <…>

Масленица кончается: сегодня последний день, «прощеное воскресенье». Снег на дворе размаслился. Приносят «масленицу» из бань – в подарок. Такая радость! На большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные вырезные елочки; в елках, стойком на колышках, – вылепленные из теста и выкрашенные сажей, медведики и волки, а над горами и елками – пышные розы на лучинках, синие, желтые, пунцовые… – верх цветов. И над всей этой «масленицей» подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят «масленицу» по всем «гостям», которых они мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят винца и угощают блинами в кухне. И другие блины сегодня, называют – «убогие». Приходят нищие – старички, старушки. Кто им спечет блинков! Им дают по большому масленому блину – «на помин души». Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам. <…>

…Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску у окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь, глухая. Потягивает сыро ветром. Слышно как капает, булькает скучно-скучно. Бубенцы, как будто?.. Прорывается где-то вскрик, неясно. И опять тишина, глухая. Вот она, тишина Поста. Печальные дни его наступают в молчаньи, под унылое бульканье капели»…

* * *

А наши старожилы вспоминали: «Особенно отмечали жители села Пушкино Масленицу. Праздновали целую неделю. Ходили в гости, пьянствовали, пекли блины.

С пятницы начиналось катанье на лошадях. На гулянье собиралось много народу со всей округи. Катались по кругу от моста до дорожного отдела. Посреди дороги среди простолюдинов разгуливали купчихи в разноцветных накидках-ротондах до земли, в шляпах со страусовыми перьями и большими муфтами. Мужчины-богачи красовались своими каракулевыми шапками и шубами на лисьем меху с лисьими же отворотами. Каждый изощрялся в украшении лошадей и саней разноцветными лентами, цветами и бубенцами. Богатеи запрягали сытых и холеных лошадей в одиночку, парами, тройками и гуськом в нарядные ковровые сани. Крестьянские лошади были обычно малосильными; они задерживали движение. Богачи возмущались нарушением правил движения, обгоняя тормозящих и не встречая при этом препятствий со стороны блюстителей порядка, – урядника и жандарма. Крестьянских же лошадей выводили из строя.

Со звоном колоколов, призывающих к вечерне, гулянье заканчивалось. Улица пустела, водворялась глубокая тишина, а звон колоколов нагонял тоску.

Так заканчивалось гулянье на масленицу»…

* * *

А что у нас в календаре? Тут такие даты.

22 февраля: Никифоры-Панкраты. «Не всяк Панкрат хлебом богат». Если ударит мороз, то надолго. Зима убегает темными ночами.

23 февраля: Прохор, Валентина-капельница. День мученицы Валентины, преподобного Прохора Печерского; священномученика Харлампия. Харлампия считают покровителем чиновников, ему назначается особая молитва с просьбой о плодородии земли, хорошем урожае. Снег в этот день весну подгоняет. На Прохора и зимушка-зима заохает. До Прохора старуха охала: «Ох, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас!»

24 февраля: Власий – сшиби рог с зимы. С этим днем связывалось отступление сильных зимних холодов. Полагали, что около Власия бывает семь морозов: три до Власия, один на Власия и три – после него. Власьевские морозы – самые крутые, но когда пройдут – зиме пора убирать ноги. Приметили: зима должна закончиться сильной ночной метелицей, чтобы снег позабивался в каждую щелку; про такую метель говорили: «Зима дитя ищет». У наших предков святой Власий почитался покровителем рогатого скота. Чтобы уберечь скотину, на Власьев день старались вообще не работать. Начинались «скотские базары» – торги; праздник отмечался широко и разгульно: гуляли по три дня и больше, варили пиво, брали водку, приглашали в гости родню. Считалось, что на Власия вовсю бушует нечистая сила.

25 февраля: Мелетей и Алексий. Празднование Иверской иконы Божией Матери. На небе звездно – к богатому урожаю. Чем холоднее последняя февральская неделя, тем теплее в марте.

26 февраля: Мартын-Мартиниан. Мартиниан-угодник почитается как укротитель блудных страстей. Когда под видом странницы к Мартиниану пришла блудница, он стал на раскаленные уголья, дыбы погасла в нем плотская похоть. И чтобы избежать женского соблазна, он пошел странствовать. Ему полагается особая молитва об укрощении страстей. Вокруг солнца туманный круг – к снегу, красноватые кольца вокруг луны – к морозу, небо в тучах – к теплу.

27 февраля: Кирилл-указник. «Бабьи взбрыксы»: в этот день к повитухам приходили с гостинцами женщины, у которых они принимали роды. Обряд имел «подарочный» смысл: добрая и зажиточная жизнь новорожденного связана не только с обилием на столе и в закромах, но и со щедростью, готовностью одаривать повитуху. Подарки на Руси всегда любили, находили в них тайные смыслы и счастливые вести. Не случайно в сказках большинство чудесных предметов герой не находит, а получает в дар, будь то клубок, указывающий дорогу, или кольцо, исполняющее желания. А у «подарка» был брат-близнец – «гостинец», от слова «гость». Гость всегда входил в дом с подарком, его же обязательно отдаривали. Хорошая погода – к морозам. Но мороз хоть и скрепуч, но не жгуч.

28 февраля: Онисим-овчар, зимобор. По поверью, св. Онисим был заступником овец, и потому его называли овчаром, овечьим пастухом. На Онисима-зимобора зима с весной борется – кому вперед идти, кому вспять повернуться. Вороны собираются стаей, летают и каркают – к снегопаду. Долгие сосульки – к долгой весне. Большая прибавка воды – к доброму сенокосу.

Именины у нас такие:

22 февраля – Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Павла (Полина), Прохор.

24 февраля – Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар.

25 февраля – Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля – Артемий, Анисим, Зоя, Светлана, Семен, Степан.

27 февраля – Георгий, Кирилл, Михаил, Федор.

28 февраля – Анисим (Онисим), Арсений, Афанасий, Ефросинья, Пафнутий.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ