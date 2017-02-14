Масленица в музее

СНЕЖНЫЙ ГОРОД В ДЕРЕВНЕ МУРАНОВО

Праздничные действа на Масленицу в усадьбе Мураново будут проходить на Барском лугу. Именно там каждый год строится снежная крепость. Работа по ее возведению уже началась – благо строительного материала в этом году выпало вдоволь. Зима снега не жалеет. Постепенно на лугу становятся видны очертания стены с тремя башнями, в центральной из которых предусмотрены ворота. Самое сложное – сохранить это великолепие до Масленицы: местные ребятишки уже репетируют штурм крепости едва ли не каждый день.

Крепость крепостью, а надо же ещё и праздник устроить, сценарии написать, актёров подобрать. Ведь штурм трёхбашенной крепости может получиться совсем безбашенным, если всё пустить на самотёк. Родители освободителей Весны опасаются, что результатом открытого штурма станут не трофеи Зимы, а синяки да шишки. Сценарий был разработан музейными сотрудниками вместе со студентами РГУТиС; Пушкинский исторический клуб реконструкторов тоже в стороне не остался. Его бойцы в роскошных парадных мундирах выделяются среди других гостей праздника.

Суть сценария традиционно проста: одолеть казематы могучей Зимы и вызволить из них красавицу Весну. Когда родилась идея взятия снежного городка, всем миром думу думали, как без потерь преодолеть Зимы коварства. Вот уже пятый год штурмом крепости руководит директор музея Игорь Александрович Комаров, а принять участие в этом действе может любой желающий. Правда, придется обзавестись нехитрым снаряжением: кастрюлями, половниками и крышками. Под звуки бравого марша ополченцы из народа продемонстрируют своё бесстрашие. Если же на вашей кухне нет подходящего для сражения алюминия, уповайте на пластиковые ледянки. Они помогут занять своё место в рядах мурановского десанта. Двадцать пятого февраля, ровно в 12:00, мы ждём вас на исходной позиции у ледяных гор (автор и исполнитель которых – один из старейших сотрудников музея Юрий Алексеевич Симонов). Ну а если опасаетесь крутых виражей ледяной трассы, то запасайтесь хорошим настроением и звонкими варежками. Потому что у вас есть шанс войти в историю масленичных игр в Муранове в числе участников самых бурных и продолжительных аплодисментов!

КТО СТАНЦУЕТ ПАДЕСПАНЧИК?

Многие знают о нашей дружбе с фольклорным коллективом «Веснянка». Без него не обходится ни один праздник в Муранове. Вот и на эту Масленицу «Веснянка» порадует нас звонкими голосами и весёлыми играми. А размеренный танец падеспанчик может превратиться в настоящий флешмоб! Главное, заранее выучить движения: «два шага вперёд и два шага назад – и снова опять начинать». Правда, в танце присутствуют повороты, перехваты и смена партнёров, но это тоже очень легко и весело!

«КАК ЖЕ ПЕЛ ЭТОТ ПАРЕНЬ!..»

Вы, наверное, думаете, что Масленица в Муранове – детский праздник? Ошибаетесь! Он для всех. Фольклорная группа «Ярилов зной» выступит на мурановском лугу во второй раз. Жители деревни и гости праздника по достоинству оценили творчество этих музыкантов. «Как же пел этот парень!..» − со слезами на глазах произнёс местный житель, обращаясь к нашему кассиру. Действительно, удивительным образом творчество этой группы вписывается в широту мурановских просторов. Один дух – одна песня.

«ЧЕПЕШНИКИ, ЧУХНА ЗАМОРСКАЯ!»

С этими словами мурановская кухарка встречает наших гостей. И обижаться на неё не стоит. Она расскажет вам о блинчиках с припёком, с осетриной и белужиной, где и как выпекали да каким маслом мазали. То-то и оно, что мазали чухонским маслом, теперь его называют сливочным. А в те времена масло привозили из заморских стран, отсюда и «кухарский» сленг: «чухна заморская». Имелся в Муранове и повар, звали его Моисей Елизаров, но это уже в начале XX столетия. А в нынешнем году театрализованную экскурсию по экспозиции «Усадебная кухня» вам проведёт Дормидонт Викентьевич, в душе артист и балагур, – с ним точно скучно не будет!

И – БЛИНЫ!

Блины у нас самые разные, но, если вам повезёт, отведаете те самые, мурановские. Отведаете, но не отгадаете состав начинки. Все ингредиенты сочной начинки выращены в окрестностях Муранова. Приезжайте, гуляйте и пробуйте сколько душе угодно!

НА ЭКСКУРСИЮ ТОРОПИСЬ, У КОГО ДЕНЬГИ ЗАВЕЛИСЬ!

На одной из Маслениц обиженный посетитель, выходя из усадебного дома, сетовал, называя всех музейщиков обманщиками. Оказалось, он узнал страшную тайну про то, что Ф.И. Тютчев в Муранове никогда не был, а музей носит его имя. Как же так? На этот и другие вопросы вам ответят наши научные сотрудники. Приезжайте на Масленицу в усадьбу Мураново – скучно не будет!

Евгения ШАПАРИНА,

заместитель директора по развитию Музея-заповедника «Усадьба Мураново»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «УСАДЬБА МУРАНОВО» имени Ф.И. ТЮТЧЕВА приглашает всех желающих 25 и 26 февраля на традиционный праздник «ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ»

Праздничная программа на Барском лугу

25 февраля

12:00 – взятие снежного городка;

12:30 – 13:00 – праздничная программа с участием фольклорного ансамбля «Веснянка»;

13:00 – 14:00 – продолжение праздничной программы. Анимационная программа «Эх, широкая ты, Масленица». В программе: конкурсы, игры и забавы;

14:00 – 15:00 – выступление фольклорного ансамбля «Веснянка»;

15:00 – 16:00 – выступление фольк-группы «Ярилов зной»;

16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.

26 февраля

12:00 – 13:00 – приветствие гостей праздника. На Барском лугу – музыка, аттракционы, ярмарочная торговля;

13:00 – 14:00 – выступление фольклорного коллектива «Московия»;

14:00 – 15:00 – выступление фольклорного коллектива «Подсеваха»;

15:00 – 16:00 – игры и выступление фольклорного коллектива «Первоцвет»;

16:00 – проводы Масленицы, сжигание чучела.

Праздничная программа на территории усадебного парка

25 и 26 февраля

Весёлые аттракционы – 100 руб.

Мастер-классы по изготовлению куклы-козы – 400 руб. (выставочный зал музея).

В Главном усадебном доме:

театрализованная экскурсия «Усадебная кухня» – 350 руб. (11:00, 13:00, 15:00);

обзорная экскурсия по экспозиции усадебного дома – 400/350 руб. (2 этажа).

На Барском лугу:

ледяные горки, катание на лошадях.

Внимание: вход на территорию усадьбы – 50/30 руб.