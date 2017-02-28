Март – зимобор, протальник, берёзозол. С Новым годом!

Ну, вот и пришла весна!

Наш земляк, каждое лето проводящий в Черкизове, замечательный писатель Александр Николаевич Стрижев, пишет вот что.

«Численник показывает март, а на дворе еще зима. Будто и с места седая не сдвинулась: морозцы и поземка совсем не в диковину. Но что это? С неба льются ласковые лучи, от них и стволы на поляне разогрелись, и с крыш каплет, и по оврагам верба осеребрила голые почки. К полудню в поднебесье парусами полощутся первые кучевые облака, пропавшие было с глубокой осени. А разве в голосах нет перемен? Овсянки, такие неприметные зимой птички, теперь отменные певцы. Послушайте, как они выводят свои бодрые трели: «Покинь сани, возьми воз». И дятел стучит призывно. Сидит на сосновой сушине и так стучит клювом по макушке сучка, что деревяшка поет на весь лес. А натуралисты замечают: дятел токует. Мартовский снег весной пахнет, пора за гнездовье приниматься. Вот и зовет дятел подругу домовничать. Бьет дятел клювом в сушняк, предупреждая соперников: участок занят, а подруга его поодаль сидит, очаровалась барабанной трелью. Пора приниматься гнездо свивать. Звенит капель, сверкают лужицы талой воды. Уже курица под окошком напилась, спешат отведать снежницы и другие пернатые. Замечено, что снеговая вода благотворно влияет на яйценоскость. Да и вообще эта вода своеобразна: внешне она вроде бы ничем не отличается от обычной воды, а по молекулярным связям – лед. Целебна снежница для животных и растений. На что уж комнатные цветы держатся в холе, а и они пышнее цветут и зеленеют при поливе талой водой. Оттепель. Под напором света неудержимо понеслись теплые ветры, пригнетая осевшие снега. Сперва еле заметно просочилась сырость из померкших сугробов. Но чем дальше март, тем сильнее и звонче проталина, оплавляющая крупитчатый наст. Пускай еще и прозоров земли не видно, и зима козни припасает, а грачи, вестовые весны, посланцы ее быстрокрылые, уже оповестили округу о скором приходе красных дней. С клекотом граят они, клубясь над рощей. А то возьмутся стаей носиться – облеты совершают. Сперва обглядеться, освоиться надо, а там и гнезда складывать пора подойдет… В снегах голубое небо отражено. Только мартовскими днями они выглядят как подсиненные. Нежатся напоследок – непролазные да свежие, их будто и не трогает солнце. А вот дороги, отглаженные на раскатах, стали садиться и подмокать. Подался снег и на крутых буграх, зернами поделался. Цельной зима простаивает лишь поначалу, вторая половина месяца – сплошное торжество теплого света. Ослепительно блещет голубое небо, все выше поднимается солнце над горизонтом. Даже изредка перепадающие хмурые дни не скрадывают светлого облика марта-зимобора. Весенний звон на каждом шагу. Пока этот звон в воздухе – птицы призывно запели, но пройдет неделя-другая, и звон раздастся с земли – ключики разговорятся. …Хорошо быть наедине с русской природой в любое время года. Но сейчас наблюдателя повсюду ждут открытия. Радостные открытия намеков и примет смены сурового сезона периодом предвесенья. Этот период обновления совмещает в себе все краски зимы и все запахи поры весенней. Не оброните мартовский день, полюбуйтесь теперь природой! Весной она всем дарит счастье первооткрывателей. Посыпались семена еловых шишек. Более протяжно запела юркая синица-большак. Все это непременные намеки весны. Да и только ли они! У комлей одиночных деревьев затайки углубились: края оплавлены, слезками сочатся. А рядом верба осеребрилась: на рдеющих лозинках – белые барашки обнаженных почек. Кругом кажется мертвым-мертво – лес не проснулся, а вербные побеги пробудились, спешат сбросить тесные колпачки. …Почуяли весну и рыбы. Сколь ни толст лед, а и до воды весенний луч достанет. Из зимовальных, ям, из омутов начинает рыба подниматься на мелководье, смывать зимний «слен» – слизь. До спячки ль теперь, коль день поравнялся с ночью! Мартовское равноденствие колоколом будит природу. Ему вторит клекот ручья с горок: снег-то уже бубнит прощальный напев»…

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А на полях с 1 марта славяне-землепашцы начинали работы и именно этот день считали началом Нового года (по другим источникам, его отмечали 22 марта – в день весеннего равноденствия). Так велось вплоть до 1492 г., когда Иоанн III утвердил новое начало – Новогодье сдвинулось на сентябрь, это уже до 1698 г.

* * *

Дни же у нас такие:

1 марта. Ярилин день, Маремьяна-кикимора (одноглазая). Поскольку Новый год, до XIX в. в этот день не работали. Начинался март Ярилиными днями. Ярило – языческий бог солнца древних славян. Еще он был и богом плодородия: беременные женщины на Ярилу грелись на солнышке, чтобы получить силы выносить ребенка, и чтобы он был крепким духом. От Ярилы земля нагревалась – «ярилась». Рано утром взбирались на гору и глядели на восходящее солнце. Говорили: «Ярило – с вилами»: он вздевал зиму на свои вилы – солнечные лучи – и начинал ее прогонять. «Поднялся Ярило, берись, мужик, за вилы». В этот день запахивали пашню и говорили: «На Ярилу выезжает и ленивая соха». Вечер заканчивался всеобщим гуляньем. С этого дня начинались девичьи Ярилины хороводы, весенние свадьбы. А Маремьяна-кикимора смотрелась по-разному: то это маленькая убогая старуха, то девка с длинными черными волосами, белолицая и черноглазая, жена домового; слыла она зловредной. В этот день обычны были морозы. А теплый первый мартовский день всегда обманчив. Ночью силится ветер – к теплу и осадкам. Если ночью выпал снег, матери посылали ребятишек размести дорожку: это в дом принесет счастье, детям здоровье даст. Коли с первых дней весна разгульна, незастенчива – обманет, верить нечего.

2 марта. Федор Тирон. Запрещалось смотреть на вечернее небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду, тянущую за собой тяжкие хвори. Всегда ожидали морозов. Часто впервые с Нового года появлялись кучевые облака. Великомученику Феодору молились об отыскании украденных вещей и пропавших людей. Какова погода, такое и лето: туман – к дождливому лету, много сосулек – к урожаю овощей. На Федора ворона начинает строить гнездо.

3 марта. Ярило с овсянкой. Славили красивую, с ярким лимонно-жёлтым оперением птичку овсянку, благовестницу скорого потепления. Ей сам Ярила дал поручение возвещать о приходе тепла той самой звонкой песней: «По-ки-нь са-ни! По-ки-нь са-ни!» Высокие и быстрые облака – к улучшению погоды. На стол выставляют овсяные пироги – овсянники.

4 марта. Филимон и Архип. Филя вешний, Федот. Весна-красна с силами собирается. На Архипа надо совершить как можно больше благих дел, хозяйки должны наготовить много снеди, чтобы семью обошла бедность. На кого хворь в этот день нападет, тот долго проболеет. На Филимона снежный занос – трава будет поздняя. Пролетели чайки – жди вскоре ледохода. Встретишь в лесу зайца-беляка – будет снег, а заметишь русака – к потеплению.

5 марта. Лев-катальщик, катыша. В этот день пекли обрядовое печенье-кокурки, круглые колобки. Следует беречься простуд и других болезней – очень уж непроста нынешняя хворь. Вместе с морозом и оттепель. Лежалый снег начинал таять, потому детвора стремилась наездиться на санках. Курочка у порожка водички напьется – быть весне дружной и теплой. Поверхность снега шершавая – к урожаю, гладкая – к неурожаю.

6 марта. Тимофей-весновей. Пошел сок в кленах и березах. «Весновей, вестник теплых дней», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». «Начался Тимофей, теплом пахнуло от дверей». Тепло веет – стариковские кости греет: после долгой зимы старики выходили посудачить на завалинке и погреться на вешнем солнышке. По погоде судили о дальнейшей весне: если солнечно – к весне теплой.

7 марта. Маврикий. Жди прилета скворцов и ранних ласточек; первая ласточка на крыльях весну приносит. Ранний прилет ласточек и грачей – к ранней весне. Ели «черную уху», в огуречном рассоле с пряностями и кореньями варили рыбу – голавля, карася, леща, пескаря, уклейку, плотву. Мороз на Маврикия скрипит, но не замораживает. Голуби воркуют, синицы на гнезда сели – к краснопогодью. Рассвет золотистый, светло-розовый – к хорошей погоде. Если день сухой и холодный, то осень будет сухая и теплая.

А вот наши именинники:

1 марта – Даниил, Еремей, Илья, Никон, Павел, Юлиан.

2 марта – Карл, Мариамна (Марианна), Роман, Федор, Феодосий.

3 марта – Василий, Виктор, Евгений, Дорофей, Кузьма, Лев, Макарий, Никита, Феодот, Феодор.

4 марта – Апфия, Архип, Богдан, Григорий, Евгений, Конон, Макар, Максим, Никита, Федот, Филимон.

5 марта – Агафон, Корней, Лев.

6 марта – Георгий, Захар, Иван, Тимофей.

7 марта – Анфиса, Афанасий, Вавила, Вячеслав, Тит, Федор, Филипп.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ