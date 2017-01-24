Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

24.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Маршрутка   с  6 пассажирами,  следовавшая по маршруту № 48  со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона  Новая Деревня  г. Пушкино съехала   в кювет и перевернулась.
 — ДТП произошло    на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24
в 12:40.   Водитель пассажирской » Газели» не справился с управлением,  машину занесло на неочищенную от снега обочину с дальнейшим переворачиванием в кювет. Одну пассажирку  доставили в районную больницу с диагнозом ушиб левого предплечья, — сообщил корреспонденту Пушкинского Информагентства  представитель ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» .
Он также добавил, что пострадавшая в результате аварии женщина  после установления диагноза и обезболивающего укола  отказалась от госпитализации и была  отпущена домой.


По словам пассажиров, оказавшихся  в маршрутке,  машину  занесло на льду, поскольку дорога почищена плохо. 

Татьяна Гринивецкая

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