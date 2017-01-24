Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

Маршрутка с 6 пассажирами, следовавшая по маршруту № 48 со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона Новая Деревня г. Пушкино съехала в кювет и перевернулась.

— ДТП произошло на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24

в 12:40. Водитель пассажирской » Газели» не справился с управлением, машину занесло на неочищенную от снега обочину с дальнейшим переворачиванием в кювет. Одну пассажирку доставили в районную больницу с диагнозом ушиб левого предплечья, — сообщил корреспонденту Пушкинского Информагентства представитель ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» .

Он также добавил, что пострадавшая в результате аварии женщина после установления диагноза и обезболивающего укола отказалась от госпитализации и была отпущена домой.



По словам пассажиров, оказавшихся в маршрутке, машину занесло на льду, поскольку дорога почищена плохо.

Татьяна Гринивецкая