Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Людвиг I приглашает в Мураново

23.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Он любит искусство, чтоб с лучших дам
Портреты рисовали;
Как евнух искусства, гуляет он
В своем расписном серале.

                         Генрих Гейне

 

Король Людвиг I, так не похожий на других королей, приглашает Вас в свой Город Нимф – Нимфенбург.  Ведь кто, как не он, сумел найти черты идиллической привлекательности в мире женщин. Лучшие портреты из Мюнхенской  галереи красавиц  представляет Музей-заповедник «Усадьба «Мураново». Жизнь этих дам окутана легкой дымкой тайн, наполнена шумом балов, блеском драгоценностей, загадочностью  улыбок и остроумием бесед.

Познакомиться  с эталонами женской привлекательности XIX века Вы сможете с 11 февраля 2017 года.

Выставка работает ежедневно с 10.00 – 17.00, кроме понедельника и вторника.

Культура и искусство, Новые публикации

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