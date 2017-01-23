Людвиг I приглашает в Мураново

Он любит искусство, чтоб с лучших дам

Портреты рисовали;

Как евнух искусства, гуляет он

В своем расписном серале.

Генрих Гейне

Король Людвиг I, так не похожий на других королей, приглашает Вас в свой Город Нимф – Нимфенбург. Ведь кто, как не он, сумел найти черты идиллической привлекательности в мире женщин. Лучшие портреты из Мюнхенской галереи красавиц представляет Музей-заповедник «Усадьба «Мураново». Жизнь этих дам окутана легкой дымкой тайн, наполнена шумом балов, блеском драгоценностей, загадочностью улыбок и остроумием бесед.

Познакомиться с эталонами женской привлекательности XIX века Вы сможете с 11 февраля 2017 года.

Выставка работает ежедневно с 10.00 – 17.00, кроме понедельника и вторника.