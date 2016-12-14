Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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«Ледниковый период» открыт!

14.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

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В рамках проекта «Ледниковый период» 8 декабря на территории ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, 26) произошло значимое в жизни города событие – открылся ледовый каток. Зима – замечательное время года для катания на коньках на открытом воздухе, ведь это мощный заряд бодрости, здоровья и отличного настроения. Для любителей катания на коньках открытие катка – событие, безусловно, долгожданное и радостное.

На ледовой площадке было многолюдно, то тут, то там раздавался звонкий смех. Мальчишки и девчонки, с разрумянившимися от лёгкого морозца лицами, лихо «резали» коньками лёд, выписывая замысловатые фигуры. Степенными парами катались взрослые. Забавно выглядели те, кто встал на коньки в первый раз. Если нет коньков – не беда, рядом работает пункт проката. А главное преимущество катка в том, что он расположен вблизи жилого сектора. Пришёл с работы домой и – вперёд на лёд!

Глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко поздравил любителей здорового образа жизни с открытием катка (отрадно, что на ледовую площадку пришло много молодёжи), пожелав всем отличного настроения и хорошего отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Михайлович ГРИБИНЮЧЕНКО, глава Пушкинского муниципального района:

– Очень надеюсь, что открытие ледового катка привлечёт не только молодежь, но и людей разного возраста, будет в радость нашим жителям и поспособствует развитию массового спорта. Приглашаю всех на каток!

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита КРАСМЫЦКАЯ, 18 лет (г. Пушкино):

– На коньках катаюсь с десяти лет. Кто не умеет кататься – обязательно научитесь: это классно. В свободное время всегда прихожу на каток. Открытие катка – это здорово! Лёд здесь отличный, можно весело и с пользой для здоровья провести свободное время. Приходите, рекомендую!

ЦИФРА

27 ледовых катков будут функционировать на территории Пушкинского района. Десять из них – в городе Пушкино.

Алексей СУРКОВ

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