Читатели газеты и пользователи интернет-сайтов «Маяка» возмущены масштабами уличной торговли, развернувшейся на улицах нашего города. «Что же это такое?! По пешеходным дорожкам и пройти уже нельзя: вокруг столики, мини-прилавки, какие-то ларьки с товаром сомнительного качества. Не город, а сплошной рынок!

Куда смотрят органы надзора? В городе полный беспредел с торговлей», – считают они. В данной ситуации попытался разобраться корреспондент газеты.

За примером далеко ходить не пришлось. Одна из центральных улиц – Московский проспект, 3. На пешеходной дорожке – столик с копчёной рыбой, от проезжей части его отгораживает лишь бордюрный камень, рядом припаркованы автомобили. «Купите рыбку, вкусная!» – обращается ко мне продавец. Но рыбные тушки выглядят как-то непривлекательно. Такое впечатление, что их давно мумифицировали. После просьбы показать какие-либо документы, подтверждающие качество продукции, продавец моментально теряет ко мне интерес и отворачивается. Иду дальше. Улица Лесная, рядом с железнодорожным переходом, картина та же: лоток с рыбой, а рядом урчат моторами машины. На площадке перед центральным пушкинским рынком бойко идёт торговля, чего тут только не предлагают: соленья, копченья и многое другое. Самое интересное, что всё это пользуется спросом у покупателей: цены-то дешевле, чем в магазинах! Одним словом, примеров уличной торговли действительно много. Но на территорию рынка продавцы почему-то торговать не идут. Почему? Всё очень просто. Ведь для торговли на рынке необходима медицинская книжка, нужно заплатить за место, получить справку СЭС о качестве продукции. Одним словом, сплошные хлопоты и денежные затраты. А так – торгуй себе в прибыль и не печалься. А что же органы надзора? Закрывают на уличную торговлю глаза? Неужели всё пущено на самотёк?

Удалось выяснить, что Администрацией Пушкинского муниципального района совместно с сотрудниками полиции еженедельно проводятся рейды по пресечению несанкционированной торговли. В ходе таких мероприятий только за январь текущего года сотрудниками МУ МВД России «Пушкинское» было пресечено 46 административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», что на 9 правонарушений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в мировой суд Пушкинского района.

В соответствии с действующим законодательством полномочиями по составлению административных материалов по несанкционированной торговле теперь наделены сотрудники Госадмтехнадзора. По предоставленным данным за 2016 г., сотрудниками данной организации за самовольное размещение временных объектов, предназначенных для торговли (палатки, ларьки, шатры) на территории Пушкинского района, выписано 17 постановлений на общую сумму 115 тысяч рублей. Как видим, работа в этом направлении ведется. Но дело в том, что свято место пусто не бывает. На смену одному нарушителю приходит другой. Может, стоит ужесточить за это административное нарушение наказание? А вот покупать ли предлагаемую продукцию или нет – личное дело каждого.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна ЛОШАКОВА, заместитель начальника территориального управления Роспотребнадзора г. Пушкино:

– Думаю, всем хорошо известно, что несанкционированная уличная торговля запрещена законом. Конечно же, не стоит покупать товары, а особенно продукты питания, у уличных торговцев, как бы привлекательно они ни выглядели. В большинстве случаев эти товары не соответствуют качеству, неизвестно где и в каких условиях хранятся. И ещё, если выяснится, что купленный товар (к примеру, мясная продукция) окажется просроченным, претензии к уличному продавцу предъявить практически невозможно.

Алексей СУРКОВ

Фото автора

На снимке:

Прямо посреди Московского проспекта – столик с копчёной рыбой.