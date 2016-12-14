Кудрино – это сенсация!

До недавнего времени оставался малоизвестным тот факт, что в Подмосковье, близ железнодорожной станции Мамонтовка, сохранилось здание, где летом 1905 года зарождался новый театральный язык – шли репетиции молодежной студии МХТ, легендарной «Студии на Поварской», основанной К.С. Станиславским и В.Э. Мейерхольдом. Для ведущих театроведов России стало сенсацией обнаружение сохранным дома, в котором жил с семьей В.Э. Мейерхольд, хотя недавно, в 2010 г., увидел свет объемистый 700-страничный выпуск многотомника «Мейерхольд. Наследие», посвященный репетициям в Кудрине. В этом томе с предельной скрупулезностью описывается деятельность студии, связанной с представителями цвета русской культуры того времени – Л.Н. Толстым, С.И. Мамонтовым, Ф.О. Шехтелем, Н.Н. Сапуновым, С.Ю. Судейкиным и многими другими.

Когда я почти два года назад начала составление историко-культурной экспертизы по включению в Госреестр «Объектов культурного наследия» зданий фабричного городка бывшего села Кудрино, шел разговор о городке бывшей фабрики некоего К. Дюпюи конца XIX века. В ходе экспертизы, проведенной при поддержке опытного историка-архивиста Т.К. Лаврентьевой, были выявлены многочисленные новые исторические документы.

Реальная история Кудрина оказалась гораздо богаче и увлекательнее.

Во второй половине XVIII века в Кудрине была великолепная барочная регулярно распланированная усадьба сенатора Григория Григорьевича Протасова, которую в 1775 году посетила императрица Екатерина II.

В первой половине XIX века, сменив на рубеже столетий нескольких владельцев, имение оказалось в руках Николая Андреевича Небольсина, участника войны 1812 г., гражданского губернатора Москвы (с 1829 г.). В 1830 г. Н.А. Небольсин основал в Кудрине под жилой частью усадьбы, на низком берегу реки Учи, текстильную фабрику (впоследствии ее перепрофилировали на выпуск сукна).

Поразительно, что сегодня в топографии и застройке Кудрина сохранились планировочная структура и здания усадьбы Протасова – Небольсина: большой регулярный парк; улицы, повторяющие трассы основных аллей и дорог усадьбы.

Чрезвычайно интересна сложная история фабричного городка, возникшего на основе построек усадьбы конца XVIII – начала XIX вв.: одноэтажные кирпичные здания конного и хозяйственного дворов в 1830-е гг. надстроили вторыми кирпичными этажами для размещения 800 наемных рабочих. Во второй половине XIX в., при новых владельцах братьях – В. и С. Прохоровых, и в конце столетия, при основателях «Товарищества суконной мануфактуры в Пушкине» (учреждено в 1882 г.) М.Е. Попове, Г.К. Дюпюи и Н.А. Алексееве (дяде К.С. Станиславского (Алексеева), крепкие кирпичные корпуса частично перестроили, добавив на фасады, к первоначальным формам классицизма и псевдоготики, мотивы эклектики. Рядом со зданиями фабричного городка уцелели и два подлинных неперестроенных корпуса конного двора конца XVIII – начала XIX вв. в формах классицизма с элементами псевдоготики – некрупные кирпичные здания с белокаменными деталями – форейторская с конюшней и главный въездной корпус (ул. Текстильщиков, 8, 10).

Итак, выявлена сенсационная, незаурядная историческая, историко-градостроительная и историко-архитектурная ценность Кудрина и его элементов, датируемых XVIII – началом XX вв. Еще в 2014 году Министерством культуры Московской области здания фабричного городка и конного двора были включены в первичный список «Объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», после чего началась работа по составлению Государственной историко-культурной экспертизы, законченной и сданной в министерство 14 октября 2016 года.

Но планы застройщиков города Пушкино совершенно не совпадают с задачами сохранения историко-культурного наследия. Полностью застроив в 1990 – 2010-е гг. многоэтажными высотными домами центр города Пушкино, превратив его из живописного лирического дачного поселения XIX – XX вв. в бездушный конгломерат высотного домостроения начала XXI в., теперь застройщики хотят распространить свой строительный бизнес на берега Учи, в сторону Мамонтовки, в Кудрино. Сейчас над историческим ядром Кудрина нависла опасность полного сноса: 15 ноября 2016 г. проходили общественные слушания о планах нового строительства в городе Пушкино, на которых объявили о планах возведения здесь домов высотой до 24-х этажей…

Я убеждена, что ансамбль Кудрина необходимо сохранить, организовав на этой территории международный театральный центр, а также творческо-производственный центр искусств и спорта. В одном из корпусов фабричного городка следовало бы разместить театр-студию, в других – общежитие, театральные и художественные мастерские. Чрезвычайно плодотворной представляется и идея воссоздания парадной жилой части усадьбы Протасова – Небольсина, конного двора, с разведением элитных пород лошадей и образованием на базе существующих спортивных площадей НОУ ВПО «Институт технологии туризма» – конно-спортивного комплекса.

Екатерина ШОРБАН,

аттестованный эксперт Государственной историко-культурной экспертизы, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения, лауреат премии Правительства РФ в области культуры