Круговорот мусора в природе

А маятник продолжает качаться: заморозки сменяются оттепелью, революции – контрреволюцией, и на смену пакетному вывозу мусора в Пушкино возвращается прежняя оплата по квитанциям. Но не везде…

Есть и другая новость – закрытие Царевского полигона ТБО. Мы уже писали о том, что Царевский полигон входит в число трех подлежащих закрытию в Московской области в 2017 году. Но никто не ожидал, что это произойдет стремительно – уже в феврале.

Обо всем этом круговороте мусора в природе мы сегодня побеседуем с заместителем генерального директора ООО «Экон» Ольгой Сибирцевой.

— Ольга, давайте сначала о Царевском полигоне. Каковы последствия его закрытия?

— Мы сейчас срочно заключаем договоры с ближайшими полигонами. Они, хоть и ближайшие, но совсем не близко от нас находятся. И начинаем возить туда.

— Цена вопроса?

— Полигон Тимохово в Ногинском районе – это 75 километров в одну сторону, по населенным пунктам, по перегруженным магистралям. Там сейчас цена захоронения – 250 рублей за кубометр.

— А в Царево было сколько?

— 150 рублей. А с 1 июля в Тимохово будет 350 рублей за кубометр. Это без цены транспортировки. То есть, по нашим расчетам, как минимум в 1,5-2 раза необходимо повышать тариф.

— Альтернатива полигону в Тимохово есть?

— Есть. Во Владимирской области, 130-150 километров в одну сторону.

— Обычно, когда что-то закрываешь, надо предложить какую-то замену. Что предлагает область?

— Область говорит о строительстве мусоросжигательных заводов.

— А поточнее? Где? Когда? Есть у вас информация о строительстве такого завода в Пушкинском районе?

— Нет… Мы ведь тоже считаем, что закрывать полигон можно, когда есть какая-то альтернатива. Или, например, закрыть полигон для неместных, оставить доступ только для Пушкинского района, или даже только для муниципальных контрактов. Вот мы сейчас выиграли муниципальные контракты в Пушкино и Софрино – там определенный тариф заложен и мы его не имеем право повышать. А везти мусор придется не в Царевское, а в Ногинск и платить вдвое против прежней цены.

— Вы все это объяснили в администрации?

— Мы вчера говорили об этом с заместителем главы районной администрации И. Гороховским. Он ответил: «приказ Когана – закрыть через неделю полигон, без разговоров». Вчера также прошло общее совещание, на котором присутствовали все мусоровывозящие компании, работающие в районе. Мы все сошлись в одном мнении: здесь будет ужас, экологическая катастрофа, будет хуже, чем в 2016 году. Коммерсанты на повышения тарифа отреагируют: «это слишком дорого». Мусор будут сбрасывать в леса, завалят все наши контейнерные площадки. Вероятно грядут какие-то серьезные структурные изменения в районе. В декабре министр ЖКХ Е. Хромушин высказал предложение поделить территорию города Пушкино на 4 лота: Запад+Мамонтовка+Звягино, Заветы Ильича + Новая деревня, центр+Кавезино+село Пушкино, Кудринка+Клязьма. Кто выигрывает лот, тот и возит мусор (многоквартирные дома, коммерсанты, частный сектор), организует уборку улиц в летнее и зимнее время и несет ответственность за любую бумажку, лежащую на тротуаре. Область хочет, чтобы был один ответственный за всё – за дороги, за урны, за мусор, за газоны. Однако пока не понятно, как компания, выигравшая лот, сможет убедить конкретного коммерсанта заключать с ней договор на вывоз мусора…

— Ладно, подождем, понаблюдаем за развитие событий… А как вы прокомментируете информацию о том, что «Экон» возвращается к прежней системе оплаты вывоза мусора – посредством квитанций?

— Ситуация такова… У нас вся западная часть города заставлена контейнерными площадками, частный сектор и многоквартирные дома там перемешаны. В результате на западе мы собирали порядка 6 пакетов в неделю. А в Звягино, где нет ни одной контейнерной площадки, мы собираем порядка 200 пакетов в неделю. То есть, там, где много контейнерных площадок, необходимо возвращаться к системе квитанций. А в таких микрорайонах, как Звягино, будет работать пакетная система.

— Вы ведь целый год пытались приучить к пакетной системе и частный сектор по соседству с многоквартирной застройкой.

— Пытались. Но не получилось… Чуть более года назад перед администрацией стояла задача: сократить расходы муниципального бюджета на вывоз мусора. В 2015 году было потрачено на вывоз мусора 65 млн. рублей из бюджета, в 2016 годы – 23 млн. В принципе такого же результата можно было бы достичь путем соответствующего постановления об увеличении тарифа (был очень маленький тариф – 76 рублей с человека). И тогда не пришлось бы убирать контейнеры, не было бы на месте контейнеров свалок. Но с другой стороны, если бы не убрали контейнеры, не вытащили бы из тени на свет недобросовестных коммерсантов, которые никогда не платили за вывоз мусора. А сейчас эти коммерсанты приходят, заключают договоры и платят.

— А в других районах Подмосковья как обстоят дела с пакетной системой?

— В конце прошлого года было совещание с министром ЖКХ Е. Хромушиным. И он спросил: «Кто придумал пакетную систему?» Я начала было рассказывать о преимуществах этой системы. А Хромушин вдруг сказал: «Я живу в Новой Москве, у нас пакетная система». Я спросила: «Сколько стоит?» Он ответил: «70 рублей за 120-литровый пакет, и в неделю уходит 4 таких пакета на семью, и у нас идеальная чистота, мы все пользуемся пакетами». Правительство считает правомерными все три формы сбора мусора: контейнеры, пакеты и объезд мусоровозом по графику.

— С какого месяца в Пушкино начнется переход на оплату вывоза мусора по квитанциям?

— Сейчас в феврале начнем за январь квитанции разносить в тех районах, где по соседству с частным сектором стоят контейнерные площадки. В Клязьме, Звягино, Кавезино останется пакетная система.

Андрей Воронин.

Фото автора и Николая Ильницкого

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