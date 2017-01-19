Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вдохновенно

Около 500 человек приняли Таинство Крещения в водах реки Клязьмы в районе Любимовки с.п. Тарасовское в ночь на 19 января. Каждый год здесь проходит массовое купание в крещенских водах, и поучаствовать в нём съезжаются из окрестных поселений, а также из столицы.

Безопасность в воде и на берегу обеспечивали дежурная смена Пушкинского аварийно-спасательного отряда, инспекторы пожарной охраны, медработники.

В организованном порядке проходило крещение в водах реки Учи возле родника Ивушка. К часу ночи в речной купели искупались уже более ста человек. А работники службы Мособлпожспаса даже вошли в воду, чтобы, случись что, вовремя подоспеть на помощь. Однако обошлось без эксцессов. Купание проходило дружно, а берег Учи напоминал чем-то морское побережье (пусть и не по сезону) – так много было желающих окунуться и приобщиться ко всеобщей благодати. Переодевшись после купания и выпив горячего чаю, люди спешили наполнить бутыли водой из родника.

В пушкинских храмах в Крещенскую ночь и в Крещение утром прошли торжественные службы, во время молебнов совершалось Великое освящение воды. За Крещенской водой можно будет прийти в любой из храмов в течение всей недели (с 18 по 25 января).

По всем православным канонам было проведен обряд Крещения в водах Иорданного пруда, что недалеко от Иоанно-Богословского храма в селе Могильцы. Храму в этом году исполняется 250 лет. Здесь всё было по-деревенски просто: ердань в виде Креста, в прорубь для безопасности опустили деревянную конструкцию с поручнями.

В 23.30 настоятель храма протоиерей Илия Зубрий провёл молебен и освятил воду в рукотворной иордани. Затем прихожане окунулись в воды.

В Крещенский сочельник, 18 января, в Александро-Невском храме Софринской бригады войск Национальной гвардии России в посёлке Ашукино и Спасском храме усадьбы «Мураново» были прочитаны часы и молитвы к исповеди, также прошла Божественная Литургия, по окончании которой было совершено Великое освящение воды. Около двух часов ночи богомольцы проследовали крестным ходом на Казанский источник деревни Мураново. Окунуться по традиции Крещенскую ночь в местные источники приехало немало желающих – на подъезде даже образовались пробки.

Оборудованные купальни (одна открытая и три крытых) были в свободном доступе на Казанском источнике дер. Мураново, одна закрытая – на источнике благоверного князя Даниила Московского дер. Данилово и две закрытые – на источнике Сорока Севастийских мучеников.

Галина Ратавнина.

Фото Николая Ильницкого