Крещение-Водокрещи

На этой неделе самый главный праздник – Крещение Господне.

Вот что, вспоминая традиции, писал по этому поводу почти сто лет назад наш именитый «революционный» земляк Владимир Маяковский:

Раз

в крещенский вечерок

буржуа гадали:

красного в бараний рог

скрутим мы когда ли?

Лили в чашу ярый воск,

опусти свой нос-ка!

«Разнесут буржуев в лоск», –

выплыло из воска.

Быть Деникину ль с венцом –

погляжу я в зеркало?!

Глянул в зеркало – лицо

страхом исковеркало.

Расстилали белый плат…

Плат проклятый этот

не забудет ихний брат

и в седьмое лето.

– Башмаки давай закинем,

поженюсь хоть с горя я.

Где же взять-то башмаки нам?..

Третья категория!

Плохо наше дело,

н-да…

В этой грустной думе,

от всего, что нагадал, –

лег буржуй

и умер.

Вот так.

* * *

Ну а мы припомним, какие дни нас ждут с 18 по 24 января.

18 января. Крещенский сочельник – Голодный вечер, Голодная кутья. Водосвятие. Если метель – мести ей и через три месяца. Полный месяц – к большому разливу. Собаки много лают – будет много дичи. День покаяния и строгого поста, подготавливающий верующих к празднику Крещения Господня. Главное действо – освящение воды в храме накануне Крещения. В полночь ходили за водой на реку; по поверью, вода в ней колышется. Если в полночь вода в чаше колыхнется – добрый знак, человек увидел Господне явление. Снегом, собранным в крещенский вечер, исцеляли больных. В канун праздника соблюдали строгий пост; праздничный ужин назывался «голодной кутьей»: на столе были кутья, блины, овсяный кисель. Последняя ночь святочных гаданий; девушки выходили за ворота гадать на первого встречного: встретить старика – не к добру, а молодого парня – в этом году выйти замуж. «Крещенский вечерок» – пора разгула нечистой силы. Черти особенно опасны от полуночи до первых петухов, реже – в полдень; они норовят проникнуть в дом оборотнем в обличье кошки, собаки либо свиньи. Но чаще являются в обличье странника, младенца и даже – о ужас! – могут принять облик соседа или мужа! Поэтому хозяева на стенах, дверях и притолоках рисовали крест.

19 января. Крещение. Богоявление. Водокрещи. Иордань. Ясно и морозно – к засушливому лету, пасмурно и снежно – к урожаю. Пасмурное небо, идущий снег и большой иней – год будет плодородный, ясный день – к неурожаю. Ночь звездная – уродятся горох и ягоды. Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи) – великий двунадесятый праздник. В этот день церковь вспоминает Крещение Иисуса Христа в Иордане. Название «Богоявление» – от того, что при крещении Спасителя произошло явление Сына, Отца и Святого Духа. «Водокрещи» – от обряда водосвятия, водокрещения. Завершаются Святки, народ «очищается»: моют и выметают сор (в нем мог спрятаться чертенок; верили, что утром перед водосвятием вся нечисть должна утонуть). Вечером идут в церковь на службу; по возвращении совершают очистительные обряды, пьют святую воду, окропляют дом, надворные постройки и скотину. Ночью открываются небеса – это когда Иисус Христос, по поверьям, входит в реку (в это время налитая вода в чашке волнуется): надо быстрее бежать на улицу и при «разверстых небесах» просить у Бога всего, чего пожелаете. На Крещение выбирали невест – выглядывали суженых и на церковной службе, и после, на водосвятии у «иордани». После Крещения – «мясоед», время свадеб: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье». Всю неделю нельзя полоскать белье в реке: ушедшая после Святок в воду нечистая сила может ухватиться за белье и выбраться наружу.

20 января. Иоанн Креститель. Иван-бражник. Перезимье подает весть о весне. Трещи, мороз, не трещи – минули Водокрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло. Если эхо далеко уходит, то жди сильного мороза. В старину говаривали: «Иван Блаженный все праздники увел». Начало зимнего мясоеда; вплоть до Масленицы засылали сватов и играли свадьбы. Другое название этого дня – «Иван-бражник»: крестьяне запивали зло, чтобы слез не было: «Празднуй раз в месяц – будешь веселым, запразднуешь каждый день – будешь голым». С утра, как сесть за стол, пили крещенскую воду. Иоанн Креститель (Предтеча) на Руси – покровитель сельского хозяйства; ему же молились от головной боли.

21 января. Георгий, Емельян-перезимник, накрути буран. Коль ветер подует с юга, лето будет грозовое. «Емельян накрути буран», «Метель зиме за обычай». Рассказывали всякие истории и сказки: «Мели, Емеля, твоя неделя». Прощались с колядными праздниками. Угощали кума с кумой – они же, приходя в гости, приносили мыло и полотенце со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое бельецо для крестника».

22 января. Филипп. Ясная погода – к хорошему урожаю. «Пришла пора – забот гора». После праздников много дел по хозяйству. В этот день ходили в баню, смывали Святки. Хозяйки убирали в доме, стирали.

23 января. Григорий-летоуказатель. Иней на деревьях – к сырому году, ветер с юга – к грозному лету. Ходят на Красную горку, повязывая тряпицу на кол, загадывают желания.

24 января. Федосей-весняк. Полная прорубь воды и туман – к большому разливу рек. «Федосеево тепло на раннюю весну пошло». В этот день бывали нехорошие морозы: после Святок нечисть повыгоняли из домов, деться ей некуда, вот она и «опакостила» морозы, от которых жди беды: «Мужик за порог, а мороз ему поперек»; «Федосеев мороз худ, готовит хлуд». Однако ж, «хилая зима живуча», «теплые дни недобром отзываются».

Именины

18 января: Аполлинария (Полина), Григорий, Лукьян, Михей, Роман, Татьяна, Фома.

19 января: Генрих.

20 января: Афанасий, Иван.

21 января: Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Инесса, Феоктист, Юлиан.

22 января: Антонина, Захар, Пантелеймон, Пётр, Филипп.

23 января: Григорий, Макар, Павел, Феофан.

24 января: Михаил, Степан, Терентий, Фёдор, Феодосий.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ