Котёл надежды

На реконструированной котельной бывшего военного городка Софрино-1 запущен в работу новый котёл

Это знаковое для военного городка событие произошло в минувшую субботу. В присутствии жителей Софрино-1, представителей подрядной организации, выполняющих реконструкцию котельной, главы Пушкинского муниципального района Сергея Грибинюченко, депутата Московской областной Думы Ирины Слуцкой, главы г.п. Софрино Ларисы Ивлиевой новый котел запустил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Но прежде чем мы расскажем об этом действительно значимом событии в жизни Софрино-1, давайте вернемся немного назад и вспомним, как все начиналось.

А начиналось все печально. О проблемах замерзающего военного городка Софрино-1, в котором проживает более 10 000 человек, в прошлом году не слышал только тот, кто вообще оторван от всех средств массовой информации. Как, впрочем, и о том, с какими трудностями передавало свое имущество Минобороны муниципалитетам. Ну а в каком состоянии, это вообще заслуживает отдельного разговора. Достаточно сказать, что, когда Софрино-1 было передано в г.п. Софрино, в котельной городка работал всего один старый котел, да и то кое-как.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев твердо пообещал, что жителей военных городков в беде не оставит. Министерству ЖКХ региона было поручено разработать дорожную карту по восстановлению инфраструктуры всех городков Подмосковья. В Софрино-1, согласно этой дорожной карте, должны капитально отремонтировать не только котельную, но и водопроводные, и теплосети, напорную и самотечную канализации, сети ГВС. Конечно, не все сразу. Поэтому, расставляя приоритеты, начать решили с котельной.

– Сегодня мы запускаем один из двух новых котлов, который прошел пусконаладочные работы, вышел на режим наладочного испытания. Он полностью отработал свой цикл по новым стандартам современной автоматики. Абсолютно новый котел, новая автоматика безопасности, которые позволят избавиться от тех двух старых котлов, на которых мы 1 октября по поручению министра ЖКХ запустились, – рассказывает Сергей Яковлев, главный инженер ГУП «Мособлкоммуналстрой». – По времени ремонт занял почти год, так как два старых котла пришлось демонтировать, заказывать два новых такой же мощности на Бийском котельном заводе. Они были сюда доставлены. Один завели через крышу, другой был россыпью, его собирали здесь специалисты завода. Но хотелось бы отметить тот факт, что часть работ мы выполнили именно при остановке котельной на профилактическую работу, за 1,5 месяца. Если бы не данное обстоятельство, можно было бы сделать все быстрее. К сожалению, 1 октября, когда мы запустили котельную, оказалось, что тепло из котельной вышло, а до домов не дошло, так как они были не готовы к его приему. Поэтому сейчас речь идет о работах по ремонту придомовой разводки. А вообще нашей организацией планируются работы по полной замене теплотрассы.

В принципе, выбирали то, что надо сделать в первую очередь. Износ котлов составлял практически 100 %, поэтому и выбрали котельную. Но проблему жителей городка, у которых в квартирах стало не намного теплее, это решило лишь отчасти. Теперь здесь будут менять теплотрассу. А затем потребуется замена и внутридомовых сетей.

– В рамках программы капитального ремонта по Софрино-1 предусмотрена реконструкция котельной и полная замена теплотрассы, водопроводных сетей, ливневой и фекальной канализации. С 10 ноября мы приступили к капитальному ремонту ливнёвки и теплотрассы, а также водопровода. Из того объема, который намечен, а он большой – 25 км, выполнено порядка 1,5 км, – рассказывает Сергей Мещеряков, руководитель подрядной организации компании «Стройразвитие». – По графику окончание работ – конец мая. Что касается тепловых сетей, то вся теплотрасса будет меняться, все трубы будут убраны под землю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ХРОМУШИН, министр ЖКХ Московской области:

– На следующий год в Софрино-1 будет полностью закончен ремонт всей инфраструктуры. Главное, что сегодня мы запустили новый котел и можем быть уверены, что жалоб от населения больше не поступит. Из 152 объектов, запланированных по городкам на этот год, будут сделаны 144, они в разной стадии готовности. Сегодня мы приступили к котельным так называемой третьей волны, эти мероприятия появились по согласованию с жителями, муниципальными общественными палатами. По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева теперь планы ремонта согласовываются с общественностью. Эту котельную мы делали в два этапа. Первый, в прошлом году, – аварийный. Чтобы запустить его, потребовалось порядка 17 млн руб. В этом году выделили еще 180 млн на установку двух котлов, бойлера и ремонт отдельных сетевых участков. Плюс возникла проблема с газовым вводом. Когда котельная стояла на учете Минобороны, никаких разграничений по газовым сетям и по подключению подобных объектов просто не было. Выяснилось, что нам надо запускать новые котлы, а разрешительной документации на газ нет. Да и труба находится в неудовлетворительном состоянии. Пришлось дополнительно выделить 16 млн руб. на ремонт ГРУ и всего, что связано с газовым хозяйством. Сегодня можно сказать, что после пусконаладки и запуска второго котла все работы по энергетике в этом городке мы закончим до конца года.

Сергей ГРИБИНЮЧЕНКО, глава Пушкинского муниципального района:

– Хочется сказать большое спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за программу по восстановлению инфраструктуры военных городков, у нас их на территории несколько. В самом запущенном состоянии находилось Софрино-1. Большой объем работ был проведен на котельной: поменяли два котла, еще два были реконструированы, на сегодняшний день мы присутствовали при запуске 4-го котла, который вышел на проектную мощность, работает в штатном режиме. Когда я впервые, чуть менее полутора лет назад, попал на эту котельную, здесь процентов на 30-40 работал один котел, который не выдавал нормативную температуру воды. Были, конечно, колоссальные проблемы, так как здесь одноконтурная система водоснабжения, то есть разбор горячей воды идет прямо из отопительной системы. Сегодня у нас нет опасений, что жители останутся без отопления и горячей воды в морозы.

Галина БОРИСОВА

Фото Николая Ильницкого