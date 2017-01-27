Коротко о главном. Выпуск № 1

Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где мы стараемся стать интересными и востребованными у самой разной аудитории пользователей. И вот теперь мы приступили к освоению видеопространства. Конечно, это не теленовости в привычном понимании (для этого в Пушкинском районе действуют два телеканала). Скорее, это видеообзоры тех основных тем, развёрнутая информация по которым даётся в газете. Но благодаря нашим коллегам с телеканала «Твой Пушкинский», взявших на себя всю практическую часть реализации этого проекта, он стартовал! Безусловно, он ещё будет видоизменяться, дело для нас новое, незнакомое. Но первый шаг сделан. И мы надеемся, что наши читатели поддержат нас на этом пути
Главный редактор Пушкинского информагентства Галина Борисова
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