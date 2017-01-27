Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Коротко о главном. Выпуск № 1

27.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где мы стараемся стать интересными и востребованными у самой разной аудитории пользователей. И вот теперь  мы приступили к освоению видеопространства. Конечно, это не теленовости в привычном понимании (для этого в Пушкинском районе действуют два телеканала). Скорее, это видеообзоры тех основных тем, развёрнутая информация по которым даётся в газете. Но благодаря нашим коллегам с телеканала «Твой Пушкинский», взявших на себя всю практическую часть реализации этого проекта, он стартовал! Безусловно, он ещё будет видоизменяться, дело для нас новое, незнакомое. Но первый шаг сделан. И мы надеемся, что наши читатели поддержат нас на этом пути

Главный редактор Пушкинского информагентства Галина Борисова

 

Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

Не успели подписаться на "Маяк"?
Подписка продолжается!

Её стоимость для льготной категории граждан: 59 руб. 45 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан: 65 руб. 60 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.

Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).

Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.

Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино