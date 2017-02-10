Когда наступит для музея новый век?

Второго февраля в редакции «Маяка» состоялся круглый стол «Диалог на пороге музея». Краеведы, гражданские активисты, специалисты музейного дела, представители районной администрации обсудили ситуацию с Краеведческим музеем, пострадавшим месяц назад из-за порыва трубы отопления. А когда задели и другие болевые точки краеведения, разгорелась дискуссия. Страсти накалялись, ведь речь зашла о дальнейшей судьбе старинного здания музея, трудностях с развитием проекта «Дача Струковых», а также проблемах сохранности культурного наследия в Пушкинском районе.

СНАЧАЛА – ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

Как показала встреча в редакции, градус тревоги за судьбу Краеведческого музея по прошествии времени не снизился. Рядовая, казалось бы, авария и закрытие главного районного музея «на карантин» вызвали бурное обсуждение в интернет-сообществе, а наша газета, первой побывавшая на Московском проспекте, 35А после ЧП, и краеведы-активисты обещали держать ситуацию на общественном контроле.

Люди помогали словом и делом. Главный удар, спасая экспонаты от «паровой ванны», приняли на себя сотрудники музея. Сразу же взялся за восстановление картин Евгения Камзолкина, автора легендарной эмблемы «Серп и молот», пушкинский художник Сергей Серёгин. Он отреставрировал работы, наиболее пострадавшие от влаги.

– Мы благодарны всем, кто помог привести здание после аварии в порядок, и спешим сообщить, что музей будет открыт 3 февраля, – сказала в первые же минуты беседы за круглым столом и.о. директора Краеведческого музея Елена Загуменова, добавив, что фонды находятся в удовлетворительном состоянии, текущие проблемы решены, в чём помогла администрация Пушкинского района: «Она нашла для нас средства, которые будут использованы на экспертизу здания, с привлечением специалистов из лицензированных организаций, занимающихся реставрационными работами».

– А что дальше? Сможет ли Краеведческий музей работать в здании 1910 года постройки, где ни разу не проводился капитальный ремонт, и как спасать от разрушения объект культурного наследия регионального значения – усадебный дом бывшей купеческой дачи Рабенек-Михайловых, памятник деревянного зодчества, образец русского модерна? – последовал резонный вопрос краеведов.

По словам прежнего директора музея Олега Бойко, попасть в областную программу по восстановлению объектов культурного наследия музей пытался ещё в 2011 году. Спасать здание настоятельно рекомендовали и реставраторы, которые периодически проводили здесь свои работы. Но, увы, тогда это не удалось. «А сегодня федеральная программа «Культура России» заполнена вплоть до 2019 года», – сетует Олег Николаевич.

В настоящий момент, как уже объясняли краеведам в администрации, признавая, что городской музей находится в удручающем состоянии, району предстоит сделать всё возможное, чтобы вдохнуть в особняк новую жизнь. И первый шаг на этом пути – получить заключение экспертизы объекта. На неё в бюджете г. Пушкино заложено 100 тыс. рублей. Точнее, речь идёт об экспертизе двух зданий – Краеведческого музея и его филиала «Дача Струковых», по результатам которой и будет принято решение о вхождении в соответствующую программу на условиях софинансирования.

При этом если будут актуальны итоги экспертизы объекта культурного наследия «Дача Струковых», проведённой в 2014 г., возможно, её и примут за основу дальнейших решений, с учётом замечаний, инфляции, пересмотра сметы. Таким образом надеются ускорить вхождение в программу.

– Сегодня ведётся серьёзная подготовительная работа. А саму экспертизу нужно будет делать летом, чтобы дать полную и достоверную оценку технического состояния конструкций музея по всем параметрам, – пояснила и.о. начальника отдела социальной политики Управления развития отраслей социальной сферы районной администрации Инна Полуянова.

Словом, вначале необходимо провести большую бумажную работу, а потом уже реставрационную, пройдя прежде процедуру торгов в рамках 44-го Федерального закона, направленного на то, чтобы всё было максимально прозрачно, выгодно для муниципалитета, а музей мог довериться квалифицированным специалистам. На период реставрации музей будет закрыт, а предметы и коллекции перенесены в другое место.

– Ну а если экспертиза придёт к мнению, что здание вековой давности непригодно к дальнейшей эксплуатации как музейный объект, – какими в этом случае будут ваши действия? – адресует вопрос представителю Пушкинской администрации краевед, создатель частного музея «По волнам нашей памяти» Александр Малявко.

Оказывается, непригодность такого объекта к эксплуатации отражается лишь на затратах по его скрупулёзному восстановлению. Сами же объекты культурного наследия априори не могут быть снесены – у них охранная грамота государства.

Чтобы сосредоточить внимание и усилия гражданских активистов на конкретных памятниках, председатель Совета Пушкинского районного отделения МОО ВООПИиК Алла Громинова предлагает создать Общественный совет музейного объединения «Краеведческий музей – ОКН «Дача Струковых». Подобные структуры работают во многих муниципальных образованиях. В Ивантеевке, например, недавно был организован Общественный совет по развитию территории усадьбы Вантеево, в него вошли представители администрации, СМИ, общественных организаций.

ДАЧА СТРУКОВЫХ МЕНЯЕТ ДЕКОРАЦИИ

Пушкинские краеведы, как известно, народ неутомимый. Экскурсии проводят, статьи в газету пишут, проекты разрабатывают, побеждая с ними в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье». Но когда разговор заходит на тему для чиновников малоприятную – о финансировании объектов старины, – реагируют остро, порой болезненно. «Уходящая натура», «по остаточному принципу», – любят повторять.

На круглом столе, однако, обсуждение проблем шло в конструктивном русле, причём сами же участники и держались этого направления, понимая, что споры (в которых будто бы рождается истина) превращаются часто в раздоры и делу помеха.

Но диалогу не удалось избежать обострения, когда речь зашла о Даче Струковых, также имеющей историко-культурное значение. Здесь ситуация, пожалуй, складывается не менее драматичная, чем в Краеведческом музее.

– Не понимаю, о какой экспертизе может идти речь, если еще в 2014-м в результате осмотра установлено техническое состояние памятника культуры, – возмущается Алла Громинова. – Вот акт технического состояния ОКН «Дача Струковых», 1877 г., где с 1928 по 1930 год жил и работал известный советский писатель Константин Паустовский. Предписано использование в соответствии с условиями охраняемого объекта. Подписано представителем Министерства культуры Московской области, заведующей отделом оформления и мониторинга прав и ограничений на объекты культурного наследия Управления использования объектов культурного наследия, и представителем вечерней школы, в чьём ведении находилось здание. Мое предложение – надо постоянно контактировать и работать с Министерством культуры Московской области по всем вопросам.

Гражданские активисты уже не раз спасали «Дом Паустовского» – бывшую Дачу Струковых – и от аппетитов застройщика, и от пожара, случившегося в апреле 2014 года, и от затянувшегося безвременья, когда здание переходило от Управления образования к Управлению культуры. Благодаря общественности, отстоявшей усадьбу, деревянному дому присвоен был статус памятника культурного наследия, а сам он вскоре стал центром притяжения новых творческих сил и проектов.

НЕ ТОЛЬКО БАБУШКИН СУНДУК

На ком держалась всё это время Дача Струковых, мы с вами знаем. На энтузиастах-общественниках. Светлана Булаева со своим театром «Классика», продолжая заложенные сто лет назад театральные традиции, ставит спектакли. В стенах музея проходят выставки молодых художников, заявивших о себе оригинальными перфомансами. Работает Отдел природы северо-востока Московской области под началом Аллы Громиновой, и после того как закрылся музей экологии в Мытищах, он сегодня особенно актуален.

В субботниках по благоустройству территории принимают участие, в хорошем смысле, все кому не лень – от мала до велика.

И пока в администрации разбираются, есть ли жизнь на Даче Струковых по документам, посетителей выставок, спектаклей, участников социальных акций, которые внесли заметное оживление в культурную жизнь района за последние два года, интересует совсем другой вопрос: можно ли приходить сюда не только в дни, обозначенные на афишах мероприятий? И чтобы встречал сотрудник музея.

Однако штатной единицы в свое время для дачи как отдела Краеведческого музея выделено не было, на тот момент, когда формировался бюджет, невозможно было просить для музея дополнительные ставки, поясняют в администрации. И знакомят с новым режимом работы Краеведческого музея, открывшегося после вынужденного перерыва. Здание на Московском проспекте будет доступно посетителям три раза в неделю, еще два дня сотрудники музея будут находиться на Даче Струковых.

– Мы очень благодарны Вам, Инна Олеговна, за то, что с душой подошли к нашим проблемам, взяли на себя ответственность разобраться с музеем, помогаете ему, но изменение режима работы, думаю, проблемы тут не решит, – считает Светлана Булаева. – Ставки для музейного отдела должны были появиться сразу, с момента передачи этого здания на баланс Краеведческого музея, на законном основании, и районный Совет депутатов нас в этом поддержал.

– Трудности, безусловно, есть. Но проблемы будем решать, а культурные объекты развивать на благо населению и в соответствии с законом, с нормативными актами, – подводит черту Инна Полуянова. – Перед новым директором Краеведческого музея будет поставлена задача о создании новой концепции развития объекта. Есть задумки и по дальнейшему развитию Дачи Струковых. Мы будем их реализовывать с учётом предложений, поступивших в том числе от общественных организаций. Активисты уже готовят свои проекты по этому особняку, рассказывают, что там хотят видеть, делятся творческими планами.

ПЛАНАМ – СБЫВАТЬСЯ, А НЕ СДУВАТЬСЯ

Нельзя сказать, что новых интересных задумок нет у общественников и краеведов, у тех, кто вёл этот год на Даче Струковых работу секторов «Пушкино театральное», «Пушкино литературное», «Пушкино дачное», «Экспозиция Константина Паустовского». Будут ли учтены их наработки при составлении общей концепции развития объекта культуры? Не останутся ли за бортом люди, ставшие завсегдатаями культурного центра «Дача Струковых» благодаря небанальным проектам и встречам, что там происходят?

У Дачи Струковых большие планы: собрать историю про пушкинских литераторов, театралов, любительские коллективы; содействовать созданию в Пушкино военно-исторического музея. В этом году юбилей Паустовского – значит, развиваться «Пушкино литературному», и ещё одна юбилейная дата – 140 лет зданию Дачи Струковых – это «Пушкино дачное». Есть идеи по музею воинской славы у воинов-интернационалистов, они давно стали друзьями и помощниками краеведов.

Во всех музейных проектах Дачи Струковых участвуют дети. Здесь лелеют мечту организовать школу юного экскурсовода-краеведа.

Все эти проекты имеют право быть, они подкреплены интересом посетителей Дачи Струковых, людей, любящих историю, театр, литературу.

ГАЗЕТА СТАНОВИТСЯ ПАРЛАМЕНТЁРОМ

Время договариваться всем сторонам пушкинского сообщества не только пришло – оно поджимает. Краеведам-общественникам, представителям администрации района и сотрудникам музея впору решать за столом переговоров и новые, и застаревшие проблемы. А то, что конструктивное обсуждение возможно, показал круглый стол в редакции «Маяка».

Решили собираться и дальше, чтобы вместе поднимать новые темы на злобу дня, брать их, если потребуется, мозговым штурмом.

Наша газета станет не только площадкой для трансляции социально значимой информации, но также объединит людей неравнодушных, а публикации будут своего рода протоколом общественных решений. К которым, надеемся, прислушаются те, кто обладает властными полномочиями и в силах реально помочь в деле сохранения культурных ценностей, нашей общей исторической памяти.

На встрече были затронуты и многие другие вопросы, например, о работе районного сообщества краеведов, которая в последнее время совсем затухла; о том, как привлечь к краеведению молодёжь; о состоянии многочисленных школьных и частных музеев, а у нас только музеев боевой славы в школах района более 20, и все они заняты большой просветительской и воспитательной работой. У школьного музея нет, быть может, столь серьёзных проблем, как у краеведческого, но нет и достаточной материальной базы, и тут уже развитие локального музейного дела зависит от азарта руководителя, интереса ребят и возможностей школы. Обеспокоенность участников диалога вызвала информация о Музее горных пород, минералов и окаменелостей в Братовщинской школе: экспонатам, собранным в многолетних экспедициях по стране, не хватает места. Неужели музей закрывается?

А ещё есть Кудринка. И была – дача Александренко…

Об этих и других событиях и фактах из жизни краеведения будем говорить на следующих встречах за круглым столом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла ГРОМИНОВА, председатель Совета Пушкинского районного отделения МОО ВООПИиК:

– Когда в 2014 году было принято решение о включении Дачи Струковых в список памятников культуры, тогдашний министр культуры Олег Рожнов спрашивал у общественности г. Пушкино, какими будут основные направления в работе и дальнейшем использовании объекта. Тогда и было оговорено, что бывшая вечерняя школа станет сектором Краеведческого музея, и развиваться он будет по творческим ориентирам. Этой линии и придерживаемся. И продолжаем работать в тех направлениях, которые одобрило Министерство культуры Московской области.

Андрей САЛИН, учитель ОБЖ СОШ № 1 г. Пушкино, руководитель Естественнонаучного музея:

– К вопросу о доступности школьного музея. У нас музей своеобразный – направление у него географическое, занимаемся пропагандой географических знаний. И наукой. При музее действует клуб «Наша Арктика». Причем половина экспозиции интерактивна – разрешено трогать руками, смотреть, с чем-то работать. Посетить наш музей можно по предварительной договорённости.

Что касается Дачи Струковых, мы всей своей школьной командой и дальше готовы помогать в её благоустройстве: провести здесь часть весенних субботников, а весь июнь могла бы работать наша трудовая бригада – убирать территорию, ведь дача начинается с парка, от забора. Если говорить о парковом хозяйстве, мы сейчас делаем с ребятами небольшой проект по восстановлению исторического цветника, характерного для начала XX века, – клумбы в стиле модерн, которые использовались на дачах. Нашли старые фотографии, сделали много разработок, и этим проектом тоже можем поделиться.

Сергей СЕРЕГИН, художник-реставратор, гражданский активист:

– Для меня, как человека творческого, законом общения, скорее, является интерес. Мне интересно работать с краеведами, интересны темы, которые они заявили.

Дача Струковых позволяет нам создать эффективную площадку для культурного взаимодействия. Нам интересно быть полезными, быть открытыми для идей и предложений. Внутри своего сообщества, уже сложившейся команды людей творческих, мы решили создать художественный совет, чтобы собираться и решать свои профессиональные вопросы, регулировать внутренние отношения. Этим опытом можем потом делиться с окружающими.

Василий ПАНЧЕНКОВ, заслуженный работник культуры РФ:

– Наше Пушкино существенно отстаёт в культурном, краеведческом, а также техническом плане от соседей. В Ивантеевке, например, Краеведческий музей и библиотека расположены на первом этаже многоэтажного дома. То же в Мытищах. Не думаю, что в этих городах нет исторических зданий. Но существуют же какие-то требования к музеям! Нельзя располагать музейные ценности в деревянном здании. Это пожароопасно.

В качестве предложения нашей администрации: может, отдать под музей какое-то каменное строение? Допустим, здание бывшего кинотеатра на западной стороне – сколько лет оно разрушается! Или первый этаж новостройки, учитывая, что в Пушкино ведётся большое жилищное строительство. А историческое здание можно использовать, например, как выставочный зал. И конечно, музейная работа должна вестись по-современному, с использованием нового оборудования, новых технологий, интерактивных форматов.

Галина ДОЛГИРЕВА, руководитель Музея туризма и краеведения школы № 5 г. Пушкино:

– Наш школьный музей развивается благодаря поддержке директора Натальи Петровны Морозовой. Когда-то мы вместе и открывали музей. Директор, главный организатор музейного хозяйства, заранее продумала, каким будет новое помещение музея, было подобрано специальное оборудование, шкафы, витрины, и оно отлично сюда вписалось. Наталья Петровна как-то сказала мне: «Такой богатый собран материал у вас, так он систематизирован и качественно оформлен, что надо всё непременно сохранить!» Спасибо за такую оценку и помощь! Несмотря на трудности, у школы находятся средства на приобретение книг, тех же штор для затемнения, удалось издать две фотокниги по материалам нашего музея.

Это очень важно – внимание руководства, поддержка, по возможности финансовая и всегда – моральная, чуткость, помощь в организации мероприятий, встреч в музее. Без этого многое было бы просто неосуществимо.

ПАМЯТКА КРАЕВЕДА

В 2017 г. –140 лет ОКН «Дача Струковых».

5 июня – 100 лет со дня создания в Талицах первого краеведческого кружка.

19 июля – 55 лет со дня основания Клуба трёх поколений, положившего начало Краеведческому музею г. Пушкино.

10 ноября – 15 лет со дня образования районного общества краеведов.

А ЛОГОТИПОМ БУДЕТ СТРУК

Свою концепцию развития культурного центра «Дача Струковых» разработал краевед Александр Малявко. Даже логотип придумал – СТРУК, что значит стручок, в котором, как горошины, – все виды искусства. Вот несколько тезисов идеи:

администрация должна следовать нашей концепции развития, содействовать нам;

нужно возрождать краеведение вместе с молодёжью, привлекать учеников к истории родной земли;

сделать школьные музеи доступными для посещения, и чтобы они входили в экскурсионную тропу по г. Пушкино;

необходима штатная должность руководителя школьного музея из числа преподавателей;

руководству Краеведческого музея строить свою работу с привлечением краеведов, создать совет музея;

в разработке концепции развития культурных объектов и центра города следует обязательно учесть уже существующие направления культурной деятельности;

освещать в СМИ ход событий и обсуждаемых проблем.

Галина РАТАВНИНА

Фото Николая Ильницкого