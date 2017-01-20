Клязьму очистят?

Тема очистки реки Клязьмы была затронута на межмуниципальном форуме «Стратегия перемен», который прошел в августе прошлого года в Королёве. В нём приняли участие чиновники московского областного правительства, эксперты федерального и регионального уровней, главы муниципальных образований, члены общественных палат Пушкинского, Сергиево-Посадского районов, г.о. Королёв, Красноармейск, представители бизнес-сообщества, активные жители.

Одним из спикеров форума выступил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. В частности, он заявил, что проектирование работ по очистке Клязьмы начнётся в 2017 году. А когда представители Королёва поинтересовались, как присоединиться к данной программе (поскольку Клязьма протекает едва ли не по всему Подмосковью), пояснил, что для этого муниципалитеты должны провести подготовку на местах, включающую модернизацию существующих очистных сооружений и ликвидацию несанкционированных свалок. В противном случае толку от очистки реки не будет, ибо уже через 5-7 лет она снова станет грязной, как и прежде.

А мы же все хотим, чтобы Клязьма была чистой. Поэтому в Год экологии предлагаем присоединиться к акции, организованной в соцсетях ГАУ

МО «Ногинское информагентство». Мы решили, что нам тоже очень интересно поучаствовать в таком флешмобе. Ведь Клязьма – это и река, протекающая по Пушкинскому району, у нас и микрорайон есть с одноименным названием, и фотографий, связанных с историческими событиями и личностями, сделанных на берегах Клязьмы, много. Давайте все вместе поддержим идею наших коллег из Ногинска и примем участие в этой акции.

Делитесь в соцсетях своими фото видов реки Клязьмы под хештегами: #ГодЭкологии #зимняяКлязьма #НашеПодмосковье!

Или присылайте фотографии на электронный адрес mayak31@list.ru с пометкой «Клязьма», а мы разместим ваши снимки на наших страницах в соцсетях.

Галина БОРИСОВА

Фото Светланы Корнеевой