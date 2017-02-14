Кладбище раздора

Яблоком раздора стало самое тихое место в Черкизове – кладбище. Здесь, где исторически находили свое последнее пристанище жители Черкизова, Тарасовки, Челюскинского и Звягина, с октября 2016 года запретили производить захоронения.

Эта история длится давно, по некоторым документальным свидетельствам – с 1970 года, когда Мособлисполком вынес решение прекратить захоронения на черкизовском кладбище. Но они продолжаются до сих пор. Сегодня конфликт вокруг погоста достиг апогея, к нему подключились СМИ. На прошедшей неделе в Черкизове побывал телеканал «360° Подмосковье». А 21 февраля должно состояться заседание областной межведомственной комиссии, на которой и попытаются найти компромисс.

ЗАКРЫТЬ БЕССРОЧНО!

Немного истории. Общественное кладбище, организованное в Черкизове в начале прошлого столетия постановлением главврача районной санэпидемстанции от 16.06.1989 года, было закрыто по причине его расположения в водоохранной зоне и в непосредственной близости от жилых домов. Спустя четыре года тогдашний глава поселения Анатолий Иванов принял постановление, в котором говорится: «Бессрочно закрыть Черкизовское кладбище для захоронений. Разрешить захоронения урн с прахом после кремации при наличии документации на старое захоронение».

Документ был издан, но не исполнялся. Контроля за исполнением решения тоже не последовало. В результате жители продолжали хоронить родственников по старому христианскому обычаю, игнорируя фразу о «захоронении урн с прахом после кремации». Такое положение дел привело к новой жалобе со стороны тех, кто проживает в непосредственной близости от кладбища. Они сообщили, что захоронения продолжаются, и погост всё ближе подходит к домам и водоохранной зоне.

ОФОРМИЛИ ОТНОШЕНИЯ

Пришедший к тому времени в администрацию новый глава Николай Марковин организовывает собрание и выносит вердикт – решить вопрос об ограждении земельного участка под кладбище. Но Администрация Пушкинского муниципального района накладывает на это решение вето, мотивируя тем, что нельзя ставить капитальный забор, пока не определены границы земельного участка.

Игра в пинг-понг продолжается до 2006 года, пока с обследованием на объект спора по новому заявлению граждан не выехали представители Роспотребнадзора, которые после обследования вынесли новое решение – «закрыть кладбище бессрочно». Причина: новые захоронения оказались в водоохранной зоне реки и уже в 70-метровой зоне от жилых домов, хотя по существующим правилам расстояние от жилой застройки должно составлять не менее 300 м.

Николай Марковин в ответном заявлении Роспотребназдзору сообщает, что полномочия, связанные с осуществлением эксплуатации кладбища, с 2000 года переданы Объединенной дирекции ЖКХ Пушкинского муниципального района, которая на основе муниципального контракта передала все функции по содержанию и благоустройству кладбища ООО «Велес-Р».

Пока велась переписка, к предмету спора подключилась прокуратура, потребовавшая оформить план кладбища, определить его границы и порядок правил захоронения. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области также потребовало оформить земельный участок под кладбище. Свидетельство о праве собственности и кадастровый паспорт на земельный участок появились у Администрации г.п. Черкизово лишь в 2014 году. В кадастровом паспорте указано, что вся территория кладбища расположена в водоохранной зоне реки Клязьмы. В связи с этим «не представляется возможным поставить вопрос о его вторичном использовании для погребений по истечении кладбищенского периода». Статья 65 Водного кодекса РФ запрещает размещать кладбища на берегах рек.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ

2016-й сильно встряхнул затянувшуюся историю, поскольку в июле прошлого года появились беспрецедентные штрафы за нарушения в сфере погребения – от 700 000 до 1 000 000 рублей. Выдать разрешение на захоронение, которое может обернуться штрафом в миллион рублей, для МКУ «Потребительские услуги» Пушкинского муниципального района стало большой проблемой: именно администрация района с 2000 года выполняет функции по выдаче разрешений на захоронения на Черкизовском кладбище.

Поскольку ситуация стала заходить в тупик, жители посёлка вышли с предложением провести публичные слушания, чтобы избежать кривотолков и слухов, которые обрастали всё новыми подробностями. Так, 26 января нынешнего года в черкизовской средней общеобразовательной школе собрались неравнодушные граждане поселка, которые внесли предложение об отмене постановления о закрытии кладбища, а также противники данной инициативы. На слушания были приглашены представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Министерства потребительского рынка и услуг и Министерства экологии Московской области, районной администрации. Слушания показали, что вопрос с кладбищем, объявленным закрытым, тревожит многих.

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН

Здесь оговорюсь, что в данной истории местные жители, Совет депутатов, администрация поселения не находятся в оппозиции друг к другу. Напротив, все стороны сообща пытаются найти консенсус. Как заметила руководитель Администрации г.п. Черкизово Елена Воробьева: «Мы должны защищать интересы граждан». А депутат Совета депутатов г.п. Черкизово Дмитрий Богданов и вовсе выступил с инициативой об отмене постановления Анатолия Иванова от 24.05.1993 года. Еще в прошлом году он направил запрос в Роспотребнадзор. И 24 ноября 2016 года пришел ответ, где говорится, что, поскольку «санитарно-защитная зона закрытого кладбища в поселке Черкизово находится рядом с жилой застройкой и колодцами, которые население использует для питьевых целей, Роспотребнадзор возражает против захоронения в гробах и исключает новые захоронения». Таким образом, постановление, принятое Ивановым в 1993 году, в названной организации посчитали обоснованным.

Кроме того, Роспотребнадзор вынес предписание оградить Черкизовское кладбище. В прошлом году администрация поселения оградила его с двух сторон. Осталось поставить забор еще с одной стороны. Деньги в бюджет на это дело заложены.

«На сегодняшний день главная задача – добиться отмены постановления о бессрочном закрытии кладбища, принятого Ивановым в 1993 году», – заявила на публичных слушаниях руководитель администрации Елена Воробьева. «Сделать это будет непросто, поскольку прокуратура, действующая в интересах Закона, твёрдо стоит на своей позиции, – заключила в продолжение разговора юрисконсульт Совета депутатов г.п. Черкизово Ирина Горшкова. – Так что прокуратура вряд ли изменит свою точку зрения. Оснований для отмены постановления по закрытию кладбища, по их мнению, нет».

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

«На данный момент разрешение на захоронение выдает МКУ «Потребительские услуги» Пушкинского муниципального района, – сообщил исполнительный директор организации «Велес-Р», обслуживающей кладбище, Дмитрий Шляпин. – Всего-то и нужно – дать добро на родственные подзахоронения в гробах. Принятие такого решения сразу снизит напряжённость».

Многие жители поселения, действительно, высказываются против предложений кремировать умерших родственников, так как, по их мнению, это противоречит устоявшимся традициям, а кому-то и вообще кажется кощунственным, и требуют разрешить родственные подзахоронения в гробах.

Жаль, что в этом споре не высказали своё мнение присутствовавшие на слушаниях заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района Алексей Волков и директор МКУ «Потребительские услуги» Богдан Новоян. Промолчали. А молчание – тоже позиция, и весьма красноречивая. Поэтому разрешить спор взялась советник министра потребительского рынка и услуг Московской области Анна Дмитриева.

«Наше министерство является полномочным органом по вопросам похоронного дела в Московской области, – объяснила она. – Поэтому мы и приехали к вам. При Министерстве потребительского рынка и услуг существует межведомственная комиссия (МВК), в которую входят все контролирующие органы, тем или иным образом имеющие отношение к кладбищам, в том числе Роспотребнадзор, который, к сожалению, не почтил своим присутствием такое многочисленное собрание. А хотелось бы в первую очередь заслушать именно их.

Тем не менее предложения, что высказала здесь Администрация городского поселения Черкизово, мы обсудим на ближайшем заседании МВК, которое ориентировочно состоится в феврале. На комиссию обязательно пригласим представителей Администрации Пушкинского района, которая на сегодняшний день исполняет полномочия по организации похоронного дела на территории района, директора МКУ «Потребительские услуги» и Администрацию г.п. Черкизово. Обсуждать будем главную просьбу населения – разрешение на подзахоронения в родственные могилы в гробах. По результатам рассмотрения Комиссии будет принято поручение, которое должно быть исполнено. Так что давайте немного подождем».

На этом публичные слушания закончились. Вместо точки было поставлено жирное многоточие. Редакция газеты будет следить за ходом развития событий и информировать о них читателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПОСАЖЕННИКОВ, министр потребительского рынка и услуг Московской области:

– Участки будут откадастрированы. Мы с коллегами на межведомственной комиссии обсудим этот вопрос и постараемся решить его так, что если участок не входит в водоохранную зону, то на нем разрешат родственные подзахоронения.

Дмитрий ШЛЯПИН, депутат Совета депутатов г. Пушкино, исполнительный директор организации «Велес-Р»:

– Безусловно, для людей старшего поколения – вопрос очень болезненный и волнующий. Но обвинять кого бы то ни было нельзя. Нужно в первую очередь найти компромиссные пути решения, а уже потом делать выводы: кто прав, а кто виноват.

Постановление о закрытии Черкизовского кладбища в 1993 году принимала не нынешняя глава поселения О.В. Шеменева, и разрешение на захоронение гробом или урной тоже не в ее компетенции. Жители поселения инициировали публичные слушания «О возможности отмены постановления главы администрации А.И. Иванова от 24.05.1993 года № 282 «О закрытии Черкизовского кладбища для захоронений», а О. Шеменева как глава поселения направила в соответствующие инстанции запросы о возможности подзахоронения в гробах в родственные могилы.

Но у всех возникает вопрос: почему только спустя 24 (!) года после принятия местного постановления о закрытии кладбища оно стало выполняться?

Есть надежда, что жители под другим ракурсом посмотрят на проблему.

Как я уже говорил, исполнение полномочий по содержанию мест захоронений и организации ритуальных услуг переданы из поселения в Администрацию Пушкинского муниципального района. Разрешения на захоронения выдает район, на данный момент захоронения гробом не осуществляются. В соответствии с постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 31.12.2015 № 3021 функции уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на территории Пушкинского муниципального района выполняет Муниципальное казенное учреждение Пушкинского муниципального района «Потребительские услуги».

Так почему именно с октября 2016-го перестали выдавать разрешения на захоронения в гробах? В связи с вступившими в законную силу с июля 2016 года изменениями в законодательство, выдача одного разрешения на захоронение в гробу на закрытом Черкизовском кладбище может обернуться для МКУ «Потребительские услуги» штрафом в один миллион рублей!

Чтобы снять все вопросы к уполномоченному органу (МКУ «Потребительские услуги»), необходимо сделать санитарный паспорт кладбища с сокращением санитарной зоны до 50 метров. Только в этом случае, можно будет производить родственные захоронения гробом. На территории Московской области есть открытые кладбища с санитарной зоной по границе кладбища, то есть 0 метров, а находятся они в жилом массиве, и это не мешает там даже новые захоронения делать.

Наталья ГАЛКИНА

Фото Дмитрия Шляпина