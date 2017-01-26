Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу».

Дорогой трудной – в город Изумрудный

Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, идём дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Тотошкою домой».

Опубликованная в 1900 году книга Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник из Страны Оз» про девочку Дороти, перенесенную ураганом в чудесную страну, породила множество экранизаций, подражаний, вариаций. Так, например, в СССР в 1939 году появилась сказочная повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», которая у нас известна даже лучше, чем оригинальная сказка Баума. «Ну вот, еще одна, черт его знает, какая по счету, экранизация!» – могли бы сказать мы по поводу начавшегося 7 января первого сезона сериала «Изумрудный город». Но не тут-то было!

Видимо, после фантастического успеха сериала «Игра престолов» тысячи продюсеров и сценаристов начали перетряхивать свои библиотеки в поисках аналогичного литературного материала. Тут на глаза попалась сентиментальная сказка Баума. И ее переписали в стилистике черного фэнтези.

Как-то раз торнадо подхватил автомобиль с очаровательной медсестрой Дороти и перенес его в очень странное место. А при падении автомобиль еще и пришиб какую-то лысую даму в экстравагантном алом платье. То есть начало вполне каноническое, по Бауму. Но затем что-то пошло не так…

Причем настолько «не так», что мы смотрим хрестоматийную сказку словно бы впервые, постоянно задаваясь вопросами: «Что же будет дальше? Кто здесь хороший парень, а кто плохой? А это почему? А как они выберутся из этой передряги?»

В том-то и отличие черного фэнтези от просто фэнтези, что здесь все происходит без слюнявого морализаторства – жестко, натуралистично, цинично, брутально, кроваво. Кстати, добро в черном фэнтези не всегда побеждает зло. Все как в жизни, короче…

Сначала торнадо занесло Дороти в какое-то дикое племя в шкурах, похожее на эскимосов. Недружелюбные дикари пытают медсестру, пытаясь выяснить, зачем она пришибла их ведьму. Но ликвидировать девушку они побоялись и просто изгнали за границу земель племени.

И потопала медсестра в Изумрудный город по дороге из желтого кирпича. Точнее дорога желтая потому, что покрыта опиумной пыльцой – ну, аборигены здесь в основном мак выращивают, самая распространенная сельхозкультура. Медсестру сопровождает Тото – не маленькая собачка, а крупная полицейская овчарка.

Вскоре на обочине они увидели крест с примотанным к нему колючей проволокой обнаженным мужчиной модельной внешности. Снятый с креста красавчик пребывает в состоянии амнезии и решает тоже идти в Изумрудный город к волшебнику, чтобы он вернул ему память.

Попутно линии Дороти в сериале неторопливо раскручивается десяток других сюжетных линий. У погибшей ведьмы Востока остались две сестры: ведьма Запада, наркоманка и нимфоманка, и ведьма Севера, этакая монашка и ханжа. Есть линия Великого волшебника из Изумрудного города, который, на самом деле хитрое и коварное ничтожество, изображающее величие. Есть линия болезненного мальчика, сбегающего от деревенской колдуньи, которая с рождения поила его каким-то эликсиром. Но без ежедневной дозы эликсира мальчик превращается в сексапильную девочку. Очень психует по поводу этой трансформации – настолько, что сталкивает с балкона своего друга, который ненароком полез к нему целоваться. Однако покалеченного при падении юношу подбирает механик, заменяет ампутированные части тела механическими протезами. Видимо, юноша-киборг вскоре присоединится к группе медсестры Дороти в качестве Железного Дровосека. И прочее, прочее… Как все это будет увязано в одну историю, пока непонятно. Но безумно интересно.

Вышло уже 4 серии. Следующие – 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля и последняя – 4 марта.

Татуированный Гамлет

Одновременно с «Изумрудным городом», 7 января, на канале BBC стартовал восьмисерийный сериал «Табу».

Мрачноватая готическая атмосфера Лондона начала XIX века. После десяти лет, проведенных в Африке, возвращается Джеймс Делейни. Он спешил к заболевшему отцу, но успел лишь на его похороны. Среди унаследованного имущества есть клочок земли в Америке, у залива Нутка, которую отец много лет назад выменял у индейцев на порох. В свете ожидаемых переговоров США и Британии по поводу демаркации канадской границы эта земля приобретает стратегическое значение. Заполучить ее очень желает Ост-Индская компания. Но Джеймс землю продавать категорически отказывается. Кроме того, он узнает, что его отец был отравлен. А вскоре и к нему самому Ост-Индская компания подсылает киллеров. И тогда изрядно одичавший в Африке Джеймс выходит на тропу войны. Месть за отца будет ужасной, трупов явно ожидается не меньше, чем в шекспировском «Гамлете». Ведь Делейни – полукровка, он индеец по матери. А в Африке Джеймс еще и туземной магией овладел!

Такая вот многообещающая завязка. Кстати, еще до выхода сериала, в одном из интервью, его сценарист Стивен Найт заявлял, что Ост-Индская компания будет изображена как исторический эквивалент «ЦРУ, АНБ, и будет являться самой большой и влиятельной транснациональной корпорацией на земле». Такая трактовка Ост-Индской компании не совсем соответствует реальности, но придает рассказываемой истории масштабность и зрелищность.

Первые серии «Табу» безумно красивы. Создатели не поскупились на аутентичные костюмы, декорации, реквизит. Операторская работа – само совершенство, пиршество для глаз: любой кадр можно вырезать, вставить в рамочку и любоваться грамотно выстроенной картинкой.

Сериал демонстрируется с периодичностью – одна серия в неделю. Вышло уже три серии, последняя, восьмая, появится в последних числах февраля.

Подготовил Андрей ВОРОНИН