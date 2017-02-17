Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Киномания

17.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

«Веселый Роджер» вьется на ветру

Капитан Флинт, одноногий Джон Сильвер, боцман Билли Бонс – как много в этих именах чистого, ничем не замутненного детского восторга! Когда позабыты школьные задания, за окном темень, а ты листаешь затертые, пожелтевшие страницы романа и не можешь заставить себя закрыть книгу. Последний залп картечи взметнул над палубой вихрь из щепок и человеческой плоти, и по липким от крови доскам загрохотали башмаки абордажной команды –

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!»

Сериал «Черные паруса» снова с нами: 30 января начался 4 сезон. Как и прежде серии появляются с промежутком в неделю. Пиратской тематике не очень-то везет с телеформатом: обычно такие сериалы умирают после первого сезона. В этом смысле «Черные паруса» — приятное исключение из правил.

Это приквел романа «Остров сокровищ». То есть действие здесь происходит до описанных Стивенсоном событий. Джон Сильвер – очаровательный юный пройдоха, этакий Труффальдино из Бергамо. В конце второго сезона мы имели возможность наблюдать, как этот хитрец потерял ногу. Ведь у Стивенсона Джон Сильвер – коварный старик на деревяшке и с попугаем на плече, орущим: «Пиастры!»

Мы видим ужас южных морей – Джеймса Флинта, который еще даже не пират, а амбициозный лейтенант британского флота. Ему пророчат блестящую карьеру, он вхож в лучшие дома Лондона. Мы наблюдаем за любовными романами Флинта – сначала с леди Гамильтон, а затем с мужем леди. Но, как было сказано, «кабаки и бабы до цугундера доведут», и вот уже лейтенант вне закона, вынужден бежать в колонии. Здесь, на острове Нью-Провиденс, ему предстоит стать пиратом, одно имя которого наводит ужас.

Кстати, у сериала рейтинг «16+», он не рекомендован детям. Поэтому в том, что касается эротики и жестокости, у создателей руки развязаны. Ибо какой же это фильм про пиратов, если там нет кровавых драк и горячих мулаток?

Помимо вымышленных персонажей (Флинт, Сильвер и др.) в сериале достаточно пиратов, имеющих реальные исторические прототипы. К примеру, основной антагонист и конкурент Флинта, капитан Чарльз Вейн – известный английский пират, прославившийся своей крайней жестокостью. Историки утверждают, что Вейн не имел не малейшего представления о таких чувствах, как жалость или сочувствие. Он никого не уважал и ни с чьим мнением не считался. Единственная радость – погоня за жертвой, единственный смысл – добыча! Чарльз Вейн был безумно красивым, идеальным зверем! И в сериале он предстает перед нами именно таким.

«Черные паруса» — проект высокобюджетный, декорации и костюмы здесь добротные, достоверные. Специально для этого сериала был создан детальный макет корабля в натуральную величину.  Дерево, парусина, такелаж – все здесь живое, все правильно двигается, дышит, скрипит, гнется под ветром – все очень натуралистично и радует глаз.

«Мы идём, летим, плывём, наше имя – Легион»

Этот сериал ждали. Весь последний год в соцсетях публиковали слухи, сплетни, крупицы информации. «Канал FX заказал производство первых восьми эпизодов!» — «Сценарий пилота написал создатель сериала «Фарго» Ной Хоули, и этот пилот произвел сногсшибательное впечатление на руководство канала!» — «На Эдинбургском телефестивале продюсер сериала Брайан Сингер заявил, что «Легион» — это сериал, который разработан как часть вселенной Людей Икс!» И вот премьера: 8 февраля в эфир вышла первая серия первого сезона сериала «Легион».

Сюжет его основывается на известной серии комиксов о «Людях Икс». Легион – одно из имен молодого мужчины, страдающего от редкого психического заболевания: «диссоциативное расстройство идентичности». Это когда личность человека разделяется, и в теле человека существуют как бы несколько личностей.

Точнее врачи и близкие внушили этому мужчине, что он болен. А на самом деле он мутант, сверхчеловек. И каждая из живущих в нем личностей обладает уникальной, сверхестественной способностью. Проблема лишь в том, что мужчина только начинает осознавать свои необычные возможности и пока не умеет их контролировать. А времени разбираться нет: на него начинает охоту правительственная спецслужба, пытающаяся изучать, контролировать или уничтожать не поддающихся контролю мутантов.

Изначально этого мужчину звали Дэвид, имя Легион он получил позднее – в честь хорошо известной истории об одном античном врачевателе, спросившем у пациента: «Как тебя зовут?» И ответил пациент: «Имя мне –  Легион, ибо нас много».

Структурно сюжет сериала напоминает матрешку. Это как в романе Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе»: персонаж рассказывает историю, в которой есть персонаж, рассказывающий историю, в которой тоже есть персонаж, рассказывающий историю и т.д. В какой-то момент эти истории начинают пересекаться, взаимодействовать, влиять друг на друга.

Ни зрители, ни сам герой сериала не могут быть уверены в том, что происходящее в данный момент – это реальность, а не погружение в сознание персонажа, или еще глубже – в какие-то чуланы его подсознания.

Для того чтобы зритель не заблудился, режиссер дает ему цветовые ориентиры. Основная гамма сериала желтовато-пастельная, но на экране то и дело возникают яркие пятна – зеленый чемодан, красное пальто. Жёлтый цвет символизирует тревогу и болезнь, красный – опасность, ну, и т.д.

Цветовой кодирование, операторские игры с изображением, сценарий, нарушаюший законы драматургии… Казалась бы, зритель должен запутаться в происходящем и выключить сериал со словами: «Что это за хрень?»

Но зритель не выключает, его внимание захвачено, он хочет знать, что будет дальше. По итогам эфира первых двух серий телеаналитики утверждают, что у «Легиона»  высокий рейтинг.

 

Андрей Воронин

Культура и искусство, Новые публикации, Фото-слайдер

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