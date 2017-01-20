Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

В самом начале 1924 г. в Пушкино приехал Александр Андреевич Ветелев. Это сейчас о нем пишут газеты и журналы, полнится информацией Интернет, а тогда… Да и позже не жаловали этого человека: как так – мы, советские люди, строим коммунизм, а тут какой-то священник…

ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

…Он родился в 1892 г. в Нижегородской губернии; его отец служил в одном из храмов дьяконом. В семье было девять детей. Александр закончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию, был направлен на словесно-философское отделение Казанской духовной академии и в 1917 г. стал кандидатом богословия. Потом, в годы Первой мировой войны, – служба матросом на Черноморском флоте в Севастополе, где он познакомился со своей будущей женой, генеральской дочерью Маргаритой Пчельниковой. И когда осенью 1920 г. семья невесты вынужденно покидала Россию, та в последний момент спрыгнула с катера назад, на пристань, – прямо на руки любимого…

Александр Ветелев служит преподавателем, подрабатывает грузчиком и… учится в Социально-юридическом институте. Потом семья возвращается в родительский дом, он вновь на преподавательской работе. После – жизнь в Подмосковье. И опять учеба, на этот раз на вечернем отделении факультета русского языка и литературы Московского педагогического института. А в 1945 г. Ветелев становится доцентом Московского богословского института (будущей Духовной академии). На следующий год патриархом Алексием I он рукоположен во диакона: началось священническое служение отца Александра. Потом магистерская, докторская диссертации, он становится профессором Московской духовной академии, среди его учеников – митрополит Ленинградский Антоний (Мельников), митрополит Волоколамский Питирим (Нечаев), игумен Марк (Лозинский), схиархимандрит Иоанн (Маслов), архимандрит Кирилл (Павлов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и др.

Протоиерей Александр Ветелев скончался в 1976 г. и похоронен на московском Ваганьковском кладбище.

Интересный факт: среди близких друзей семьи Ветелевых были внучки знаменитого кондитера, фабриканта А.И. Абрикосова (у него имелась дача в Клязьме) – Екатерина Сергеевна и Зинаида Сергеевна Васильевы. Кстати, в советские 1960-е гг. они были тайными монахинями в миру.

Но не только это связывало почтенное семейство с городом Пушкино…

НАСТАВНИК БЕСПРИЗОРНИКОВ

…По воспоминаниям дочери нашего героя Ольги Александровны Ветелевой, в трудные послереволюционные годы как-то «пришло письмо из подмосковного Пушкина от близкого друга Александра Андреевича по Казанской духовной академии Клеоника Федоровича Вакуловича. Он сообщал, что есть место заведующего школой с предоставлением комнаты в этой школе. Папа принял приглашение и в начале 1924 г. переехал с нами в Пушкино. Школа помещалась в большом двухэтажном доме. Это была дача бывших помещиков Струковых (на самом деле это была купеческая семья. – И.П.), в народе ее называли «Струковка». Через два года папу назначили на должность руководителя детских домов трудновоспитуемых детей в детском городке с предоставлением трехкомнатной квартиры. Одновременно он был председателем одной из секций народного образования при Пушкинском горсовете».

Ветелев работал в Пушкино вплоть до 1930 г. И когда, к большому сожалению коллег, он покидал наш город, они написали ему в прощальном адресе: «Никто из людей, хоть немного знающих Вас, не станет отрицать Вашей плодотворной, умелой, честной, глубоко продуманной, иногда полной светлого вдохновения, поистине самоотверженной деятельности» (Хасанова Е.К. «Любовь – мост, ведущий в вечность»//Московский журнал. Сентябрь, 1999)…

А теперь вернемся к «трудновоспитуемым», коими занимался Александр Андреевич Ветелев…

«ДЕТСКИЙ ГОРОДОК» В ПУШКИНО

Кровопролитная Гражданская война, кроме всего прочего, оставила в наследство миллионы маленьких бесприютных граждан уже советской России. По словам К.Г. Паустовского, тогда «Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками. <…> «Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами… В рваных, обвисших карманах «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» не было даже истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы»…

Поэтому в 1920-х гг. для юных беспризорников стали создавать специальные «заведения». Вот и у нас, в Пушкино, появился целый «Детский городок», и обитали в нем до полутора тысяч беспризорных голов. А школа для ребят «беспризорного городка», которой с того самого 1924 г. заведовал будущий священнослужитель А.А. Ветелев, как мы уже убедились, разместилась в нашей «Струковке».

И именно этот дом (нынешний адрес: 1-я Серебрянская ул., 3) связан с именем знаменитого русского писателя…

«ПРИСТАНИЩЕ ОКАЗАЛОСЬ ПУСТОЙ, КАК САРАЙ, И ЛЕДЯНОЙ ДАЧЕЙ»

Ровесник Ветелева и тоже участник Первой мировой войны Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) впервые приехал в Пушкино в 1923 г. Позже (называют разные даты) он снял угол во флигеле струковской дачи, который, видимо, сохранили за бывшей владелицей, дочерью Н.И. Струкова, Софьей Николаевной (см. «Якорь пушкинской истории»//«Маяк», 26.03.2014). Считается, что писатель жил там до 1930 г. Тогда был написан роман «Блистающие облака» (действие которого частично разворачивается в зимнем Пушкино); впечатления тех лет Паустовский отразил в повести «Романтики» и рассказе «Снег». К этому периоду своей жизни писатель возвратился в автобиографической «Книге скитаний».

А в декабре 1923 г. К.Г. Паустовский писал матери: «…Живу я сейчас в Пушкине, в 20 верстах от Москвы, в зимней даче. Вокруг лес, снега, тишина. Работать здесь – прекрасно». Или вот дневниковые записи: «Пушкино… Ели, темнота. Глухая жизнь. Бабель у нас, сироп. Герман в Перловке… Осень… Серебрянка». Или такая запись 1924 г.: «Асеевы. Гехт на чердаке… У Бабеля, в Сергиеве… Парк… Костер, дача Маяковского. Ночь. Спали на простыне. Моисеенко в Пушкине. Асеев… Шахматы». Еще про лето: «Синий день, жара, Пушкино… Ловля раков – дожди – холод – возвращение по черным ночам, сырые леса. Блистающие облака…».

И вот как описывал Паустовский свое жилище. «Капитан дальнего плавания Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей. В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши. <…> У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать, – хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз» («Книга скитаний: Ночные поезда»).

Но про собственно «Струковку», «беспризорную школу» и ее обитателях у писателя – ни слова! И знавал ли писатель школьного директора А.А. Ветелева – тоже вопрос…

Впрочем, вот одна таинственная запись Паустовского, датированная февралем 1929 г.: «Утро – легкий мороз, мягко… Давал телеграмму, – учительницу затравили, она покончила с собой, – 14 дней не ела и умерла от истощения…». Может, это отзвуки непростых отношений местных учителей и их «босяков»-учеников, невольным свидетелем которых мог стать писатель, живший буквально бок о бок с ними?..

* * *

В общем, загадки остаются. Возможно, не хотел писатель раскрывать «тайную» жизнь о. Александра Ветелева (за это при Советах по головке не погладили бы!), а может, просто оставил «за скобками» школьную жизнь пушкинских детдомовцев? Как знать!

Понадеемся на дальнейшие поиски…

Игорь ПРОКУРОНОВ

На снимках:

Протоиерей Александр Андреевич Ветелев.

Константин Георгиевич Паустовский.

«Струковка». Архивное фото.

Краеведение, Новые публикации

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

Не успели подписаться на "Маяк"?
Подписка продолжается!

Её стоимость для льготной категории граждан: 59 руб. 45 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан: 65 руб. 60 коп. в месяц (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.

Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).

Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.

Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино