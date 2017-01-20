Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

В самом начале 1924 г. в Пушкино приехал Александр Андреевич Ветелев. Это сейчас о нем пишут газеты и журналы, полнится информацией Интернет, а тогда… Да и позже не жаловали этого человека: как так – мы, советские люди, строим коммунизм, а тут какой-то священник…

ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

…Он родился в 1892 г. в Нижегородской губернии; его отец служил в одном из храмов дьяконом. В семье было девять детей. Александр закончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию, был направлен на словесно-философское отделение Казанской духовной академии и в 1917 г. стал кандидатом богословия. Потом, в годы Первой мировой войны, – служба матросом на Черноморском флоте в Севастополе, где он познакомился со своей будущей женой, генеральской дочерью Маргаритой Пчельниковой. И когда осенью 1920 г. семья невесты вынужденно покидала Россию, та в последний момент спрыгнула с катера назад, на пристань, – прямо на руки любимого…

Александр Ветелев служит преподавателем, подрабатывает грузчиком и… учится в Социально-юридическом институте. Потом семья возвращается в родительский дом, он вновь на преподавательской работе. После – жизнь в Подмосковье. И опять учеба, на этот раз на вечернем отделении факультета русского языка и литературы Московского педагогического института. А в 1945 г. Ветелев становится доцентом Московского богословского института (будущей Духовной академии). На следующий год патриархом Алексием I он рукоположен во диакона: началось священническое служение отца Александра. Потом магистерская, докторская диссертации, он становится профессором Московской духовной академии, среди его учеников – митрополит Ленинградский Антоний (Мельников), митрополит Волоколамский Питирим (Нечаев), игумен Марк (Лозинский), схиархимандрит Иоанн (Маслов), архимандрит Кирилл (Павлов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и др.

Протоиерей Александр Ветелев скончался в 1976 г. и похоронен на московском Ваганьковском кладбище.

Интересный факт: среди близких друзей семьи Ветелевых были внучки знаменитого кондитера, фабриканта А.И. Абрикосова (у него имелась дача в Клязьме) – Екатерина Сергеевна и Зинаида Сергеевна Васильевы. Кстати, в советские 1960-е гг. они были тайными монахинями в миру.

Но не только это связывало почтенное семейство с городом Пушкино…

НАСТАВНИК БЕСПРИЗОРНИКОВ

…По воспоминаниям дочери нашего героя Ольги Александровны Ветелевой, в трудные послереволюционные годы как-то «пришло письмо из подмосковного Пушкина от близкого друга Александра Андреевича по Казанской духовной академии Клеоника Федоровича Вакуловича. Он сообщал, что есть место заведующего школой с предоставлением комнаты в этой школе. Папа принял приглашение и в начале 1924 г. переехал с нами в Пушкино. Школа помещалась в большом двухэтажном доме. Это была дача бывших помещиков Струковых (на самом деле это была купеческая семья. – И.П.), в народе ее называли «Струковка». Через два года папу назначили на должность руководителя детских домов трудновоспитуемых детей в детском городке с предоставлением трехкомнатной квартиры. Одновременно он был председателем одной из секций народного образования при Пушкинском горсовете».

Ветелев работал в Пушкино вплоть до 1930 г. И когда, к большому сожалению коллег, он покидал наш город, они написали ему в прощальном адресе: «Никто из людей, хоть немного знающих Вас, не станет отрицать Вашей плодотворной, умелой, честной, глубоко продуманной, иногда полной светлого вдохновения, поистине самоотверженной деятельности» (Хасанова Е.К. «Любовь – мост, ведущий в вечность»//Московский журнал. Сентябрь, 1999)…

А теперь вернемся к «трудновоспитуемым», коими занимался Александр Андреевич Ветелев…

«ДЕТСКИЙ ГОРОДОК» В ПУШКИНО

Кровопролитная Гражданская война, кроме всего прочего, оставила в наследство миллионы маленьких бесприютных граждан уже советской России. По словам К.Г. Паустовского, тогда «Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками. <…> «Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами… В рваных, обвисших карманах «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» не было даже истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы»…

Поэтому в 1920-х гг. для юных беспризорников стали создавать специальные «заведения». Вот и у нас, в Пушкино, появился целый «Детский городок», и обитали в нем до полутора тысяч беспризорных голов. А школа для ребят «беспризорного городка», которой с того самого 1924 г. заведовал будущий священнослужитель А.А. Ветелев, как мы уже убедились, разместилась в нашей «Струковке».

И именно этот дом (нынешний адрес: 1-я Серебрянская ул., 3) связан с именем знаменитого русского писателя…

«ПРИСТАНИЩЕ ОКАЗАЛОСЬ ПУСТОЙ, КАК САРАЙ, И ЛЕДЯНОЙ ДАЧЕЙ»

Ровесник Ветелева и тоже участник Первой мировой войны Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) впервые приехал в Пушкино в 1923 г. Позже (называют разные даты) он снял угол во флигеле струковской дачи, который, видимо, сохранили за бывшей владелицей, дочерью Н.И. Струкова, Софьей Николаевной (см. «Якорь пушкинской истории»//«Маяк», 26.03.2014). Считается, что писатель жил там до 1930 г. Тогда был написан роман «Блистающие облака» (действие которого частично разворачивается в зимнем Пушкино); впечатления тех лет Паустовский отразил в повести «Романтики» и рассказе «Снег». К этому периоду своей жизни писатель возвратился в автобиографической «Книге скитаний».

А в декабре 1923 г. К.Г. Паустовский писал матери: «…Живу я сейчас в Пушкине, в 20 верстах от Москвы, в зимней даче. Вокруг лес, снега, тишина. Работать здесь – прекрасно». Или вот дневниковые записи: «Пушкино… Ели, темнота. Глухая жизнь. Бабель у нас, сироп. Герман в Перловке… Осень… Серебрянка». Или такая запись 1924 г.: «Асеевы. Гехт на чердаке… У Бабеля, в Сергиеве… Парк… Костер, дача Маяковского. Ночь. Спали на простыне. Моисеенко в Пушкине. Асеев… Шахматы». Еще про лето: «Синий день, жара, Пушкино… Ловля раков – дожди – холод – возвращение по черным ночам, сырые леса. Блистающие облака…».

И вот как описывал Паустовский свое жилище. «Капитан дальнего плавания Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей. В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши. <…> У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать, – хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз» («Книга скитаний: Ночные поезда»).

Но про собственно «Струковку», «беспризорную школу» и ее обитателях у писателя – ни слова! И знавал ли писатель школьного директора А.А. Ветелева – тоже вопрос…

Впрочем, вот одна таинственная запись Паустовского, датированная февралем 1929 г.: «Утро – легкий мороз, мягко… Давал телеграмму, – учительницу затравили, она покончила с собой, – 14 дней не ела и умерла от истощения…». Может, это отзвуки непростых отношений местных учителей и их «босяков»-учеников, невольным свидетелем которых мог стать писатель, живший буквально бок о бок с ними?..

* * *

В общем, загадки остаются. Возможно, не хотел писатель раскрывать «тайную» жизнь о. Александра Ветелева (за это при Советах по головке не погладили бы!), а может, просто оставил «за скобками» школьную жизнь пушкинских детдомовцев? Как знать!

Понадеемся на дальнейшие поиски…

Игорь ПРОКУРОНОВ

На снимках:

Протоиерей Александр Андреевич Ветелев.

Константин Георгиевич Паустовский.

«Струковка». Архивное фото.