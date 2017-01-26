Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского района на 2017 год

Продолжаем заложенную в 1988 году краеведом Н.Г. Лепешкиным и возобновленную в 2007 году традицию составления краеведческих календарей. Календарь содержит сведения о деятелях культуры и искусства, героях Российской Федерации и героях Советского Союза, ярких исторических личностях, так или иначе связанных с Пушкинским муниципальным районом, а также с историческими и культурными событиями, происходившими в районе. Предназначен для сотрудников библиотек и музеев, краеведов, преподавателей средних общеобразовательных школ и всех, кто интересуется историей родного края.

ЯНВАРЬ

6 января – 65 лет Владимиру Алексеевичу Парамонову (1952). Краевед, член Союза краеведов России, автор работ по краеведению.

18 января – 265 лет со дня рождения Александра Борисовича Куракина (1752–1818). Князь, вице-канцлер (1796), последний владелец с. Ельдигино из рода Куракиных (1768–1783).

27 января – 520 лет со дня первого письменного упоминания с. Митрополичье (1497). Ныне дер. Митрополье в границе г.п. Софрино.

28 января – 120 лет назад в России проведена первая всеобщая перепись населения (1897). В с. Пушкино насчитывалось 219 крестьянских хозяйств, в которых проживало более 1100 человек. В среднем семья состояла из 5-6 человек.

28 января – 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986). Писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В 1930-х гг. жил в Клязьме.

ФЕВРАЛЬ

4 февраля – 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина (1907–1945). Поэт, участник Великой Отечественной войны (1941–1945). Жил в Черкизове (1931–1945), где написал драму в стихах «Рембрандт» (1938) и большую часть лирических стихов и поэм.

11 февраля – 115 лет со дня рождения Любови Петровны Орловой (1902–1975). Киноактриса, народная артистка СССР (1950). Жила на даче в Мамонтовке (1939), в г. Пушкино и выступала в Летнем театре (1939, 18 июля).

11 февраля – 80 лет со дня рождения Рафаэля Ахметовича Устаева (1937–2016). Поэт, член Союза писателей России (с 1999 г.).

12 февраля – 125 лет со дня рождения Константина Александровича Федина (1892–1977). Писатель, общественный деятель, неоднократно приезжал в Клязьму.

15 февраля – 110 лет со дня рождения Рафаила Львовича Финкеля (1907–1985). Инженер, один из авторов-проектировщиков Байкало-Амурской магистрали.

20 февраля – 80 лет Евгению Васильевичу Гаврилину (1937). Доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ. Живет в г.п. Черкизово.

23 февраля – 70 лет Светлане Федоровне Корнеевой (1947). Кандидат исторических наук, автор работ по краеведению.

25 февраля – 50 лет со дня рождения Олега Яковлевича Бабака (1967–1991). Военнослужащий Софринской бригады войск Национальной гвардии РФ, Герой Советского Союза (1991). В г.п. Ашукино ему установлен памятник (2010).

МАРТ

4 марта – 105 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича Назарова (1912–1951). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), Герой Советского Союза (1944). После войны жил в Клязьме.

4 марта – 115 лет со дня рождения Константина Павловича Ротова (1902–1959). Художник-карикатурист. Снимал дачу в Клязьме.

7 марта – 65 лет Александру Матвеевичу Елизарову (1952). Биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР (1976), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1977), чемпион СССР (1973, 1975). Почетный гражданин Пушкинского района (2008).

9 марта – 85 лет со дня рождения Виктора Ефимовича Попкова (1932–1974). Художник, лауреат Государственной премии СССР (1975, посмертно). Жил в Челюскинском, затем в Тарасовке.

12 марта – 70 лет г. Красноармейску (1947). Входил в состав Пушкинского района (1947–1992).

14 марта – 110 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Забалуева (1907–1971). Участник войны в Испании (1936–1939) и Великой Отечественной войны (1941–1945), Герой Советского Союза (1945). Жил в г. Пушкино.

24 марта – 140 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877–1944). Участник Цусимского сражения (1905, май). Писатель-маринист. Жил на даче в Черкизове (1934–1944).

27 марта – 555 лет назад в духовной грамоте великого князя Василия Васильевича впервые упомянуто с. Олеша (1462). Ныне дер. Алёшино в границе с.п. Ельдигинское.

28 марта – 215 лет со дня рождения Ивана Федоровича Мамонтова (1802–1869). Один из зачинателей строительства Ярославской железной дороги. Мамонтовы дали название платформе на подъезде к г. Пушкино, ровно посередине пути от Москвы до Сергиева Посада.

31 марта – 90 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Ильюшина (1927–2009). Герой Советского Союза (1960), заслуженный летчик-испытатель СССР (1966). Приезжал на дачу в Клязьму.

31 марта – 195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900). Писатель, близкий знакомый К.С. Станиславского. Приезжал в усадьбу «Любимовка» на кратковременный отдых.

АПРЕЛЬ

5 апреля – 70 лет со дня организации 1-го Московского аэроклуба с аэродромом в Клязьме (1947). Выпускники аэроклуба В.Ф. Быковский, В.С. Ильюшин, В.Н. Волков, С.А. Микоян, М.Л. Попович впоследствии стали героями Советского Союза.

5 апреля – 70 лет Алексею Тихоновичу Пехтереву (1947). Мастер спорта СССР по биатлону (1974), чемпион России по биатлону (1978), серебряный призер Первенства России по биатлону (1979). Тренер КДЮСШ в г.п. Правдинский.

7 апреля – 80 лет со дня рождения Виктора Андреевича Долгирева (1937–2000). Педагог, краевед, создатель музея туризма и краеведения в школе № 5 г. Пушкино (1984), автор книги «Пушкинские вечности» (1999). Жил в г. Пушкино (1947–2000).

12 апреля – 55 лет Николаю Ивановичу Орловскому (1962). Организатор клуба самбо «Анты» имени В.С. Ощепкова (1990) в г. Пушкино, мастер спорта СССР (1979), чемпион ЦС ДСО «Динамо» по самбо (1982), чемпион ГУВД Москвы (1983).

24 апреля – 155 лет со дня рождения Николая Петровича Лихачева (1862–1936). Историк, искусствовед, академик (1925). В книге «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве» (1891) отметил, что в дер. Вантеево (ныне г. Ивантеевка) находилась бумажная мельница (1564).

МАЙ

1 мая – 65 лет назад на окраине Тарасовки разбился реактивный самолет Ил-28 (1952). Комиссию по разбору причин авиакатастрофы возглавлял командующий ВВС Московского военного округа В.И. Сталин, приезжавший в Тарасовку.

4 мая – 125 лет со дня рождения Веры Ивановны Камзолкиной (1892–1975). Краевед, популяризатор творчества художника Е.И. Камзолкина. Жила в г. Пушкино (1910–1975).

5 мая – 20 лет церкви преподобного Серафима Саровского в г. п. Софрино (1997).

6 мая – 125 лет со дня рождения Александры Герасимовны Метёлкиной (1892–1990). Ткачиха-стахановка на фабрике «Серп и Молот» (1936). Почётный гражданин Пушкинского района (1970). Жила в г. Пушкино.

10 мая – 85 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (1932–2010). Писательница, сценарист. Жила на даче в Мамонтовке.

10 мая – 105 лет со дня рождения Фёдора Гавриловича Нелидова (1912–1945). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), Герой Советского Союза (1945). Жил в Правдинском.

16 мая – 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). Историк, писатель. В книге «Исторические монографии и исследования» упоминает события 1862 г., которые имели место на территории нынешнего Пушкинского муниципального района.

21 мая – 140 лет со дня рождения Николая Альбертовича Куна (1877–1940). Автор книги «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях» (1914), более известной как «Легенды и мифы Древней Греции». Жил с семьей в Черкизове (с 1920-х).

24 мая – 240 лет со дня рождения Алексея Петровича Ермолова (1777–1861). Военачальник и государственный деятель, генерал от инфантерии (1818). Имел усадьбу в устье р. Черной (Пестово).

25 мая – 80 лет Николаю Александровичу Буробину (1937). Волейболист, игрок сборной СССР (1958–1966), олимпийский чемпион (1964), двукратный чемпион мира (1960, 1962), обладатель Кубка мира (1965), семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1960). Уроженец г. Пушкино.

31 мая – 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942). Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Жил и работал в Муранове (1920-е).

31 мая – 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). Писатель. Жил в Пушкино (1923–1924), лечился в санатории «Пушкино» (1958). Впечатления о г. Пушкино и окрестностях нашли отражение в его творчестве.

ИЮНЬ

3 июня – 85 лет со дня рождения Геннадия Степановича Степанянца (1932–2010). Краевед.

5 июня – 100 лет со дня создания в Талицах Софринской волости краеведческого кружка (1917).

7 июня – 145 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова (1872–1934). Оперный певец, народный артист Республики (1923). Неоднократно приезжал в Пушкино к Н.М. Шарикову. Выступал в Летнем театре и в имении Алексеевых «Любимовка».

18 июня – 80 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Астрахова (1937–2002). Уроженец г. Пушкино. Глава Мытищинского района (с 1996), почетный гражданин Мытищинского района (1997). В Мытищах его именем названо медицинское училище, учрежден именной спортивный приз для детей.

22 июня – 120 лет назад в имении Алексеевых «Любимовка» К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко решили создать общедоступный художественный театр (1897).

23 июня – 70 лет со дня рождения Григория Борисовича Китайгородского (1947–2013). Краевед, автор ряда книг по краеведению, почётный гражданин г. Пушкино (2011).

23 июня – 130 лет со дня рождения Бориса Конрадовича Домбровского (1887–1922). Первый начальник милиции Пушкинской волости. В г. Пушкино ему установлен памятник (1968), его именем названы 1-я (до 2000 г., ныне Боголюбская ул.), 2-я и 3-я Домбровские улицы.

24 июня – 205 лет со дня вторжения 600-тысячной армии Наполеона I на территорию России. Начало Отечественной войны 1812 г. В отражении наполеоновской агрессии принимали участие крестьяне-ополченцы из сел и деревень нынешнего Пушкинского района.

29 июня – 100 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Баранчеева (1917–2003). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), врач-хирург, полковник медицинской службы, поэт, член Союза литераторов РФ.

ИЮЛЬ

5 июля (до 14 августа) – 115 лет со дня приезда А.П. Чехова в усадьбу Алексеевых «Любимовка» (1902).

5 июля – 95 лет со дня рождения Виктора Николаевича Чуловича (1922–1994). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), заслуженный художник РСФСР (1979). Жил в Черкизове.

15 июля – 80 лет вводу в эксплуатацию канала Москва–Волга (1937). Часть Учинского водохранилища канала им. Москвы (с 1947) проходит по территории Пушкинского муниципального района.

19 июля – 55 лет со дня создания Краеведческого клуба трёх поколений, положившего начало Пушкинскому краеведческому музею (1962). Первым руководителем был избран учитель географии Пушкинской средней школы № 2 А.И. Кириллов.

21 июля – 80 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича Стрельцова (1937–1990). Футболист, олимпийский чемпион (1956), чемпион СССР (1967, 1968), заслуженный мастер спорта СССР (1957). Жил в пос. Правдинском.

21 июля – 135 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка (1882–1967). Поэт, прозаик, художник. Приезжал в Пушкино к Е.И. Камзолкину (1913), летние месяцы провел на этюдах в Михалёве (1913).

22 июля – 215 лет со дня рождения Николая Васильевича Путяты (1802–1877). Писатель, военный и государственный деятель. Находился под секретным надзором по подозрению в причастности к восстанию декабристов (1826–1831). Владел усадьбой «Мураново».

22 июля – 155 лет назад прошёл первый пробный поезд из Москвы в Сергиев Посад (1862).

23 июля – 140 лет со дня рождения Владимира Николаевича Цыбина (1877–1949). Преподаватель Московской государственной консерватории, профессор, заслуженный деятель искусств (1946). Жил в г. Пушкино. По его инициативе была открыта детская музыкальная школа (1939).

АВГУСТ

3 августа – 190 лет со дня рождения Сергея Семеновича Урусова (1827–1897). Участник обороны Севастополя (1854–1855), владел усадьбой в Спас-Торбееве (ныне Сергиево-Посадский район), где на свои средства построил Спасскую церковь (1866).

4 августа – 200 лет со дня рождения Максима Ефимовича Попова (1817–1896). Купец первой гильдии, один из основателей «Товарищества суконной мануфактуры в Пушкине» (1873).

10 августа – 320 лет со дня рождения Александра Борисовича Куракина (1697–1749). Князь, сенатор, владел селом Ельдигино (с 1727), при нем возведена Троицкая церковь (1735).

10 августа – 250 лет со дня первого документального упоминания о с. Мураново (1767). Об этом свидетельствует «Межевая книга и план сельцу Муранову и деревни Григоровой с пустошми».

12 августа – 115 лет церкви мученика Иоанна Воина в с. Мартемьяново (1902). Ныне дер. Мартьянково в границе г.п. Ашукино. Храм был разобран на строительный материал (1959), а в 2002 г. восстановлен.

13 августа – 65 лет назад Совет Министров СССР принял постановление об организации Высшей школы промысловой кооперации (1952). Ныне ФГОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» (РГУТиС) в г.п. Черкизово.

15 августа – 20 лет часовне во имя святителя Николая в г. Пушкино (1997).

15 августа – 90 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Куксо (1927–2015). Цирковой артист, драматург, режиссер, поэт, заслуженный деятель искусств РСФСР. Неоднократно бывал в Тарасовке.

17 августа – 40 лет назад обрушился пешеходный мост через железную дорогу в г. Пушкино (1977).

20 августа – 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932–2009). Писатель, приезжал в Клязьму, руководил семинаром на VI Всероссийском совещании молодых писателей в Софрине (1975, октябрь).

26 августа – 105 лет со дня закладки каменной часовни в Тарасовке (1912) по проекту С.М. Ерофеева (восстановлена в 2012 г.).

29 августа – 120 лет со дня рождения Ивана Михайловича Никифорова (1897–1971). Наивный художник, автор неизданных романов «НЭП» и «Фальшивомонетчики». Жил в г. Пушкино.

29 августа – 80 лет Борису Тихоновичу Чувину (1937). Кандидат биологических наук, автор учебного пособия «Человек в экстремальной ситуации» (2012), организатор пушкинского клуба парапланеристов. Живет в г. Пушкино.

31 августа – 155 лет со дня открытия железной дороги на участке Москва–Сергиев Посад (1862). Одна из четырех промежуточных станций была в Пушкино.

31 августа – 30 лет Роману Сергеевичу Аношкину (1987). Бронзовый призер Олимпийских игр (2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015), серебряный призер чемпионата Европы (2016), чемпион России (2013, 2015, 2016), серебряный (2013, 2014) и бронзовый (2013, 2014) призер чемпионатов России, заслуженный мастер спорта (2016). Живет в г. Пушкино.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября – 80 лет Александру Фёдоровичу Малявко (1937). Краевед, автор книг «Клязьма, любовь моя» (2002) и «Клязьма во времени и лицах» (2010). Живет в Клязьме.

5 сентября – 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Сафонова (1917–1993). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), Герой Советского Союза (1944). После войны жил в г. Пушкино.

7 сентября – 205 лет со дня Бородинской битвы (1812). В сражении участвовали ополченцы из сельских общин Черкизово, Софрино, Курово, Акулово, Кудрино, Грибово и др.

11 сентября – 80 лет Иосифу Давыдовичу Кобзону (1937). Эстрадный певец, неоднократно приезжал в г. Пушкино к родственникам, выступал в кинотеатре «Победа» (1995).

11 сентября – 130 лет со дня рождения Павла Александровича Радимова (1887–1967). Поэт, художник, председатель Ассоциации художников революционной России (АХРР) (1922 и 1927–1932).

18 сентября – 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Рукавишникова (1932–2002). Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1971, 1974). Жил в Клязьме.

21 сентября – 115 лет со дня закладки церкви Гребневской иконы Божией Матери в Клязьме (1902).

25 сентября – 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869). Писатель, современник А.С. Пушкина, участник Отечественной войны 1812 года. Улица в Клязьме названа его именем.

ОКТЯБРЬ

9 октября – 70 лет Татьяне Дмитриевне Пономаревой (1947). Лауреат премии журнала «Костер» (1985), автор ряда книг для детей. Живет в Клязьме.

12 октября – 390 лет со дня рождения Кира Адриана (1627–1700). Патриарх Московский и всея Руси (с 1690), посетил с. Пушкино (1690) и на патриаршем подворье велел возвести каменный Свято-Никольский храм (1692–1694).

13 октября – 170 лет со дня рождения Александра Павловича Ленского (Вервициотти) (1847–1908). Выдающийся актер Малого театра, преподаватель, режиссер, приезжал в Пушкино к Е.И. Камзолкину (1908, 25 марта).

15 октября – 120 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа (Файнзильберга) (1897–1937). Писатель. Снимал дачу в Клязьме (1930-е).

16 октября – 10 лет со дня открытия Дворца спорта «Пушкино» (2007).

17 октября – 100 лет со дня рождения Михаила Архиповича Михалькова (1917–1984). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), Герой Советского Союза (1945). После войны жил в г. Пушкино.

27 октября – 330 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Голицына (1687–1775). Князь, владел с. Братовщина (с 1740).

27 октября – 120 лет со дня рождения Климента Николаевича Редько (1897–1956). Художник, график, представитель живописного авангарда 1920–1930-х годов. Жил на даче в Мамонтовке (1924).

27 октября – 165 лет со дня рождения Николая Александровича Алексеева (1852–1893). Предприниматель, благотворитель, общественный деятель, политик, один из основателей «Товарищества суконной мануфактуры в Пушкине» (1873).

НОЯБРЬ

1 ноября – 100 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева (1917–1985). Народный поэт Кабардино-Балкарии. Жил в Мамонтовке (декабрь 1944 – апрель 1945).

1 ноября – 120 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яблокова (1897–1973). Академик ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии (1951), основатель Ивантеевского дендропарка (1936).

3 ноября – 135 лет со дня рождения Якуба Коласа (К.М. Мицкевича) (1882–1956). Поэт, классик белорусской литературы. Жил и работал в Клязьме (1943–1945).

13 ноября – 105 лет со дня рождения Константина Гавриловича Кошкина (1912–1982). Уроженец с. Пушкино. Скульптор-монументалист, автор первого бюста и первого памятника Ю.А. Гагарину, бюста космонавта А.С. Иванченкова в Ивантеевке.

18 ноября – 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927–2015). Кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор, народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). Жил на даче в Пушкино с семьей.

21 ноября – 95 лет со дня рождения Альфреда Мартиновича Мирека (1922–2009). Доктор искусствоведения (1983), заслуженный деятель искусств РФ (1995). В Москве создан музей его имени (2001). Жил в Софрине (1947–1970).

ДЕКАБРЬ

1 декабря – 95 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва (1922–1979). Заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер СССР (1967), чемпион мира по хоккею (1954, 1956), чемпион Олимпийских игр (1956) по хоккею. Уроженец г. Пушкино.

3 декабря – 110 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983). Детский поэт, автор популярной песни «Новогодняя хороводная» («Маленькой ёлочке холодно зимой»). Лечилась в санатории «Пушкино» (1979, январь).

14 декабря – 155 лет со дня рождения Семёна Яковлевича Надсона (1862–1887). Поэт. Его именем названа улица в г. Пушкино.

15 декабря – 145 лет со дня рождения Владимира Николаевича Розанова (1872–1934). Хирург, приезжал в г. Пушкино к родителям, консультировал больных, передавал опыт врачам. Его имя присвоено районной больнице (1937).

16 декабря – 95 лет со дня рождения Виктора Анатольевича Чиликина (1922–2004). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945). Фотожурналист. Жил в г. Пушкино.

22 декабря – 80 лет Эдуарду Николаевичу Успенскому (1937). Писатель, поэт, автор детских книг. Жил в Клязьме.

25 декабря – 80 лет Олегу Георгиевичу Григорьеву (1937). Боксёр, олимпийский чемпион (1960), участник Олимпийских игр (1964), трёхкратный чемпион Европы (1957, 1963, 1965), шестикратный чемпион СССР (1958, 1962–1965, 1967), заслуженный мастер спорта СССР (1960). Уроженец дер. Матюшино Пушкинского района.

26 декабря – 115 лет со дня рождения Артемия Владимировича Арциховского (1902–1978). Специалист по славяно-русской археологии, автор книги «Курганы вятичей» (1930), в которой привел результаты раскопок около с. Пушкино (1925).

27 декабря – 185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1898). Основатель картинной галереи в Москве. Снимал дачу вблизи Любимовки в имении Сапожниковых.

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

10 лет Музыкальному театру в г. Пушкино (2007, ноябрь).

40 лет водно-спортивной базе «Серебрянка» (1977). Традиционное место проведения международных, всероссийских, областных и районных соревнований.

55 лет Пушкинской средней школе № 7 в мкр. Кудринка (1962).

70 лет Центру детского творчества (1947).

80 лет со дня рождения Владимира Петровича Минаева (1937–2015). Заслуженный тренер РСФСР (1973), мастер спорта СССР, тренер чемпиона Олимпийских игр В.А. Диденко (1972). Работал учителем физкультуры в Звягинской школе.

90 лет Центральной библиотеке (1927). В настоящее время располагается по адресу: ул. Тургенева, д. 24.

90 лет пребыванию М.А. Шолохова в Клязьме (ул. Лермонтовская, 15) на даче Д.А. Капкова (1927–1928).

95 лет перенесению Сретенской церкви со ст. Пушкино в Новую Деревню (1922). Памятник деревянного зодчества (1875). Охраняется государством.

105 лет Московскому проспекту в г. Пушкино (1912). Просека от станции до с. Пушкино называлась Пушкинское шоссе (1912), Московская улица (1947), Московский проспект (1967).

105 лет загородному дому финансиста Фёдора Фёдоровича Берга (1912). Ныне в нем располагается ГУЗ МО «Пушкинский противотуберкулезный диспансер».

115 лет Обществу благоустройства местности Пушкино – Лесной городок (1902).

125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Попова (1892–1947). Создатель первого в Московской губернии сельского краеведческого кружка в Талицах (1917).

140 лет Алексеевскому драматическому кружку (1877). Создан в Любимовке и просуществовал 10 лет.

140 лет объекту культурного наследия «Дача Струковых» (1877). В этом доме жил и работал писатель К.Г. Паустовский (1928–1930).

155 лет назад началось активное строительство дач на местности, прилегающей к ст. Пушкино (1862). Дачный Лесной городок получил статус поселка (1918) с названием Пушкино, а затем и города (1925).

185 лет со дня рождения Александра Николаевича Мамонтова (1832—1900). Предприниматель, компаньон промышленного и торгового товарищества «Братья А. и Н. Мамонтовы». Жил в Мамонтовке.

185 лет со дня рождения Алексея Васильевича Фомичёва (1832–1908). Купец первой гильдии, в Лесных Полянах при его усадьбе работали шелкоткацкая фабрика и красильня.

185 лет со дня рождения Александра Андреевича Рассказова (1832–1902). Драматический актер Малого театра, первый антрепренер Летнего театра в Пушкино (1896).

215 лет храму Вознесения Господня в Рахманове (1802). Упоминается в стихотворении Н.К. Старшинова «Рассвет» (1971).

280 лет со дня рождения Степана Николаева (Абрикосова) (1737–1812). Крепостной статской советницы А.П. Левашовой, основатель рода кондитеров Абрикосовых. Потомки имеют дачу в Клязьме.

335 лет стрелецкому бунту (1682). События имели отношение к с. Пушкино, в районе которого был задержан руководитель бунта И.А. Хованский (1682, 17 сентября).

445 лет назад в духовной грамоте Ивана IV Васильевича Грозного впервые упомянуто с. Сафарино (1572). Ныне с. Софрино в границе г.п. Софрино.

535 лет назад в духовной грамоте удельного верейского князя Михаила Андреевича упоминается Иван Сафарин (1482). По его фамилии с. Супонёво переименовано в Сафарынское, ныне г.п. Софрино.

570 лет назад впервые упомянуто с. Путилово (1447). Ныне находится в границе с.п. Царевское.

Практика работы над календарем в предыдущие годы показала, что некоторые важные памятные даты порой остаются в нем неучтенными. Иногда встречаются досадные ошибки из-за разночтений в приведенных печатных источниках. Всем заинтересованным лицам авторы предлагают направлять в Центральную библиотеку предложения по включению в календарь уточненных или новых сведений на 2017-й и последующие годы.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24, Центральная библиотека.

Контактный телефон: 539-60-72; е-mail: pushbiblioteka@yandex.ru; сайт: www.bibliopushkino.ru

Календарь подготовили Василий ПАНЧЕНКОВ, Наталья ТРИФОНОВА

Фото с форума сайта pushkino.org

На снимке:

Памятник Борису Конрадовичу Домбровскому, первому начальнику милиции Пушкинской волости. Установлен в 1968 г. в городе Пушкино.