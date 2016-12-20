Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Ёлки-бум надвигается

20.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

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Ранняя зима создала новогодний настрой – наконец-то настоящая белоснежная русская зимушка! И символ её, пушистая ёлка, так и просится на главное место в наших домах. Но даже в этом мы хотим следовать моде и быть в тренде. Веяние последних лет – живая ёлка-саженец в горшочке. Зимой нарядил – весной посадил. О плюсах и минусах такой идеи мы беседуем с научным сотрудником ВНИИЛМ, кандидатом сельскохозяйственных наук Леонидом КОЖЕНКОВЫМ.

– Леонид Леонидович, в последнее время появилась мода на покупку саженцев хвойных пород в качестве новогодней елки. Не будет ли домашнее содержание для этих растений «модным приговором», причём смертельным?

– Хвойники дома не живут. Лиственные – пожалуйста: березы, липы, клёны. А вот хвойники – нет, такая особенность породы. Однако они могут находиться в жилом помещении в горшке недолгое время, примерно 10-14 дней, а потом их просто надо вынести на балкон. Ни в коем случае не поливайте растение ни дома, ни тем более на балконе. В зимний период корневая система спит.

Ещё одна важная деталь, которую надо учесть при покупке живой елочки, – она должна быть посажена с соблюдением всех необходимых технологических рекомендаций, а не просто воткнута в горшок. Как её посадили – вы знать не можете, поэтому приобретайте растения только в специализированных питомниках, а не на стихийных рынках или с рук на улице. Третий серьезный минус – цена растущей елки будет значительно отличаться от срубленной, в разы. И это понятно. Живую можно будет весной посадить на дачном участке, на детской площадке или под окном во дворе. А вот для срубленной лесной красавицы Новый год, пусть и красивое, но всё-таки окончание жизненного цикла.

– Есть ли плюсы в покупке саженцев?

– Безусловно. Начать Год экологии в общении с живой природой – это здорово и очень символично! Кроме того, хвойное деревце, даже маленькое, попав в тепло, начинает выделять так называемые фитонциды – биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие бактерий. Другими словами, хвойные породы обеззараживают атмосферу вокруг себя, очищают воздух в жилом помещении. При этом вероятность того, что деревце выживет, равна примерно 70 процентам. Оно будет радовать еще многие и многие поколения. Если не затопчут.

– На выбор, кроме наших, предлагаются ёлочки в кадках из Бельгии и Дании. Какие лучше брать?

– Однозначно – только нашу! Дело не только в том, чтобы поддержать, как говорится, отечественного производителя. Вы мне скажете: там же профессионалы, Европа всё-таки! Да, конечно, они профессионалы. По выращиванию, но не по сохранению в живой природе. Мы же сейчас о чём говорим? Что весной деревце будет высажено в грунт, чтобы расти дальше. А сравните климат наш и той же Дании или Бельгии, где многоснежная, очень мягкая зима благодаря огибающему Европу Гольфстриму. Высаженная весной в России европейская ёлочка следующей зимой, как правило, погибает. У нас морозы могут быть до минут 20, причём без снежного покрова. Так что только нашу – российскую, родную пушистую ёлочку!

Елена ПРОВАНСКАЯ

Фото из архива ВНИИЛМ

В ТЕМУ

На Советской площади в Пушкино открылся елочный базар. Точнее, сосновый. Пушистых красавиц привезли из питомника г. Пензы. Хотя они и срублены «под самый корешок», если упаковать деревце в сетчатую «одежку», что тут же и предлагается, да выставить на балкон, простоят до Нового года, а потом – и до Крещения.

Галина РАТАВНИНА

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