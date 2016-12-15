Итоги конкурса подведены

Шестого декабря 2016 года на базе Социально-оздоровительного центра ГУ МВД России по Московской области «Лесная поляна» (Истринский район) были подведены итоги творческого конкурса ГУ МВД России по Московской области на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации.

Победителей поздравляли начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области, полковник внутренней службы Татьяна Петрова и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Леонид Романов.

В этом конкурсе принимали участие представители СМИ со всей Московской области — журналисты, сотрудники газет, теле- и радиокомпаний. Конкурс проходил в два этапа. Первый, отборочный, этап осуществляли сотрудники, ответственные за взаимодействие со СМИ и общественностью в управлениях, отделах МВД РФ в муниципальных образованиях Московской области, УМВД РФ на комплексе «Байконур», структурных подразделениях ГУ МВД, в том числе и МУ МВД России «Пушкинское». Лучшие работы направлялись уже на конкурс в Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области (УИОС ГУ МВД). Второй, заключительный, этап проводился в ГУ МВД, где определялись его победители.

Всего было представлено порядка 838 работ: газетных статей, сюжетов на телевидении, передач по местному радио, а за критерий отбора столь разных и многоплановых материалов бралось профессиональное мастерство их авторов. Жюри оценивало работы в нескольких номинациях: «Честь. Долг. Мужество.», «Территория «02», «Преступление и наказание», «Всегда в строю — всегда рядом», «Сердце отдаю детям», «Без формата», «Леди в погонах», «Профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений» и «Общественная безопасность — забота общая».

В номинации «Сердце отдаю детям» 2 место было присуждено директору-главному редактору «Информационного агентства Пушкинского района Московской области», члену Общественного совета при МУ МВД России «Пушкинское» Галине Борисовой за статью «Универсальны и неравнодушны», вышедшей в свет в газете «Маяк» 31.05.2016 года. Речь в ней шла о сотрудниках одного из самых важных подразделений в системе МВД РФ — инспекторах по делам несовершеннолетних.

Директор-главный редактор «Информационного агентства Пушкинского района Московской области» Галина Борисова много лет работает в журналистике и в Конкурсе на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел Московской области в средствах массовой информации, который проводился ГУ МВД России по Московской области, принимает участие не в первый раз, традиционно занимая призовые места.

За активное участие в информационном обеспечении и пропаганде деятельности органов внутренних дел Московской области Галина Борисова награждена дипломом начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова и ценным подарком.

Поздравляем Галину Анатольевну с этой высокой оценкой, желаем дальнейших творческих успехов и новых побед!

Ольга Солуянова,

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское»