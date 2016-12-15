Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Итоги конкурса подведены

15.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox

nagrazhdenie

Шестого декабря 2016 года на базе Социально-оздоровительного центра ГУ МВД России по Московской области «Лесная поляна» (Истринский район) были подведены итоги творческого конкурса ГУ МВД России по Московской области на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации.

Победителей поздравляли начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области, полковник внутренней службы Татьяна Петрова и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Леонид Романов.

В этом конкурсе принимали участие представители СМИ со всей Московской области — журналисты, сотрудники газет, теле- и радиокомпаний. Конкурс проходил в два этапа. Первый, отборочный, этап осуществляли сотрудники, ответственные за взаимодействие со СМИ и общественностью в управлениях, отделах МВД РФ в муниципальных образованиях Московской области, УМВД РФ на комплексе «Байконур», структурных подразделениях ГУ МВД, в том числе и МУ МВД России «Пушкинское». Лучшие работы направлялись уже на конкурс в Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области (УИОС ГУ МВД). Второй, заключительный, этап проводился в ГУ МВД, где определялись его победители.

Всего было представлено порядка 838 работ: газетных статей, сюжетов на телевидении, передач по местному радио, а за критерий отбора столь разных и многоплановых материалов бралось профессиональное мастерство их авторов. Жюри оценивало работы в нескольких номинациях: «Честь. Долг. Мужество.», «Территория «02», «Преступление и наказание», «Всегда в строю — всегда рядом», «Сердце отдаю детям», «Без формата», «Леди в погонах», «Профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений» и «Общественная безопасность — забота общая».

В номинации «Сердце отдаю детям» 2 место было присуждено директору-главному редактору «Информационного агентства Пушкинского района Московской области», члену Общественного совета при МУ МВД России «Пушкинское» Галине Борисовой за статью «Универсальны и неравнодушны», вышедшей в свет в газете «Маяк» 31.05.2016 года. Речь в ней шла о сотрудниках одного  из самых важных подразделений в системе МВД РФ  —  инспекторах по делам несовершеннолетних.

Директор-главный редактор «Информационного агентства Пушкинского района Московской области» Галина Борисова много лет работает в журналистике и в Конкурсе на лучшее освещение деятельности органов внутренних дел Московской области в средствах массовой информации, который проводился ГУ МВД России по Московской области, принимает участие не в первый раз, традиционно занимая призовые места.

За активное участие в информационном обеспечении и пропаганде деятельности органов внутренних дел Московской области Галина Борисова награждена дипломом начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова и ценным подарком.

Поздравляем Галину Анатольевну с этой высокой оценкой, желаем дальнейших творческих успехов и новых побед!

 

Ольга Солуянова,

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское»

Новые публикации, Правопорядок, Фото-слайдер

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

Во всех почтовых отделениях проводится ПОДПИСКА на нашу газету на 2017 год Стоимость её составляет: на 1 месяц – 65 руб. 60 коп., на 6 месяцев – 393 руб. 60 коп., на год – 817 руб. 44 коп. Льготной категории граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы по общему заболеванию) на 1 месяц – 53 руб. 48 коп., на полгода – 320 руб. 88 коп., на год – 665 руб. 95 коп. Подписной индекс на 6 месяцев – 24394; подписной индекс на 12 месяцев – 00616. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции): на 6 месяцев – 150 руб., на 1 месяц – 25 руб. Электронная подписка (электронная версия газеты в формате PDF): полугодие – 250 руб., годовая – 500 руб. Дорогие наши читатели, мы очень ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19. Для оперативного решения возникающих вопросов по доставке газеты «Маяк» вы можете обращаться на горячую линию Пушкинского почтамта (496) 532-24-53, а также по электронной почте: kss.pushkino@ufps-mo.ru
Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино