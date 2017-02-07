Больше всего комментариев в фейсбучной группе газеты «Маяк» получил палец водителя автобуса. На остановке не открылась на выход передняя дверь автобуса: то ли она не работала, то ли использовалась для контроля оплаты проезда входящих пассажиров или еще по какой-то причине. Но некая пенсионерка начала по этому поводу громко возмущаться. И тогда водитель показал ей средний палец – достаточно распространенный жест, означающий «отстань от меня, пожалуйста». Длился этот жест секунды полторы-две. Но поблизости сидела в засаде корреспондент нашей газеты и успела – бинго! – пальчик запечатлеть. Ну, а дальше, как водится, снимок оказался в соцсетях и посыпались комментарии.

«Он показал, что может открыть одним пальцем», – предположил Сергей Стасюк.

«Пальцы у молодого человека музыкальные, – отметила Елена Яковлева. – Ему надо бы на «пианинах» играть, а он зачем-то пошел в простые «водилы». Видно, отсюда и проблемы у всей автоколонны».

https://www.facebook.com/gorodpushkino/posts/2252548124883950

На протоптанной в снегу дорожке через реку Серебрянку найдены ключи, прикрепленные к картонке с надписью «сервер». Лежат они на приметном комке снега. Сисадмины, обратите внимание!

«Комок так красочно оформлен, – отметил Михаил Винокуров. – Мне кажется, ключи в безопасности».

«Ха-ха-ха, какому-то сисадмину прилетят люля за потерю», – соболезнует Михаил Селезнев.

«А ведь это для кого-то настоящий комочек надежды, – делится оптимистической фантазией Андрей Тусевин. – Вдруг тот, кто потерял эти ключи, увидит это замечательное фото, воспрянет духом, пробежит по этой тропе, найдёт их и от радости оставит там самый вдохновенный автограф в своей жизни!»

https://vk.com/pushkino?w=wall-37535878_64233

В группе «Военный городок «Софрино-1» жители продолжают делиться впечатлениями об «апокалипсисе» – так они именуют череду накрывших городок коммунальных катастроф. Начинают чинить одну трубу – пробивают другую, берутся за другую – рвут электрокабель, ну, и так далее. Длится это уже около недели. Жители городка терпят, крепчают, привыкают. Постепенно приходит понимание, что даже «апокалипсис» россиянам нипочём.

И вот свежая новость от 6 февраля: «В 12 часов ночи произошел порыв на трассе ХВС в районе 41-го дома. Снизилось давление, в части городка (выше 2-го этажа) отсутствует холодное водоснабжение. ЕДДС района уведомлена, аварийные бригады «Пушкинского водоканала» в ближайшее время приступят к устранению утечки».

«Вот и потоп, – констатирует Оливер Твист. – Воды уже с часа ночи не было. В 7:15 у светофора на выезде стояли два автомобиля с открытыми капотами. Видимо, последствия преодоления огромной лужи у КПП».

«Утро начинается, начинается… – просыпается Евгения Кочеткова. – В пору делать свое домашнее отопление и станцию с автономной водой. Ах да, и все равно не спасемся, газ и свет тоже подводят. К следующей зиме надо запастись дровишками и буржуйкой, пожалуй».

«У нас в доме 39, кв. 6 отопления тоже нет, – сообщает Ольга Мельник. – Горячие батареи были всего пару недель за всю зиму. Два обогревателя включены круглые сутки. Кстати, стояки и радиаторы у всех поменяны, но это нас не спасло».

«Там копали ливневку, – напоминает Людмила Махова. – Хочется задать вопрос: до каких пор будут копать бесконтрольно? Судя по внешнему виду, те еще «специалисты» – копают где хотят. Только вопрос кому адресовать? Кто заключал договор? Почему не шурфят, если нет топографической съемки наружных сетей? Какая экспертиза пропустила смету без топографической съемки? Нет никакой гарантии, что еще не рванет что-то в свете последних событий с газовой трубой».

«Это как зубы: пока их не трогаешь, они не болят, – ассоциативно мыслит Максим Петров, – а сходишь к стоматологу, и начинается. Так и здесь: не трогали старые коммуникации, они держались, а сейчас везде лезут, и пошли проблемы».

«Есть большое желание организовать в городке букмекерскую контору, – делится идеей Наталья Никитина. – Буду принимать ставки на коллапсы, что выключится, пропадет в следующий раз».

«А почему в 102 нет горячей воды? – спрашивает Елена Лукьяненко-Андрущенко. – Холод собачий. Пальцы на ногах отмерзли».

На девятом десятке реплик появился развернутый комментарий от редактора портала «Пушкино Сегодня» Александра Ноздровского:

«Сегодня произошла очередная авария в многострадальном Софрино-1. В этот раз прорвало трубу холодного водоснабжения. Произошло это, по предварительной информации, в 12 часов ночи, в ЕДДС почему-то сообщили только в 7 утра. Холодную воду на городок перекрыли только в 8:40, до этого существовала угроза аварийной остановки котельной, это при –18°С на улице… Сейчас, на 12:00, на месте аварийная бригада из «Пушкинского водоканала». Место аварии до сих пор точно не определено, ведут раскопки. Холодной воды во всем городке нет, котельная работает, в домах есть горячая вода. Да, еще у нас остался газ, хотя были скачки его давления, что тоже негативно влияло на автоматику нового котла на котельной».

Тем временем жители делают ставки, какие еще коммуникации будут уничтожены в ходе поисков прорыва трубы ХВС.

https://vk.com/sofrino_1?w=wall-35330704_184807

Соцсети обозревал Андрей ВОРОНИН