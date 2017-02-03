И без тепла, и без воды…

В Софрино-1 31 января оказался поврежден 6-киловольтовый кабель, который питает ВЗУ. В результате 30 с лишним домов остались без воды и отопления. К счастью, аварию удалось довольно быстро ликвидировать.

Об этой ситуации нашей газете сообщил депутат Совета депутатов г.п. Софрино Александр Ноздровский. Он же проинформировал о том, что на помощь софринцам поспешили специалисты «Мособлэнерго», которые и устранили аварию. Чтобы восстановить временную подачу электроэнергии, они привезли мощные электрогенераторы. Специалисты «Оборонэнерго» тоже выехали на место ЧП, поскольку именно они хорошо знают электросети городка, который много лет обслуживали. «Помощь была оказана оперативно», – считает депутат А. Ноздровский.

ПРОБЛЕМЫ КОПИЛИСЬ ГОДАМИ

О том, что в бывшем военном городке существуют проблемы, сегодня, пожалуй, знают все. «Маяк» тоже не раз о них писал. Многие годы жители и местные власти добивались, чтобы городок был передан в муниципалитет. Наконец, добились, и проблемы пусть медленно, но верно стали решаться. Так, в прошлом году здесь по губернаторской программе была модернизирована котельная, начали менять коммуникации, в перспективе уберут под землю теплотрассу, заменят и внутридомовые сети.

За всеми проводимыми мероприятиями Администрация г.п. Софрино следит очень внимательно. Каждый четверг проводится «строительный час», посвященный работам на территории поселения, большинство из которых касаются именно Софрино-1. Жителей о результатах этих совещаний информируют через городской портал «Софрино 24».

На заседании 19 января как раз обсуждалась ситуация с котельной в городке. «По докладу «Пушкинской теплосети» сейчас работают два котла – новый, № 4, на 75 % мощности, чего вполне достаточно, и старый, № 2, на минимальной нагрузке. Новый котел способен работать автономно, это уже проверили. Более того, при пробном отключении котла № 2 мощность котла № 4 возрастала автоматически, без вмешательства операторов. Это позволяет делать современная автоматика. Но здесь есть существенный момент – работать с современной автоматикой персонал котельной не обучен, когда и как это будет происходить – непонятно. Задать вопрос было некому: руководство «Пушкинской теплосети» игнорирует «строительные часы», направляя на них начальника участка, в чью компетенцию вопрос обучения не входит. Руководитель Администрации г.п. Софрино Михаил Перцев поставил задачу направить письмо на имя главы Пушкинского района по ситуации для принятия решения, а руководство «Теплосети», помимо писем, приглашать на совещание еще и персональным звонком», – написал на портале «Софрино 24» депутат Александр Ноздровский.

«ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ»…

«На совещании услышал, что, оказывается, в администрации есть так называемая геоподоснова коммуникаций в городке – где и какие из них проходят, – продолжает Александр Иванович. – Но, как выясняется в ходе работ, она сильно отличается от реального положения дел. Именно поэтому на прошлой неделе (11 января. – Ред.) произошел порыв кабеля возле дома № 39. Учитывая, что на этом доме размещено оборудование, снабжающее Интернетом весь городок, заметили это практически все. Руководителя администрации в этой ситуации возмутил не сам факт порыва кабеля, хотя это тоже безобразие: у серьезной компании, занимающейся масштабными земляными работами, нет собственного оборудования для обнаружения скрытых коммуникаций; приходится приглашать энергетиков, которые не всегда имеют для этого время и возможность. Михаил Перцев обратил внимание на крайне неоперативное устранение аварии, с 10 утра до 23:30. Должен быть четкий алгоритм действий в таких случаях, как решать проблему. Ситуация усугубляется тем, что в конце прошлого года все электросети в городке были переданы муниципалитетом в собственность Московской области, и сейчас определяют, какая организация будет их обслуживать. Есть оперативная информация, что это будет «Мособлэнерго». Думаю, это хорошая новость: эта структура куда более понятна и оперативна, чем «Оборонэнерго».

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

«Уже наладили, – сообщил нам ближе к вечеру Александр Ноздровский. – Позвонил сейчас руководителю Администрации г.п. Софрино М.Ф. Перцеву, чтобы получить комментарий по ситуации из первых уст. Михаил Федорович в эту минуту, 20:00, находится на котельной, лично, как раньше говорили в передовицах, руководит устранением аварии, так сказать, по колено в грязи и воде. Ну а если без эмоций, действительно, ВЗУ подключили к дизель-генератору. Холодная вода пошла на котельную и в городок. Но кабель, по которому запитали ВЗУ, стал греться. Поэтому его отключили, подача холодной воды временно прекратилась, сейчас переключают генератор более мощным кабелем. М. Перцев попросил довести информацию до жителей, что в ближайшие часы холодная, горячая вода и отопление будут восстановлены. Это самый осторожный прогноз, на самом деле, надеюсь, что холодная вода будет в течение получаса».

Кстати, это очень хорошо, что администрация Софрино пытается всеми доступными средствами, в том числе через соцсети, информировать население о происходящем. У нас ведь быстро любое происшествие обрастает такими «подробностями» и слухами, что потом переубедить кого-то в чем-то бывает крайне нелегко. В общем, получая информацию из первых рук, жители городка, конечно, в соцсетях делились друг с другом: у кого есть вода, у кого ее нет, кому отопление уже дали, а кто еще ждет. И делали это, к слову сказать, корректно.

ГЛАС НАРОДА

Наиболее активные обсуждения ситуации развернулись в соцсети «ВКонтакте», в группе «Военный городок Софрино-1».

Ясамыч Ясамский:

«Уважаемые, кто общается с подрядчиками, запретите им копать экскаватором ближе 10 метров от кабельных линий. Кабельные линии в городке АЛЮМИНИЕВЫЕ, более 30 лет в эксплуатации. Порушат кабели ЦРП, солярки на всех не хватит».

Евгений Большов:

«А на важных объектах, таких как водозабор, котельная и др., обеспечивающих жизнедеятельность, не должно быть резервирование? Тем более по высокой стороне? Как минимум двойное должно быть по разным кабелегонам. Или я не прав? Или у нас резерв давно медным тазом накрылся?»

Николай Курочкин:

«Надеюсь, хотя бы горячий чай и бутерброды организованы для работников? Кроме того, не только в городке, но и ведь практически у всех, если на работе ЧП или что-то серьёзное произошло, то «пашут» все и сколько нужно. Просто жителей городка уже достала жизнь в постоянных аварийных условиях!!! И перспектив улучшения этих условий ведь не видно в ближайшее время, всё когда-то в отдалённом будущем. А люди живут сейчас. И до «светлого будущего» могут уже и не дожить».

Александр Ноздровский:

«Информация от руководителя администрации М. Перцева, который по-прежнему на месте аварии. ВЗУ запитали по стационарной схеме, не от дизель-генератора. Холодная вода в городок и на котельную подана. Ведется работа по подаче отопления. Включил кран – холодная вода есть, как обычно бывает после отключения, ржавая».

Сергей Милованов:

«Последние новости: на данный момент дизель-генератор работает (на некоторое время потребовалось его переподключение из-за высокой нагрузки на провода). Холодная вода появится в течение 30 минут. Котельную запустят в течение 2 часов, и батареи начнут нагреваться. Поиски места аварии на сегодня прекращены. Продолжены они будут утром. Как ни странно, авария не связана с раскопками. Оповещены все службы и инстанции. Министр ЖКХ Московской области держит ситуацию на личном контроле… Поверьте, в прежние времена подобная авария была бы оставлена до утра следующего дня. Думаю, что многие из вас помнят события семилетней, по-моему, давности, когда из-за обрыва подобного кабеля весь городок сутки был без электричества. Тем не менее огромное спасибо хочу сказать не только М.Ф. Перцеву, но и нашему дорогому Александру Леонидовичу Воробьеву, который весь день был на месте ЧП, оперативно освещая все это в соцсети «ВКонтакте».

В общем, работы по прокладке сетей в Софрино-1 продолжаются. Жители уговаривают друг друга в соцсетях потерпеть, потом лучше будет. А мы надеемся, что больше в бывшем военном городке не случится ни одной серьезной аварии.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Александр НОЗДРОВСКИЙ, редактор городского портала «Пушкино сегодня», житель Софрино-1, снабжал нас накануне информацией о том, как устраняют аварию в Софрино-1 в режиме онлайн, сообщил, что строители оказались не виноваты, причиной аварии стала ветхость кабеля электроснабжения, вышедшего из строя.

К сожалению, при запуске котельной после устранения аварии второй, новый, котел так и не заработал. На нем установлена современная сложная автоматика, а подрядчик не завершил наладочные работы и не обучил персонал с ней работать. «Теплосеть» вызвала наладчика, а пока городок обогревает один старый котел.

«Мороза нет, тепла хватает. У меня в квартире батареи горячие, хотя он довольно далеко от котельной. У тех, кто жалуется на недостаток тепла, скорее всего, проблема в ВИСах (инженерных сетях дома), которые тоже давно требуют замены, – пояснил Александр. – Мы все живем надеждой, что в следующем году восстановительные работы в городке будут завершены, в том числе и капремонт домов. Уже переданы в собственность Московской области подземные линии электропередачи, надеемся, они тоже будут приведены в порядок».

Галина БОРИСОВА,

Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

Фото Сергея Милованова и с сайта «Софрино 24»