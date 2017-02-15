Глава приглашает на свой ежегодный отчет

С 1 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МАЯК» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Стоимость подписки для льготной категории граждан составляет 320 руб. 88 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).

Для всех категорий граждан, предприятий и организаций – 393 руб. 60 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).

Подписной индекс – 24394.

Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).

Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.