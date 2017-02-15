Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Глава приглашает на свой ежегодный отчет

15.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Уважаемые жители!

В последний день зимы Глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко выступит в ДК «Пушкино» с ежегодным отчетом. Будут подведены итоги социально-экономического развития Пушкинского муниципального района за 2016 год, определены приоритетные задачи на текущий год.
На мероприятие приглашаются все желающие.
28 февраля, начало в 16.00, регистрация участников с 15.00.
г. Пушкино, ул. Некрасова д. 3, ДК «Пушкино».

Пресс-служба администрации Пушкинского муниципального района

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