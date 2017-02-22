Гаражи – вне закона

Не за горами весна, а с нею – старт работ по городскому благоустройству. Чтобы уложиться в сроки, подготовку к этому ответственному для коммунальщиков периоду нужно начинать уже сегодня. И они её объявили, проведя в районной администрации заседание Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов на территории г. Пушкино.

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ

В мероприятии приняли участие начальники территориальных отделов по контролю за обслуживанием жилого фонда и благоустройства Администрации г. Пушкино, представители МБУ «Пушгорхоз», Пушкинского управления социальной защиты населения и территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора Московской области. Провела заседание главный консультант главы Пушкинского муниципального района Елена Некрасова, которая сообщила, что в 2017 г. на комплексное благоустройство придомовых территорий в бюджете г.п. Пушкино заложены немалые денежные средства. При этом в первую очередь работа закипит в тех 26 городских дворах, что должны были преобразиться ещё в прошлом году, однако в силу различных причин планы сии остались неосуществленными. За ними последуют и остальные.

Как известно, комплексное благоустройство дворов в Московской области включает шесть обязательных элементов: освещение, парковочное пространство, контейнерные площадки для сбора мусора, озеленение, дорожную сеть, детские игровые площадки. Гаражи, ракушки, сараи и пеналы в этот перечень не входят, однако вокруг пушкинских многоэтажек их пока еще предостаточно.

В этой связи начальники территориальных отделов в очередной раз провели «инвентаризацию» имеющихся в подотчётных им дворах самостроев. Следующим этапом станет разъяснительная работа с жителями и расклейка на гаражных конструкциях извещений с призывом самостоятельно их разобрать и вывезти. Там же будет указан срок, в течение которого владельцы смогут это сделать. В противном случае за работу возьмется МБУ «Пушгорхоз», и тогда гараж окажется на специальной площадке для хранения, откуда хозяин сможет забрать своё имущество в течение полугода. Эту, информационную, часть «программы» решено запустить 20 марта, чтобы к 1 мая заключить контракты на комплексное благоустройство с подрядными организациями.

МЕНТАЛИТЕТ – ПОНЯТИЕ НЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Меж тем среди жильцов многоэтажек есть особенные люди, которые нуждаются в особенном отношении. Именно их интересы на заседании представлял заместитель начальника Пушкинского управления социальной защиты населения Александр Дьяченко. Выделив из общего числа инвалидов колясочников и имеющих группу в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, он заявил, что уж если этим категориям нельзя оставить ракушки, то, по крайней мере, именные парковочные места обеспечить необходимо. С размещением знака «инвалид» и возможностью в будущем сделать над машино-местом легкий навес, поскольку очистка автомобиля от снега для опорника – задача невыполнимая.

Зашел разговор и о запирающих устройствах, которыми, по мнению соцзащиты, следовало бы «подстраховать» парковочные места инвалидов с учетом дремучего менталитета среднестатистического обывателя. Однако такая постановка вопроса у остальных участников заседания горячего отклика не нашла. Ибо, согласно бесстрастному административному регламенту, запирающие устройства в пределах общедомовой территории столь же незаконны, как и гаражи.

Кроме того, члены комиссии постановили исключить лазейки, позволяющие родственникам инвалидов и другим вполне себе здоровым гражданам воспользоваться предоставляемыми им преимуществами. А посему предполагается, что на личное парковочное место в благоустраиваемых дворах смогут рассчитывать лишь те жильцы, что представят три необходимых для этого документа: справку об инвалидности, свидетельство о собственности на автомобиль и водительское удостоверение. Тем временем в территориальных отделах, подключив управляющие компании, займутся выявлением граждан, нуждающихся в особом подходе при благоустройстве дворов. Заметим, что дело это не менее важное, чем планомерное и своевременное информирование населения, так как изготовление знаков «инвалид» для будущих именных парковочных мест тоже нужно включить в смету работ.

ПРОЧЬ С ОБОЧИНЫ!

Ну а пока верстаются сметы, активные пушкинцы тоже без дела не сидят. Ибо, как верно подметили участники совещания, те, у кого есть гаражи, видят в этом обстоятельстве только плюсы, те, у кого их нет, – сплошные минусы. А посему безгаражные, не дожидаясь, когда на их двор ступит нога благоустроителя, пишут жалобы на «Добродел» и в другие инстанции с требованием убрать соседские самострои с глаз долой. И эти обращения – а их, к слову сказать, немало – были также рассмотрены на заседании.

Свою точку зрения в ходе обсуждения гаражной темы высказал и главный эксперт транспортного отдела МКУ «Дороги и транспорт» Пушкинского района Сергей Назаров. А он считает, что избавляться нужно как от дворовых гаражей, так и от установленных вдоль дорог, хотя формально в зону благоустройства они и не попадают. Зато находятся в так называемой полосе отвода дорог, а размещение в ней объектов, не относящихся к дорожной инфраструктуре, запрещено по определению. Комиссия приняла это замечание к сведению и дала представителю администрации двухнедельный срок на то, чтобы подготовить список гаражей, стоящих в полосе отвода городских дорог, с тем, чтобы распространить требования о демонтаже и на эти конструкции.

Говорили на совещании и о технических деталях реализации постановления «Об освобождении муниципальной территории г. Пушкино, незакрытой для общего доступа, от объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, размещенных на дворовых территориях г. Пушкино и запланированных к комплексному благоустройству в 2017 г.». В частности, где именно будут храниться гаражные конструкции, не разобранные в срок их владельцами и вывезенные силами МБУ «Пушгорхоз». Выяснилось, что на данный момент место под площадку пока ещё определяется, и в этой связи имеются некоторые организационные сложности, которые к началу «гаражной кампании – 2017» должны быть урегулированы. Ведь речь, как-никак, идёт о частном имуществе граждан, за которое в случае его утраты придётся отвечать по всей строгости закона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга МАЛАРЕВА, и.о. директора МБУ «Пушгорхоз»:

– Уважаемые жители г. Пушкино, владеющие гаражными конструкциями, установленными на придомовых территориях! Проявите гражданскую ответственность и разберите их самостоятельно, не дожидаясь, когда за демонтаж придётся взяться коммунальщикам. Сделать краше и комфортнее свой двор, и город Пушкино в целом – в наших общих интересах.

Елена ЯКОВЛЕВА

Фото автора

Придомовые территории г.п. Пушкино, где в 2017 году будут проводиться работы по комплексному благоустройству:

мкр. Серебрянка, д. 28;

мкр. Серебрянка, д. 52;

мкр. Серебрянка, д. 51;

Московский проспект, д. 33;

Московский проспект, д. 43/7;

Московский проспект, д. 11а;

Московский проспект, д. 34, 36;

Пушкинское шоссе, д. 2а;

ул. Чехова, д. 16а;

ул. Чехова, д. 33/9;

ул. Чехова, д. 34, 36;

ул. Горького, д. 6;

ул. Горького, д. 3;

ул. Горького, д. 33/22;

Ярославское шоссе, д. 174;

Ярославское шоссе, д. 6;

Писаревский проезд, д. 3;

2-й Некрасовский проезд, д. 5;

ул. Тургенева, д. 20, 22;

2-й Фабричный проезд, д. 14;

ул. 2-я Серебрянская, д. 9;

3-й Некрасовский проезд, д. 2;

ул. Набережная, д. 1, 3;

1-й Фабричный проезд, д. 3, 5, 12, 12а;

1-й Фабричный проезд, д. 10;

ул. Лесная, д. 3;

ул. Лесная, д. 10 – ул. Добролюбова, д. 4;

ул. Маяковского, д. 9;

ул. Маяковского, д. 7;

ул. Заводская, д. 2 – Акуловское шоссе, д. 38;

ул. Добролюбова, д. 56, 58;

мкр. Джержинец, д. 15;

мкр. Дзержинец, д. 13;

мкр. Дзержинец, д. 11;

мкр. Мамонтовка, ул. Горького, д. 1а;

мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 34, 36;

мкр. Заветы Ильича, ул. Маяковского, д. 6;

мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 17.