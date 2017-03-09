Февральский фотоархив «Маяка»

Сотрудники газеты часто бывают на различных мероприятиях. Фотоснимков делают много. А ведь для статей в газете как иллюстрации используются 1-2 из них. Все остальное попадает в архив, хотя кадры порой встречаются ну очень интересные. Поэтому мы решили по итогам каждого месяца делать из этих снимков слайд-шоу. Так, в феврале в Пушкинском районе отмечали День защитника Отечества, подводили итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2017», вспоминали о выводе войск из Афганистана и слушали отчет главы района о проделанной в прошлом году работе и планах на будущее. Присутствовали на этих мероприятиях? Тогда, возможно, вы или ваши близкие стали героями нашего первого слайд-шоу. Фото нашего фотокорреспондента Николая Ильницкого.
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