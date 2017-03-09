Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

Галерея

Календарь

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Февральский фотоархив «Маяка»

09.03.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

Сотрудники газеты часто бывают на различных мероприятиях. Фотоснимков делают много. А ведь для статей в газете как иллюстрации используются 1-2 из них. Все остальное попадает в архив, хотя кадры порой встречаются ну очень интересные. Поэтому мы решили по итогам каждого месяца делать из этих снимков слайд-шоу. Так, в феврале в Пушкинском районе отмечали День защитника Отечества, подводили итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2017», вспоминали о выводе войск из Афганистана и слушали отчет главы района о проделанной в прошлом году работе и планах на будущее. Присутствовали на этих мероприятиях? Тогда, возможно, вы или ваши близкие стали героями нашего первого слайд-шоу. Фото нашего фотокорреспондента Николая Ильницкого.

 

Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

ПОДПИСКА

С 1 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МАЯК» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Стоимость подписки для льготной категории граждан составляет 320 руб. 88 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан, предприятий и организаций – 393 руб. 60 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.
Есть возможность выписать газету в редакции. В этом случае цена будет всего 25 руб. в месяц (без почтовой доставки).
Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

Уважаемые читатели, мы ждём вас! Тел. для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.

Почта главы Добродел

Яндекс

Яндекс.Метрика

Mail.ru

Rambler

© газета Маяк, г. Пушкино