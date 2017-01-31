Февраль – кривые дороги

Ну, вот и пришел февраль. Хоть и говаривали, что «у февраля два друга – метель да вьюга», все же: «Батюшка февраль пришел – мужик зиму перерос». А еще: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь».

Словом, дело к весне.

А вот февральские приметы. Сильные морозы – короткая зима; длинные сосульки – к долгой зиме. Начало месяца погожее – к весне ранней, пригожей. Чем холоднее последняя неделя, тем теплее в марте…

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Посмотрим же на календарь.

1 февраля: Макарий, Макарьев день. Какова погода на Макария, таков и февраль. На Макария капель – в весну раннюю верь, метель разгуляется – долго будет погода метельная, на всю Масленицу. День ясный, солнечный – к ранней весне. На небе звездно – зима еще долго продержится.

2 февраля: Ефимий метельный, Ефим – обломи тын. В полдень солнце – к ранней весне, метель – вся Масленица метельная, ветер – к сырому году. «Завизжит метелица – всю неделю прометелится». Человек, рожденный на Ефима, – неспокойный, «заботой одержим». Таких знахари успокаивали заговоренной водой.

3 февраля: Максим-утешитель. Коли погоже – и весна будет пригожа. Заря ясная – к морозу. Холодно и сухо – к жаркому августу. Преподобный Максим считался утешителем в обидах и помощником в бедах, потому в этот день вспоминали добрым словом своих помощников. А муж и жена, держась за руки, стряхивали иней с деревьев, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

4 февраля: Тимофей-полузимник. «Тимофей сшибает рог зиме», «Пора не дремать – сохи ладить, телеги поправлять». Тимофеевские морозы хоть и посильнее крещенских, но держатся только два-три дня. Если в полдень видно солнце – к ранней весне, коли метель – вся неделя такая. По стеклу «снежные стебли» тянутся вверх – морозу продолжаться, наклонились – к оттепели.

5 февраля: Агафоник-полухлебник. Если морозом не возьмет, то все дороги заметет. Утром кричит синица – к морозу. Гуси и утки купаются в снегу – к оттепели или метели. Вообще – день домашних забот.

6 февраля: Аксинья-полухлебница, Аксинья-полузимница. Перелом зимы. Какова Аксинья, такова и весна. На полузимницу вёдро – весна красна. Полагали, что до новых хлебов нужно столько же хлеба, сколько уже съедено.

7 февраля: Григорий Богослов. Каково до полудня – таковой будет и первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера – то другая половина. Первая капель с крыш – к морозу. Полагается делать добрые дела.

Именины такие:

1 февраля – Арсений, Григорий, Макар, Марк, Савва, Фёдор.

2 февраля – Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Римма.

3 февраля – Агния, Анастасий, Евгений, Иван, Максим.

4 февраля – Агафон, Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Пётр, Тимофей.

5 февраля – Агафангел, Геннадий, Максим, Павлин, Фёдор, Феоктист.

6 февраля – Вавила, Герасим, Денис, Зосима, Иван, Ксения, Павел, Тимофей.

7 февраля – Авксентий, Александр, Виталий, Григорий, Дмитрий, Феликс, Филипп.

За календарем следил Игорь ПРОКУРОНОВ