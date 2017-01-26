Фестивалю музыкального искусства – быть и радовать!

Посленовогоднее затишье на ниве районной культуры обычно сменяется большим Фестивалем музыкального искусства – ярким культурным событием, которое традиционно проходит в феврале-марте.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДИССОНАНС

Пушкинские зрители с нетерпением ждут выступлений именитых артистов и коллективов, заранее планируют посещение бесплатных концертов в ДК «Пушкино», приравнивая их по уровню организации и музыкальному наполнению к столичным.

Первый фестиваль состоялся в 2008-м, и все эти годы его бессменным художественным руководителем, а изначально автором идеи, оставалась Наталья Калиничева, чьё имя для пушкинской публики уже само по себе гарантия качества, мастерства и вдохновения. Концерты проводились в основном благодаря энтузиазму неравнодушных людей и тех, кто готов был выступить на подмосковной площадке бесплатно, ради идеи.

Заявленный в 2008 году проект поддержал тогдашний глава района Виктор Лисин, и с тех пор он по-отечески опекал фестиваль, да и сам приходил на концерты не только как представитель администрации, но и в качестве рядового зрителя. Радел за фестиваль и глава г. Пушкино Сергей Гулин. Решать организационные вопросы помогало районное Управление культуры.

Уровень финансирования фестиваля из бюджета города был минимальным. Вход для широкой публики – всегда свободный.

В 2017 году грядёт юбилейный, десятый фестиваль. И мы рады сообщить сегодня о нём, как о реально предстоящем культурном событии, поскольку ещё вчера успешный и востребованный проект оказался вдруг под угрозой срыва.

Быстрее всех о заминках с организацией фестиваля узнали пользователи соцсетей «Фейсбук» и «ВКонтакте». А читатели «Маяка» звонят в редакцию и спрашивают, почему в местных СМИ нет программы концертов с именами участников, поскольку привыкли видеть афишу будущих выступлений уже в январе.

СОЦСЕТИ ПЕРВЫМИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ

Не дождавшись в положенные сроки подтверждения о проведении фестиваля, в декабре Н.М. Калиничева опубликовала на странице в «Фейсбуке» объявление о том, что, скорее всего, фестиваль будет закрыт. Ведь до начала концертов оставалось не так много времени, а она всё ещё не владела информацией о финансировании, режиме работы ДК и графике загруженности концертного зала.

Социальные сети взорвались! Люди выражали свою поддержку проекту и желание видеть фестиваль в прежнем формате, с прежним председателем оргкомитета и художественным руководителем. «Если этим культурным событием будут заниматься другие люди, то и само событие будет другим», «Если не Калиничева будет устроителем фестиваля, то лишится харизмы сам проект, набравший популярность и ставший по-настоящему народным», – писали пользователи сетей. Предлагали даже отдать проект соседям – Королёву, Мытищам, Ивантеевке.

А на следующий день после того, как Наталья Калиничева попрощалась в «Фейсбуке» с фестивалем, её пригласили в администрацию, состоялся диалог, появились договорённости. На данный момент официально подтверждено намерение Управления культуры провести в Пушкино десятый, юбилейный Фестиваль музыкального искусства, причём в прежнем формате, а решением городского Совета депутатов утверждены денежные средства на это мероприятие. Устроителем фестиваля остаётся Наталья Калиничева.

– Многое значила в этой ситуации поддержка Виктора Васильевича Лисина, уже как депутата, – делится Наталья Михайловна. – Мы обсудили с ним все проблемы, риски, страхи, и он взял на себя самую, наверное, сложную функцию – всех, кто причастен к организации фестиваля, свести воедино. Большую роль сыграла и поддержка художественного руководителя народного коллектива «Академический хор «Осанна» Тамары Закутской. Вернулся общий интерес, и каждый выразил свою готовность работать над проектом.

Сейчас идёт активная подготовка к празднику музыки. Даты пока не объявлено, но организаторы обещают не пренебрегать традицией и провести концерты в феврале-марте.

ПОДГОТОВКА В ЦЕЙТНОТЕ

Упущенное время прибавило, однако, проблем. Ведь прежде чем составить программу долгожданных концертов, устроителям предстоит принять участие в аукционе на право проведения фестиваля наравне с прочими претендентами, а это дело не одной недели.

К примеру, чтобы забронировать орган (есть такая договорённость со столичным музыкальным салоном Forte&Piano), оплату нужно провести уже сегодня, но, увы, необходимая сумма поступит после торгов, в лучшем случае в апреле. Вопрос остаётся пока в подвешенном состоянии. Но организаторы усиленно ищут выход.

– В программе фестиваля нужна конкретика, а не гипотетические музыканты, – разъясняет Наталья Калиничева. – Так что подготовку ведём в ускоренном темпе. Обычно подготовкой фестиваля мы занимались полтора-два месяца, в спокойном режиме, а сейчас нужно будет договариваться за две недели. При этом некоторым задумкам не суждено сбыться. Но мы постараемся, чтобы юбилейный фестиваль был по-настоящему праздничным.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ ЗРИТЕЛЯ?

Какими всё же именами будет представлен юбилейный фестиваль? Наряду с исполнителями, уже знакомыми пушкинцам, на каждый фестиваль приглашают новых, стараясь разнообразить концертный репертуар, удивить оригинальными выступлениями, подарить «самое-самое».

Фестиваль отмечен такими звёздными именами, как всемирно известный органист, заслуженный артист РФ, профессор Алексей Паршин, вновь готовый приехать к нам; скрипачи, заслуженные артисты РФ – профессор Александр Тростянский и Ариадна Анчевская – солистка московской филармонии, солист «Виртуозов Москвы» Михаил Штанько (вместе с ансамблем «Классика-арт» он уже выступал на сцене ДК «Пушкино»).

Перечислять можно долго: это и хор РГГУ Бориса Тараканова, и оркестр народных инструментов под управлением Владимира Глейхмана…

В этом году приглашён коллектив исполнителей шотландской музыки – кейли-бэнд Clann McCeol («Клан Мак Кьол»). Группа сформировалась в 2009 году и была одной из первых на московской сцене. Сейчас, спустя семь лет, у коллектива очень самобытный состав: волынки, вистлы, скрипка, фортепиано, вокал, гитара и ударные. Такого в Пушкино ещё не было.

– Для наших слушателей – самые лучшие музыканты, самые именитые артисты! – делится планами Наталья Калиничева. – А ещё не раз так бывало, что у нас выступали артисты в начале своего восхождения к творческому Олимпу. Помню, на девятый фестиваль в Пушкино приезжал Никита Мндоянц, молодой, очень талантливый пианист и композитор. Я познакомилась с ним через Юлию Де-Клерк, арт-директора Пушкинского музея, мы вместе участвовали в пресс-конференции в музее-квартире Святослава Рихтера. Тогда и появилась мысль пригласить Никиту в Пушкино. И, можно сказать, параллельно с участием в нашем фестивале он взял Гран-при в композиторской номинации конкурса, который проходил в Сочи в рамках традиционного Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. Приятно сознавать, что Никита Мндоянц и Антон Прищепа, который также на 9-м фестивале провел свой авторский вечер (оба лауреаты международных конкурсов), выступили перед нашими зрителями, показав высочайший уровень мастерства. Эти имена известны теперь во всём мире.

Сегодня Наталья Калиничева ведёт неустанные переговоры с потенциальными участниками фестиваля. В рамках фестиваля запланировано семь концертов.

Важно, что при всех сложностях организации главной целью Пушкинского музыкального фестиваля остаётся стремление сделать высокопрофессиональное искусство доступным для жителей Подмосковья, независимо от возраста и материального положения. А раз так – наша встреча с прекрасным миром музыки состоится!

В программу Фестиваля музыкального искусства в Пушкино по традиции будут включены концерты известных российских музыкантов и эксклюзивные творческие проекты.

Зрители – в предвкушении концертов, где можно услышать и этюды-картины для кларнета и фортепиано, и песни средневековых менестрелей, увидеть уникальные старинные инструменты, переключиться на бард-фолк-рок, эстрадные песни, джазовые композиции, русские и цыганские романсы.

X Фестиваль музыкального искусства в Пушкино номинирован на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье».

Галина РАТАВНИНА

На снимках:

Брасс-квинтет Московской филармонии внёс свою джазовую ноту в пушкинский праздник музыки.

Наталья Калиничева – и автор, и участник творческих проектов.

На Х Фестиваль музыкального искусства в Пушкино приглашён шотландский кейли-бэнд Clann McCeol.