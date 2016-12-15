Европейское Рождество в подмосковной усадьбе

В канун Нового года и Рождества мы всегда ждем чего-то волшебного… Наверное, так должна начинаться статья, посвященная детской новогодней программе. Но это не обычная программа и тем более не обычное место. Мы не обещаем вам Деда Мороза с подарками и его сказочных спутников, фейерверков и электрических гирлянд. Непривычно? Не стоит торопиться с выводами, ведь это совсем не означает отсутствие чудес!

После сообщения о том, что на празднике не будет традиционной новогодней атрибутики, некоторые читатели уже перевернули газетную страницу, ну а других ждет самое интересное…

Что для вас Новый год? Всемирная сеть сделала доступными тысячи мнений: «это сказка, надежда на исполнение желаний…», «это воспоминание о детстве», «это вера в будущее» и даже «ошибки при написании даты в январских документах».

Вот видите, для каждого праздник – это что-то особенное: своя эмоция, свое желание, свое воспоминание, свое ВОЛШЕБСТВО. Да, оно здесь всюду! Разве неудивительно в канун Нового, 2017 года попасть в 1817-й? Для этого не нужны магия, фокусы или хитроумные технические инновации, достаточно просто приехать в Подмосковье, конечно, захватив с собой фантазию и хорошее настроение. Все остальное – наша задача.

Уже не раз мы реконструировали для вас традиционные рождественские спектакли-вертепы, игры и забавы, открывали выставки, рассказывающие о культуре празднования Рождества в России. В этом году мы предлагаем гостям музея совершенно новую программу, основанную на единстве и контрасте европейских и русских традиций. Цель все та же – дать гостю возможность погрузиться в совершенно особую атмосферу усадьбы XIX века.

Не секрет, что множество новогодних и рождественских традиций являются заимствованными из Европы. Но не все знают, что Мураново имеет прямое отношение к европейским традициям. Носителем этих традиций была супруга Фёдора Ивановича Тютчева – Эрнестина (баронесса фон Пфеффель), уроженка Эльзаса (Франция). Её письма – настоящая находка для экспозиционера, задумавшего необычную новогоднюю выставку.

Детально, с трепетом и большой заботой о близких описан весь процесс приготовления праздника: «Ты хочешь знать, как всё было устроено в праздничный вечер. Прежде всего, в 7 часов распахнулись двери. В столовой между окнами стояла большая ёлка для твоих сестер, под ней расположились кухня, сервиз, на полу стояло канапе, которое мне удалось купить в последний день, настолько большое, что на нем могут усесться Дарья и Китти вместе… Елка и подарки для Эрнеста были устроены там же, где и в прошлом году. Для Мари тоже, только в этом году красивая елка, увешанная яблоками и пасьянсами, возвышалась среди игрушек. Благодаря этой елке она снова почувствовала себя счастливейшей из смертных».

Было бы неправильно сказать, что в письмах не упущено ни одной мелочи, ведь мелочей здесь просто нет. Даже шитье кукольных нарядов – это предмет особого внимания и целого повествования: «Дариетт (Дарья) получит куклу, наподобие твоей, но чуть меньше, между тем, я сама шью одежду для нее. У этой юной особы будет полный набор нарядов: шляпка, пальто, белое платье, шерстяное платье, передник, ночной костюм (пижама) и т.д. Я решила сделать и маскарадный костюм, но пока не завершила работу».

В самом деле, в Эльзасе ответственно относятся к подготовке торжества.

Об этом свидетельствует даже тот факт, что первые наряженные ели появились именно там (1605 г.). Украшения на рождественском дереве тогда представляли собой разные продукты: фрукты, конфеты и прочие сладости.

Еще одна давняя, но обожаемая до сих пор по всему миру новогодняя традиция Эльзаса – это рождественский рынок. Вероятно, появлению этой традиции регион обязан близости к Германии. Надо отметить, что именно Эльзас славится лучшими в Европе рождественскими рынками.

Визитная карточка Эльзаса – фахверковые дома, украшенные к Рождеству совершенно по-разному, в зависимости от фантазии и предпочтений самих жителей. Но всегда с любовью, выдумкой и большим умением сделать ярким свой праздник и праздник окружающих.

Не буду увлекаться детальным описанием, чтобы у вас была возможность увидеть все самим на выставке «Сказки старого Эльзаса», являющейся неотъемлемой частью интерактивной новогодней программы.

Традиционная и увлекательнейшая часть программы – это знакомство с Главным усадебным домом в особой театрализованной форме. О приготовлении блюд для праздничного стола вам расскажут кухарка Матрена Карповна или повар Дормидонт Викентьевич.

В парадных комнатах усадьбы предусмотрена костюмированная экскурсия с играми и необычными сюрпризами. Одним из ключевых материалов при составлении этой экскурсии послужили воспоминания Ксении Николаевны Боратынской (внучки поэта Е.А. Боратынского): «После всенощной мы подходили к маме, и она всем завязывала на руку розовую ленточку для того, чтоб наступающий год прошел в розовом свете… Раздавался марш, единственный, который мама умела играть, дверь в залу торжественно открывалась, и перед нами стояла украшенная блестящая елка». Это лишь небольшой отрывок, дающий, однако, представление о царящей в семье праздничной атмосфере.

Подарок для себя и близких можно будет сделать своими руками в рамках мастер-класса «Открытое письмо» (так раньше называли поздравительную открытку). Подписать ее – дело непростое и очень ответственное, ведь делать это придется гусиным пером и чернилами.

В Амбаре (а вы когда-нибудь пили чай в Амбаре? Могу заверить, что он куда вкуснее, чем в обычном кафе) можно будет попробовать традиционные блюда эльзасской кухни. Например, эльзасский закусочный пирог (с немецкого его название переводится как «огненный пирог»), луковый суп, утку с яблоками и грушами и другие вкусности.

Многие французские рестораны специализируются исключительно на приготовлении этих блюд. Ну а у вас будет уникальная возможность попробовать их, не покидая подмосковный регион!

Мы приглашаем вас принять участие в новогодней интерактивной программе

23, 24, 25, 27, 28, 29 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 января, в 14:30; 27, 28 декабря и 4, 5 января дополнительно в 11:00.

Прекрасным дополнением к новогодней программе станет мастер-класс от необычной пряничной мастерской «Вкусные сказки», который поможет вам создать не только шедевр кулинарного искусства, но и праздничное настроение.

28 ДЕКАБРЯ, С 16:30 ДО 17:30,

делаем ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (домик высотой 14 см, два пряничных человечка, белая сахарная глазурь, упаковка).

4 ЯНВАРЯ, С 16:30 ДО 17:30,

делаем РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК (набор пряников: ангел, ёлочка, две звезды, снежинка, белая сахарная глазурь, упаковка).

Телефон для справок и записи: +7 (985) 317-38-98.

Анна СТРАТАНОВИЧ,

заведующая сектором выставок и рекламы