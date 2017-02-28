Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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До чего дошёл прогресс…

28.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

 

В МБОУ «Правдинская СОШ № 1» при содействии Управления образования Администрации Пушкинского муниципального района прошёл региональный этап соревнований по робототехнике «Инженерные кадры России» (ИКаР). Возрастная категория участников – от 8 до 18 лет.

Региональный этап соревнований на тему: «Мобильный комплекс. В помощь фермеру» на территории Пушкинского района проводился впервые и неслучайно именно у нас. Ведь Правдинская СОШ № 1 с 2000 г. работает в рамках инновационной деятельности, она первая в районе участвует во многих экспериментах: профильное образование, предпрофильная подготовка, дистанционное обучение и т.д. При школе создан кружок робототехники под руководством учителя информатики и разработчика региональной инновационной площадки в направлении «Робототехника» Е. Павлусик. Материальная база кружка – одна из лучших в Пушкинском районе. Его члены ежегодно участвуют в областных и региональных соревнованиях.

Собирать роботов – дело, конечно, интересное, но ведь учителя школы – люди творческие. По их инициативе учащимися поставлен ряд замечательных спектаклей с участием механических моделей: «Муха-Цокотуха», «Три поросёнка» и «Доктор Айболит».

Стоит отметить ещё одно достижение: Правдинская школа – первая в районе, где в общеобразовательную программу введён предмет «Робототехника».

В торжественной части открытия фестиваля с приветственной речью к участникам соревнований обратились: глава г.п. Правдинский К. Фёдоров, директор Правдинской СОШ № 1 Л. Еронина, декан факультета технологии и предпринимательства МГОУ М. Корецкий, директор учебно-методического центра инновационного образования РАОР М. Космачёва и многие другие. Большой интерес у присутствующих вызвал показ фильма, рассказывающий об истории развития робототехники в России и за рубежом.

Наконец, наступило время состязаний, которые проводились на нескольких площадках одновременно. В них приняли участие ученики школ из г. Красноармейска, г.п. Правдинский, с.п. Ельдигинское, с.п. Тарасовское.

В актовом зале в теоретической части конкурса «Защита инженерной книги» (связь образования с производством, подготовка инженерных кадров) участники команды «Авангард» продемонстрировали судьям усовершенствованную работающую модель – конвейер для упаковки сена, используемый для розлива и упаковки молочной продукции; альтернативные источники энергии: ветряную мельницу, солнечную батарею, гидростанцию. На разработку и создание моделей у ребят ушло более трёх месяцев. Несмотря на то, что техника в самые ответственные моменты давала сбои, кропотливый труд юных конструкторов был оценен членами жюри на отлично. В современно оборудованном компьютерном классе прошёл конкурс по 3D-моделированию, пожалуй, один из наиболее трудных для его участников.

Самыми захватывающими стали соревнования управляемых и автономных роботов. Модели, созданные юными конструкторами, сражались в «роботофутболе», боролись в «сумо», соревновались в «гонках по линии», сбивали фигуры в «кегельринге». Эмоции били через край как у соревнующихся, так и у болельщиков. Восторженные победные крики сменялись возгласами досады при поражении, – одним словом, всё, как и положено в подобных состязаниях.

Незаметно подошло время для подведения итогов фестиваля. Первое место в соревнованиях заняла команда Правдинской СОШ № 1 «Авангард». Ребятам были вручены почётные грамоты, медали и кубок. Призеры фестиваля примут участие во Всероссийском туре соревнований по робототехнике «ИКаР» в рамках фестиваля «РОБОФЕСТ-2017», который пройдёт в марте 2017 г. на ВДНХ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила ЕРОНИНА, директор МБОУ «Правдинская СОШ № 1»:

– Кружок «Робототехника» под руководством замечательного педагога Е. Павлусик работает в школе четвёртый год. Елена Николаевна смогла увлечь и заинтересовать ребят. Пожалуй, самое главное, что для занятий в кружке нет возрастных ограничений. У нас замечательное оборудование для компьютерного класса, хороший материал для создания роботов. Ребята с удовольствием занимаются, постоянно придумывают что-то новое. Будем надеяться, что со временем из юных конструкторов получатся высококлассные инженеры, специалисты по компьютерным технологиям.

Богдан ЕФИМОВ, учащийся 8-го класса Правдинской СОШ № 1, член команды «Авангард»:

– В кружке робототехники занимаюсь четвёртый год. Мне очень нравится конструировать. Неоднократно принимал участие в областных и региональных соревнованиях. Считаю, что за роботами и IT-технологиями – большое будущее.

Алексей СУРКОВ

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