Денис Буцаев: «Видимо предприниматели не верят, что их проблемы могут быть решены в ходе прямого диалога с властью»

В среду, 14 декабря, состоялась встреча предпринимателей Пушкинского района с заместителем Председателя правительства Московской области, министром инвестиций и инноваций Денисом Буцаевым. Министра сопровождала целая свита чиновников разного ранга – начальники управлений и отделов Министерства инвестиций и инноваций, Министерства строительного комплекса, представители Московских областных Фондов поддержки СМСП и пр. А со стороны муниципального образования на встрече присутствовали, помимо бизнесменов, глава района Сергей Грибинюченко, главы поселений и чиновники районной администрации.

Следует отметить, что Денис Буцаев прибыл в Пушкино на час раньше начала мероприятия, и за этот час успел посетить два наших предприятия – ООО «Фирма «Мортадель» (производство колбас и других продуктов переработки мяса)и ООО «ХайссКрафт Импекс» (производство пластиковых труб).

«Вопросы, которые я услышал на этих предприятиях, довольно типичные и правильные, – поделился своими впечатлениями от увиденного Денис Буцаев. – Это вопросы, связанные с землей, субсидиями, спросом, мерами поддержки, которую область может оказать в плане упрощения работы бизнеса на территориях. Многие из этих вопросов входят в нашу региональную повестку. Например, вопрос взаимоотношения с торговыми сетями крайне острый для «Фирмы «Мортадель». Сети за последние полгода сократили свои закупки у этого предприятия кратно, в сравнение с тем, что закупалось раньше. Соответственно предприятие находится в очень непростой ситуации. Почему сократили? Не понятно. Напомню, у нас с сетями была договоренность о свободном доступе на их полки Подмосковных производителей. Судя по всему, некоторыми сетями эти договоренности не соблюдаются. До конца года мы проведем еще одну встречу с сетями по конкретным, болевым вопросам».

Прокомментировал министр и жалобу хозяина ООО «Фирма «Мортадель» Николая Агурбаша на сверхвысокие накрутки торговых сетей на продукцию, достигающие подчас 170-220 процентов:

«Это запредельно высокий процент. Торговая наценка не может составлять 170 процентов. Мнение, которое у меня сложилось после посещения завода, конечно же, должно быть еще проверено. Но по первому впечатлению ситуация такова… У «Мортаделя» своя сырьевая база, то есть проблем с сырьем нет. Единственное, что сдерживает предприятие, — сокращение сбыта. Объемы сбыта там упали сильнее, чем в целом по отрасли. Причины могут быть различные. Либо это проблема с качеством, и это надо будет еще выяснить. Если с качеством проблем нет, то значит дело в не совсем корректном поведении сетей. Мы в этой ситуации разберемся. Для Пушкинского района 800 рабочих мест – это крайне значимый вопрос».

«А вот предприятие по производству пластиковых труб меня порадовало, — отметил министр. – Это яркий пример инновационного высокотехнологичного среднего бизнеса (оборот около 1,5 млрд рублей). Особых проблем у этого предприятия нет, что свидетельствует о гибкости в вопросах сбыта и высоком уровне технического оснащения».

Основная часть визита, встреча Дениса Буцаева с бизнес-сообществом в здании районной администрации, началась в 16.00. «Цель этой встречи – помочь в решении проблем, возникающих у бизнеса, — обратился к участникам министр. — Мы информируем предпринимателей об инициативах правительства. Однако основную повестку диалога определяют вопросы самих предпринимателей. Губернатор проводит раз в три месяца такие встречи с бизнесом, вице-губернатор – раз в месяц. И давайте сразу перейдем к вашим вопросам».

Однако вопросов к правительству прозвучало на удивление мало. Было озвучено несколько вопросов технического характера, связанных с препонами в прохождении документов. Генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Юрий Валецкий попросил разъяснить ситуацию с муниципальным заказом:

«Мы в течение 30 лет обеспечивали городские и районные учреждения образования, здравоохранения продуктами питания – молоко, картофель, мясо. Сегодня в связи с аутсорсингом появился единый лот. Предусматривается ли возможность поставлять в учреждения наши качественные продукты?»

«Исполняя майские указы президента, мы выполняем вывод всех непрофильные мероприятий на аутсорсинг, — ответил Валецкому глава района Сергей Грибинюченко. – Учитывая настоятельные рекомендации комитета по конкурентной политике, все повторяющиеся закупки объединяются в один лот, укрупняются и торгуются. Соответственно у нас все школы и сады по питанию выведены на аутсорсинг с 1 января 2017 года, сформирован единый лот. Никто не запрещает участвовать в торгах по этому лоту. Причем мы всегда проговариваем с людьми, которые выигрывают такие конкурсы, необходимость поддержки наших производителей».

Затем представитель НИИ племенного дела задал вопрос и возможности предоставления жилья молодым ученым. Ему рассказали о давно уже действующей программе социальной ипотеки.

«Есть еще вопросы?» — спросил затем Денис Буцаев.

Повисла долгая пауза.

«У всех все хорошо? Ни земли, ни субсидий, никому ничего не надо? Нет вопросов? По земле, по стройке, по подключениям к техническим сетям?» — удивляется министр.

И снова долгая пауза.

«Понятно, — заключил министр. – Тогда мои сотрудники коротко расскажут вам о субсидиях и промышленной политике».

«Столь малое количество вопросов мне, конечно, не понравилось, — сказал Денис Буцаев журналистам по завершению встречи. — Возможно, это связано с низкой осведомленностью коллег. Но мне кажется, это свидетельствует и о том, что работа с предпринимательским сообществом в районе не ведется. В результате бизнес просто не верит, что их вопросы могут быть решены в ходе прямого диалога с властью. Это недоработка района, мы будем на эту тему отдельно беседовать».

Андрей Воронин.

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