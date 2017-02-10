Дача Берга, Вогау и «наши» зодчие

Окончание

Итак, дача Ф.Ф. Берга, доверенного лица торгового дома «Вогау и Ко». Считается, что это замечательное в своем роде строение в стиле неоклассицизма было построено в 1912 г. по эскизам известного в свое время художника И.И. Нивинского.

ХУДОЖНИК МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Сегодня о нем отзываются так: «Живописец, график, сценограф, представитель символизма в его ретроспективно-романтическом варианте. Игнатий Игнатьевич Нивинский был человеком широких творческих интересов, большой художественной культуры, искатель и новатор. Он постоянно экспериментировал, изучал новые техники, доводя до совершенства своё мастерство…».

Будущий художник-монументалист родился в Москве в 1880 г., отец его был поляк, мать русская, из крестьян. Закончив Строгановское училище, Нивинский был при нем же оставлен преподавателем рисования. После поездки в Италию в 1903–1904 гг. его привлекают к работе над декорированием помещений Московского скакового клуба (нынешний ипподром), он пробует себя в архитектуре, но это не становится делом его жизни. Дальше – преподавание на Высших строительных курсах, участие в оформлении Музея изящных искусств в Москве и других заметных проектах. В 1917 г. художника приглашают в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1921–1930 гг. он профессор ВХУТЕМАС. На него обращает внимание режиссер Е.Е. Вахтангов: Нивинский оформил его постановку «Принцесса Турандот» (говорят, спектакль в вахтанговском театре до сих пор идет с теми же декорациями и костюмами).

А еще он руководил росписью агитпоездов, заведовал секцией народных празднеств при Московском отделе народного образования (МОНО).

Скончался И.И. Нивинский в 1933 г.

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И вот что интересно.

Всегда и всюду рядом с нашим героем – его старший друг и наставник И.В. Жолтовский (1867–1959). Именно он преподавал Нивинскому в Строгановке, вместе они ездили в Италию; в мастерской маститого зодчего будущий живописец подвизался в должности помощника архитектора. Сотрудничество продолжалось и в дальнейшем: в целом ряде проектов, где Иван Владиславович выступал в роли собственно зодчего, Игнатий Нивинский занимался дизайном фасадов и интерьеров. Думается, именно Жолтовский незримо водил рукой художника при разработке его архитектурных творений, в том числе и в случае нашего Пушкино…

АКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫ

Про Жолтовского ныне говорят так: «Русско-советский архитектор, художник, просветитель, крупнейший представитель ретроспективизма в архитектуре Москвы. Состоявшийся как мастер архитектурных стилей неоренессанса и неоклассицизма в дореволюционный период, в советское время он стал одним из классиков сталинской «имперской» архитектуры. Начав работу, когда зарождался стиль модерн (в конце1890-х гг.), Жолтовский дожил до начала эпохи крупнопанельного домостроения 1950-х и лично принимал участие в проектировании первых крупнопанельных домов».

…Иван/Ян Владиславович Жолтовский родился в Белоруссии, в семье небогатого польского шляхтича. (Может быть, польская кровь тоже сыграла свою роль в дружбе и сотрудничестве с Нивинским?) После учебы в Петербургской академии художеств (1897/98) он – руководитель класса архитектурного рисования Строгановского художественно-промышленного училища. С этого времени жизнь и творчество Жолтовского оказываются связанными с Москвой, Иван Владиславович входит в круг ведущих российских архитекторов; в 1909 г. он становится академиком.

В начале прошлого века по проектам Жолтовского строится множество зданий в Москве и в Подмосковье. Он – один из наиболее востребованных зодчих, проектировал дома для самых богатых людей России, фактически заложил основы направления в архитектуре XX в., получившего название неоклассицизма.

Зодчий постепенно превратился в крупнейшего мэтра, который предопределил пути советской архитектуры середины ХХ в. К Жолтовскому прислушивались и власти. Известно, что после революции он, по протекции наркома просвещения А.В. Луначарского и с благословения В.И. Ленина, активно включился в работу по созданию новой социалистической Москвы. С начала тридцатых годов стал ведущим архитектором зданий гражданского и промышленного назначения, строившихся в разных концах страны, в значительной мере именно он предопределил путь, по которому шло освоение классического наследия в советской архитектуре в сталинское время…

«ЖОЛТОВСКИЙ» СТИЛЬ

…Время с начала прошлого века вплоть до начала Первой мировой войны – это, по авторитетному мнению М.В. Нащокиной, эпоха расцвета пусть короткого, но весьма яркого «усадебного ренессанса». Тогда набравшая силу буржуазия обратилась «к земле», где появились их усадьбы (от «усаживаться»; то есть место, на котором человек решил осесть, зажить домом, пустить корни). А поскольку в большинстве своем они представляли собой старинные дворянские поместья, было с чего брать пример: в архитектуре проявился «новый-старый» стиль, получивший название неоклассицизма, или неоклассики.

Помните облик «родовых гнезд» русских дворян-помещиков, многократно воспетых в литературе, живописи и музыке, все эти колонны, портики-аттики, фронтоны, полукруглые окна фасада? Такие вот усадебные «дворцы»-строения и стали прообразом для подмосковных дач «новых русских» (и нерусских тоже) с начала 1900-х.

Вот и И.В. Жолтовский строит нечто подобное в Удельной (ныне Раменский район) для зубного врача и потомственной дворянки Л.А. Тамбурер. У нее на даче бывали и наши пушкинские знаменитости: актер В.И. Качалов, певица А.В. Нежданова, актриса О.Л. Книппер-Чехова, писатель М.А. Булгаков, композитор Р.М. Глиэр. К сожалению, памятник архитектуры, о котором не забывал зодчий, напоминая: «Как там мой «ларинский» (помните Татьяну Ларину из «Евгения Онегина»? – И.П.) домик?», совсем недавно был уничтожен огнем…

Или взять усадьбу Эммы Банза (ур. Вогау) в имении Виноградово, что по Дмитровскому шоссе. Правда, тут по поводу участия Жолтовского мнения разнятся, но в любом случае для нас весьма интересен возведенный здесь в 1911–1914 гг. клуб-синематограф для усадебной обслуги, наемных рабочих, которых хозяева знакомили с шедеврами мирового кино.

Заметим: Жолтовский, неоклассика, дачи-поместья, рабочий клуб наконец…

НЕОКЛАССИКА ГОРОДА ПУШКИНО

Так вот. Дача Берга в нашем городе. Типичная неоклассика начала ХХ в., с колоннами, массивным фасадом, полукруглым окном. И чем-то напоминает одно из зданий в том самом польском местечке Гловно, где членом правления «Товарищества меднопрокатных заводов» состоял Ф.Ф. Берг, доверенный торгового дома Вогау.

Опять же, сдается, что сие впечатляющее строение не обошлось без «духа» классика архитектурного неоклассицизма (простите за невольный каламбур) Ивана Жолтовского. Хотя везде говорится только о его коллеге и сподвижнике Игнатии Нивинском…

Но пойдем дальше.

Рабочий клуб на Кудринке. Это тоже неоклассика. Правда, поздняя, 1920-х гг. Как тут не вспомнить «придворный» клуб в Виноградове? На первый взгляд, мало похожего. Но вот окна… Опять же, не стиль ли Жолтовского (или того же Нивинского)?..

А наш роскошный Дом культуры «Пушкино»? Ведь это тоже «наследие» Жолтовского, хотя и опосредованное – проект архитектора Маршалова середины 1950-х, но стиль-то тот самый, «тоталитарно-сталинский», чем и прославился незаурядный зодчий!

….

Такая вот история про дачу Ф. Берга, городские архитектурные памятники, про Жолтовского, Нивинского и «примкнувшим к ним» Вогау…

Игорь ПРОКУРОНОВ

На снимках:

Клуб на Кудринке

И.И. Нивинский

И.В. Жолтовский

Дача Берга