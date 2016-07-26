Что нам ждать на День города?

Во время последней коллегии при главе Пушкинского муниципального района была озвучена программа предстоящего празднования Дня города Пушкино. Итак.

В этот раз дата проведения Дня города – 27 августа совпала с Днем российского кино, и основную программу праздника решили посвятить именно кинематографу.

Мероприятия начнутся 26 августа концертными и игровыми программами в Заветах Ильича, Арманде, Звягине, Мамонтовке, на западе Пушкино. А в 23:00 в Парке культуры и отдыха стартует акция «Ночь кино», в ходе которой покажут два российских фильма.

27 августа праздник откроет кинопарад «По главной улице с оркестром». Парад пройдет от мкр. Дзержинец по Московскому проспекту до Советской площади. В нем примут участие костюмированные персонажи из советского и российского кино и «живые скульптуры». Театрализованное шествие будет двигаться с остановками, во время которых пушкинцы смогут увидеть сцены из популярных фильмов.

Торжественная церемония открытия праздника состоится в 13:00 на Советской площади. Там же будет развернуто ремесленное подворье «Город мастеров». В 14:00 на главной сцене праздника пройдет одноименная театрализованная постановка, а далее, с 15:00 до 18:00, состоится концерт творческих коллективов Пушкинского района.

В Парке культуры и отдыха с 12:00 развернется тематическая программа «ПушКИНО». Будут работать интерактивные площадки «Гримерка», фотозона «Стопкадр», мобильная мультипликационная студия, тантамарески с изображением сцен из известных отечественных кинофильмов. Планируются площадки от Музея-усадьбы «Мураново» и мотоклуба «Ночные волки», а также «Шоу поваров». Возможно, в Пушкино приедет выставка «Наши киногерои», организованная Министерством культуры Московской области. Этот вопрос еще решается.

На основной сценической площадке в парке состоится шоу «Стиляги» (по одноименному фильму) и концерт детских творческих коллективов города и района. Завершится праздник в парке танцевальной программой под духовой оркестр для людей старшего поколения «Музыка кино».

Финальная часть праздничных мероприятий пройдет рядом с Травинским озером. С 17:00 до 20:00 здесь состоится уже полюбившийся жителям музыкальный фестиваль «Джаз на озере» с участием известных исполнителей.

С 20:00 до 22:00 на сцене у Травинского озера выступят творческие коллективы района, а также звезды российской эстрады.

В 22:00 здесь же планируется проведение лазерного шоу, а в 22:30 по традиции небо озарит праздничный салют.

Андрей НИКИТИН