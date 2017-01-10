Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Царевский полигон ТБО планируют закрыть в нынешнем году

10.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox

TRT02: PRÜGILA :TARTU, EESTI, 10APR08 - Pildil Aardlapalu prügila. sa/Foto SILLE ANNUK POSTIMEES

Три полигона твердых бытовых отходов (ТБО) планируют закрыть на территории Подмосковья в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Три подмосковных полигона ТБО прекратят работу в 2017 году. Планируется закрытие полигонов «Каурцево» (Наро-Фоминский район), «Астапово» (Луховицкий) и «Царево» (Пушкинский). Суммарная площадь объектов составляет почти 25 гектаров», — приводятся в материале слова министра экологии региона Александра Когана.

Он отметил, что все три объекта практически исчерпали возможности приема отходов. Самый старый из трех полигонов — «Царево», который эксплуатируется с 1985 года.

В нынешнем году также начнутся работы по рекультивации трех закрытых полигонов: «Каширского», «Электростали» и «Быково», на эти цели из бюджетов всех уровней запланировано направить более 1,6 миллиарда рублей. Найден также инвестор, готовый финансировать рекультивацию полигона «Левобережный» в Химках, заключается в пресс-релизе.

РИАМО

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